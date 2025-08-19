توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) مع ارتفاعه بنسبة 4.5% هذا الأسبوع، هل يتجاهل السوق تأجيل قرارات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

جذبَ سعر عملة سولانا (Solana) الاهتمام مجدداً بارتفاعه بنسبة 4.5% إلى 193.33$ هذا الأسبوع رغم قيام الجهات التنظيمية الأمريكية بتأجيل قراراتها المهمة حول صناديق تداول هذه العملة في البورصة (Solana ETFs)، حيث أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخراً تمديد الموعد النهائي للموافقة -أو عدم الموافقة- على طلبات إنشاء Solana ETFs لشركتي Bitwise و21Shares إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2025.

وقالت اللجنة إنها تحتاج المزيد من الوقت لدراسة مشاكل تتعلق بنزاهة السوق وحماية المُستثمرين وتصنيف هذه العملة كورقة مالية أو سلعة، وهو نفس نهج التعامل مع صناديق تداول عملتي بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH) في البورصة، حيث قامت اللجنة بتأجيل قرارها عدة مراتٍ قبل منح الموافقة النهائية. مع ذلك، هناك مخاوف حول النضج النسبي لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وتوزيع إدارتها.

الطلب المؤسساتي الكبير يشير إلى الثقة الكبيرة

رغم عدم الوضوح التنظيمي، يزداد التبني المؤسساتي لعملة سولانا (Solana) بشكلٍ مستمر، مع تخطي قيمة الأصول المُدارة في صندوق REX Shares المتداول في البورصة لرهن هذه العملة مبلغ 150 مليون دولار، بما فيها استثمارات واردة بقيمة 13 مليون دولار وحجم تداولٍ قدره 66 مليون دولار في يوم واحد. بالتالي، تشير هذه الأرقام إلى رغبة المستثمرين بالتعرّض لعملة سولانا (Solana)، حتى من خلال منتجاتٍ محدودة تلتزم بالقوانين التنظيمية.

🚨JUST IN: The first 🇺🇸U.S. Solana staking ETF, $SSK, by @REXShares recorded $13M in inflows today, while also hitting a record $66M in trading volume. It was the highest volume day since launch, reflecting growing demand for the ETF. pic.twitter.com/8SWjTedIKj — SolanaFloor (@SolanaFloor) August 15, 2025

كما تقدم لاعبون كبار -مثل شركة Grayscale وFidelity وProShares وCanary Funds- بطلبات إنشاء صناديق لتداول عملة سولانا في البورصة (Solana ETFs)، في حين تعمّدت شركة BlackRock عدم دخول هذه السوق نظراً لتركيزها على منتجات عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum)، ويشير هذا التباين إلى المكانة الفريدة لهذه العملة من حيث نسبة المخاطر إلى الأرباح لدى مدراء المؤسسات.

أما بالنسبة لمستثمري العملات الرقمية، فتوجد 3 نقاط مهمة:

بقاء الاستثمارات المؤسساتية كبيرةً رغم تأجيل القرارات التنظيمية.

يشير النشاط الكبير لـ REX Shares ETF إلى الثقة المبكرة بمستقبل عملة سولانا (Solana).

تنقسم الشركات الكبرى من ناحية تبني هذه العملة، مع بقاء شركة BlackRock على الهامش.

التحليل الفني وتوقعات سعر زوج SOL/USD

تبدو توقعات سعر عملة سولانا (Solana) إيجابية مع ارتفاعه فوق مستوى 190$، وبقائه فوق متوسط الحركة البسيط لمدة 50 يوماً (SMA-50) عند 188$، ما يُرجّح تواصل اتجاهه الصاعد. ويشير بقاء السعر فوق خط الاتجاه الصاعد إلى تشكل قيعان أقل انخفاضاً، ويعني ذلك عادةً استدامة الاهتمام الشرائي.

