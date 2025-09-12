توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) بعد تسجيله أعلى مستوى في 7 أشهر مع استهداف الثيران لمستوى 1,000$

سجّل سعر عملة سولانا (Solana) أعلى مستوى له في 7 أشهر مع تحوّل ظروف السوق نحو التجميع، إلى جانب تنامي توقعات وصوله إلى مستوى 1,000$ مع تصاعد الزخم الإيجابي في السوق.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

ارتفع سعر عملة سولانا (Solana) متجاوزاً مستوى 220$ لأول مرة منذ شهر شباط/فبراير، فوصل إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر مع تراكم الزخم الصاعد، ما يُعزز آفاقه المستقبلية على المدى الطويل.

وفيما تباطأت وتيرة انضمام المستخدمين الجدد إلى مستوياتٍ لم نشهدها منذ نيسان/أبريل، تُرجّح البيانات على البلوكتشين أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً من تجميع مالكي العملة الحاليين بدلاً من الاستثمارات الجديدة من قِبلِ صغار المستثمرين.

ومع توافر عوامل إيجابيةٍ مثل احتمالية خفض معدلات الفائدة الأمريكية الذي يلوح في الأفق، يستعد المستثمرون مبكراً، ويضعُ البعض مستوى 1,000$ كهدفٍ سعري رئيسي للمرحلة القادمة.

عناوين محافظ عملة سولانا (Solana) الجديدة – المصدر: Glassnode

في هذا السياق، انخفضَ عدد عناوين المحافظ الجديدة إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر، ما يُبرز فجوةً في معدلات انضمام المستخدمين، ويجعل من عملة سولانا (Solana) عُرضَةً لعمليات جني الأرباح من قبل مالكيها على المدى القصير.

مع ذلك، يُمكن أن تُجدد العوامل القريبة الحدوث الطلبَ عليها، حيث تشير الأسواق إلى احتماليةٍ بنسبة 100% لخفض الفيدرالي معدلات الفائدة خلال أسبوع، مع توقع خفضٍ بمقدار 75 نقطة أساس قبل نهاية العام، ما قد يُساهم في تحفيز الطلب الجديد على الأصول عالية المخاطر مثل عملة سولانا (Solana).

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): هل يبدو مساره نحو 1,000$ واضحاً؟

يُواجه سعر عملة سولانا (Solana) اختراقاً وشيكاً، حيث تدفعه منطقة التقاء الأسعار نحو الخروج من نموذج الوتد الصاعد الذي استمرَّ منذ أدنى مستوى بلغه في منتصف نيسان/أبريل، ويُشكّل خط الدعم الممتد خلال الشهر الماضي قاعدةً لإعادة اختبار الحدّ العلوي للنموذج ضمن سيناريو اختراق محتمل.

المخطط البياني اليومي لزوج عملة سولانا/عملة الدولار (SOL/USD)، سعر عملة سولانا (Solana) يوشك على الانطلاق أعلى نموذج الوتد الصاعد – المصدر: TradingView

على الرغم من أن عمليات جني الأرباح قد تشكل خطراً على نجاح الاختراق، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 62 إلى وجود مجال إضافي للارتفاع بعيداً عن منطقة البيع الزائد عند 70، والتي عادةً ما تُحدد قمم الاتجاه الصاعد.

كما شكّل مؤشر MACD تقاطعاً ذهبياً واعداً بعد أسبوع من الاستقرار النسبي حول خط الإشارة، ما قد يؤكد استمرارية الحركة الصاعدة. وإذا استمرّ الزخم الإيجابي، فقد يترتب على ارتفاع سعر عملة سولانا (Solana) إعادة اختباره أعلى مستوى له على الإطلاق، والمُسجّل في بداية العام بالقرب من 300$.

أما في حال استعادة هذا المستوى كدعم، فقد يفسح ذلك المجال لبلوغ السعر مستوى جديداً، مع وجود مستوى دعم تاريخي ربّما يحدُّ من الاتجاه الصاعد، وسيُحوّل هذا الأنظارَ نحو مستوى 400$ لتحقيق مكاسب بنسبة 85%، وقد يُعزز الزخم المزيدَ من الارتفاع مع تطوّر دورة السوق الصاعدة.

وفي ضوء التضمين الأوسع للقطاع المالي التقليدي عبر الاستثمار في برنامج 401(k) وخزائن الشركات وصناديق التداول الفوري في البورصة (ETFs) المُحتملة، فقد يرتفع سعر عملة سولانا (Solana) إلى 1,000$، لتُحقق مكاسبَ بنسبة 355%.

أكبر فرصة للاستثمار في نظام سولانا التقني قد لا تبدأ بعملة سولانا (Solana)

عندما يخترق سعر عملة سولانا (Solana) قمماً جديدة، تقدم عملات الميم منخفضة القيمة السوقية المبنية على نظام سولانا فرصاً لتحقيق مكاسبَ تتراوح بين 10-1,000 ضعفٍ، ما يُفسر إطلاق وصف “هوس عملات الميم” عليها.

لكنْ عندما يتعلق الأمرُ بالمخاطرة، فقد يُساعدكم مشروع عملة سنورتر (Snorter-SNORT) بالإبحار الآمن عبر تلك الفوضى لتحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب، حيث يُوفر روبوتَ تداول تم تصميمه خصيصاً لاكتشاف الزخم الصاعد مبكراً، ما يمنحُ المستثمرين فرصة الدخول إلى السوق قبل أن يذيع صيت العملات الجديدة، وتحقيق أقصى قدر من المكاسب.

لقد تم تصميم روبوت سنورتر (Snorter Bot) خصيصاً للتداول التنافسي، حيث يمتاز بقدرته على اقتناص الأوامر مُحددة السعر (Limit Orders) لتحديد أفضل النقاط لدخول السوق، ويُوفر مبادلات مقاومة لروبوتات التداول الاستباقية (MEV)، فضلاً عن ميزة نسخ صفقات التداول للاستفادة من إستراتيجيات المتداولين المتمرّسين إلى جانب الحماية من عمليات سحب البساط (rug-pull).

روبوت مشروع عملة سنورتر (Snorter) مقابل روبوتات التداول الشهيرة الأخرى

وحتى مع اكتشاف نقطة الدخول المثالية، فما يميّز الصفقات الجيدة عن الرائعة هو توقيت الخروج. هنا، يقدم روبوت سنورتر (Snorter Bot) الأدوات اللازمة لتحديد الوقت المناسب للخروج. لذا، يكتسب مشروع عملة سنورتر (Snorter) زخماً قوياً، حيث نجَح اكتتابها بجمع أكثر من 3.8 مليون دولار، ويُحتمل أن يُعزى هذا إلى عائده السنوي السخيّ (APY) البالغ 120% على الرهن لمكافأة المستثمرين الأوائل.

يُمكنكم الانضمام الآن إلى اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) باتباع عدد من الخطوات البسيطة:

زيارة الموقع الرسمي لعملة سنورتر (Snorter).

ربط محافظ الكريبتو التي تستخدمونها بواجهة الموقع، علماً بأن المشروع يدعم محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) بالكامل.

يمكنكم استخدام العملات الرقمية أو الفيزا والماستركارد لإتمام المعاملة في ثوانٍ.

وللبقاء على اطلاع دائم بأحدث مستجدات المشروع، انضموا إلى مجتمعه على منصة X (تويتر سابقاً) وعلى إنستجرام. Twitter) and Instagram.