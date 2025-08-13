توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) تشير إلى اقترابه من انطلاقة قوية، وتعيد إمكانية بلوغه 10,000$ إلى الواجهة

تلوح في الأفق موجة سيولة جديدة من صغار المستثمرين يمكنها دفع سعر عملة سولانا (Solana-SOL) لانطلاقةٍ قوية طال انتظارها منذ 3 سنوات، غير أنّ ظهورَ مُحفز قوي يُمكنه إكساب توقعات سعر عملة سولانا (SOL) آفاق ارتفاع غير مسبوقة، خاصةً وأن سعر العملة البديلة يُواصل تسجيل قيعان متدرجة الارتفاع منذ منتصف نيسان/أبريل، فضلاً عن مروره بقفزة قوية دفعته للارتفاع بنحو 12% الأسبوع الماضي بعد تشكيله أعلى قيعانه الثلاثة الأخيرة وسط تنامي الزخم الصاعد.

ويستند هذا الزخم إلى أمر تنفيذي وقّعه الرئيس ترامب يمنح الأصول الرقمية منفذاً إلى سوق استثمارات صناديق التقاعد الأمريكية 401(k) البالغة قيمتها 9 تريليون دولار، ما يُمكن لعملة سولانا (Solana) الاستفادة منه كثيراً، وسط ترقب المضاربين حالياً إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة لأربعة مراتٍ متتاليةٍ قبل نهاية العام بدءاً من أيلول/سبتمبر، ما قد يُمكنه اجتذابُ استثماراتٍ جديدة إلى الأصول عالية المخاطر كالعملات الرقمية.

Rate cuts in September 🚨 pic.twitter.com/7c7zvnqnLp — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) August 10, 2025

لكنّ التقلبات السعرية تبقى مُرجّحةً في المدى المنظور، وسط ترقب بيانات التضخم لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) المنتظر صدورها في 12 آب/أغسطس وقراءة مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المنتظرة في 14 آب/أغسطس، والتي يُرجَّح أن تؤثر على الجدول الزمني الخاص بخفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.

تحليل سعر عملة سولانا (Solana): هل أصبح بلوغ علامة 10,000$ في متناول اليد؟

جاء تسجيل تحركات السعر قمماً متدرجة الارتفاع مصحوباً بتشكيله قيعاناً متدرجة الارتفاع بمحاذاة خط الدعم السفلي للقناة السعرية الصاعدة الممتدة منذ عام 2022، ليُواصل اقترابه من نقطة التقاء حَدَّي النمط الفني الممتد.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج SOL/USDT يظهر تشكل نمط المثلث الصاعد الممتد على مدار 3 سنوات، المصدر: TradingView/Binance



ويتوضع حاجز الاختراق على امتداد مستوى 280$، ومع ظهور قاع أعلى مؤخراً واتباع مؤشرات الزخم مساراً صاعداً للمرة الأولى منذ تموز/يوليو، فهناك إمكانية إعادة اختبار هذا المستوى، وبخاصةٍ مع استعادة مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى التفاؤل عند 55 بتجاوزها النطاق الوسطي، في دلالةٍ على هيمنة المشترين.

من جانب آخر، شكّل خطّا مؤشر MACD تقاطعاً ذهبياً خلال عطلة نهاية الأسبوع إثر تجاوز خط الاتجاه نظيره للإشارة، ما يُمهد عادةً لبدء مسار صاعد في المدى المتوسط على الإطار الزمني اليومي.

ووفق سيناريو الاختراق، قد يرتفع سعر عملة سولانا (Solana) إلى نحو 1,000$ مُسجلاً زيادةً مُحتملة بنسبة 470%، مدعوماً بتعمق جذور التكامل داخل النظم المالية التقليدية الأمريكية. ومع احتمال اعتماد خطة التقاعد 401(k) وقرب موعد الموافقة على إنشاء صندوق تداول فوري للعملة في البورصة (SOL ETF) في 10 تشرين الأول/أكتوبر، فإن تأثير خفض معدلات الفائدة قد يشعل اهتماماً كبيراً من قبلِ المؤسسات وصغار المستثمرين.

💥BREAKING:



🇺🇸 BLOOMBERG’S ETF ANALYSTS HAVE RAISED APPROVAL ODDS FOR MOST SPOT CRYPTO ETFS TO OVER 90 PERCENT.



THE GREEN LIGHT IS LOOKING CLOSER THAN EVER 🔥 pic.twitter.com/8M9PGZCBm4 — DustyBC Crypto (@TheDustyBC) June 21, 2025

مع ذلك، فإن كامل إمكانات الاختراق للنمط الحالي تتمحوَر حول مستوى 10,000$، وهو ما يُنتظرُ تحقيقه من خلال طلب متزايد ومُستدام واعتمادٍ أوسَع للنظام التقني بما يتماشى مع دورة السوق القادمة. ومع تطور القطاعات الناجحة كقطاع التمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWA)، يُرجّح أن تلعب منصات -مثل xStocks- دوراً محورياً في بلوغ هذا الهدف، مع بروز بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) كوجهةٍ رئيسيةٍ للأسهم المُمثّلة رقمياً.