مخطط بياني لسعر زوج SOL/USD

من جانبه، يتوضع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 53، ومن المرجّح أن يواصل ارتفاعه دون دخول منطقة الشراء الزائد. كذلك، يتوضع مؤشر MACD قرب مستوى الصفر مع احتمال ارتفاعه فوق خط الإشارة. وعليه، تشير هذه المؤشرات المهمة إلى أنّ السعرَ يُواصل اكتساب الزخم، ما يُرجّح ارتفاعه بشكلٍ كبير.

ويقع مستوى المقاومة المهم القادم -والموافق للحدّ العلوي من نمط المثلث الصاعد- عند 198$، وفي حال تم إغلاق التداول فوق هذا المستوى، فمن المرجّح أن يُواصل السعر ارتفاعه نحو 205$ وحتى 214$، ما يعني تواصل الزخم الصاعد لسعر عملة سولانا (Solana).

في المقابل، وإذا لم ينجح السعر بالارتفاع فوق مستوى 198$، فقد يجدر بالمتداولين مراقبة منطقة الدعم القوي الممتدة بين 188$ و186$، وقد يشير انخفاض السعر أسفل 174$ إلى ضعف الاتجاه.

هل يتجاهل المستثمرون لجنة الأوراق المالية والبورصات؟

تشير بيانات السوق إلى أن المستثمرين يَرون في قيام SEC تأجيل قرارها حول الصناديق المشار إليها مجرّد عائق إجرائي، ولا يمثل إشارةً تحذيرية. ورجّح محللو Bloomberg بنسبة 95% أن تتم الموافقة على إنشاء صناديق لتداول عملة سولانا في البورصة (Solana ETFs)، في حين تُبدي أسواق التوقعات تفاؤلاً أكبر، وفي حال تمت الموافقة على إنشاء هذه الصناديق في تشرين الأول/أكتوبر، فقد تلحق عملة سولانا (Solana) قريباً بركب عملة بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum) كإحدى العملات القليلة التي تمتلك صناديق تداول فوري في البورصة (spot ETFs)، وقد تنجح بجذب مليارات الاستثمارات خلال العام الأول.

بعبارة مختصرة، يتجاهل المستثمرون تأجيل قرار الـ SEC مع تأهبهم لنتائج إيجابية؛ وبالنظر إلى قوة مؤشرات التحليل الفني والاهتمام المؤسساتي المتزايد، فمن المرجّح أن سعر عملة سولانا (Solana) يتأهب لموجة ارتفاعاتٍ كبيرة، ما قد يُعزز مكانتها بين الأصول الرقمية الرائدة.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) الجديدة تمر بمرحلة الاكتتاب، وتجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

يُوفر مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أول حل طبقة ثانية (Layer2) على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) يعمل على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، ويسعى إلى تمكين النظام التقني للبلوكتشين هذه من إضافة العقود الذكية السريعة برسوم منخفضة، إلى جانب التطبيقات اللامركزية (dApps)، وابتكارات عملات الميم. ومع جمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين والأداء القوي لبلوكتشين سولانا، يُوفر هذا المشروع استخداماتٍ وظيفية جديدةً وقوية بفضل الربط السلس ببلوكتشين بيتكوين.

بيانات اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)

كما تم تدقيق العقد الذكي لعملة المشروع -الساعي إلى توفير إمكانات التوسع وسهولة الاستخدام والموثوقية- من قبل Coinsult؛ وبالنظر إلى الاهتمام المتزايد بالمشروع، فقد نجح الاكتتاب بالفعل بجمع أكثر من 10 مليون دولار مع بيع أغلبية العملات المخصصة للاكتتاب. يتم بيع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012745$، ولكن هذا السعر سيرتفع قريباً. أخيراً، يُمكنكم شراء العملات بالتوجه إلى الموقع الرسمي للمشروع ومبادلتها بالعملات الرقمية أو شراؤها بواسطة الفيزا والماستركارد.

