توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) بعد اختراقه مستوى مقاومة حاسماً وما يعنيه ذلك لمكاسبها المستقبلية

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نجح سعر عملة سولانا (Solana) باختراق حاجز المقاومة الرئيسي البالغ 180$ ليستقر حالياً عند 191.79$، ويُظهر نمط الرأس والكتفين المقلوب إمكانية استهداف مستوى 220$.

يواصل سعر عملة سولانا (Solana-SOL) -البالغ حالياً 191.79$- انطلاقته بعد اختراقه مستوى المقاومة الرئيسي عند 180$ الجمعة الماضية بنجاح، ما مهّد الطريق لاختبار حاجز المقاومة التالي عند 195$، ومنطقة المقاومة الأهم حول 205$. فقد اكتسب سعر عملة سولانا (Solana) زخم تعافٍ قويّاً مكّنه من توفير مكاسبَ بنسبة 33% خلال شهر والحفاظ على قيمة سوقية تفوق 100 مليار دولار.

Solana didn’t make noise this bull run — it just delivered.



Now $SOL is back above $200 and showing real strength.

Once it flips $295, the next level is $500.



Feels like a good time to look at SOL again. pic.twitter.com/qJnuHjCveH — RJT. WAGMI (@RJTTheOG) July 27, 2025

سعر عملة سولانا (Solana) يتطلع لاختراق حاجز 195$ بعد تحديثات كتل المعاملات

يبدو أن بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) تُجهّز بنيتها التحتية للتوسع المرتقب؛ فبتاريخ 22 تموز/يوليو، وسّعت بلوكتشين سولانا سعة كتل (بلوكات) معاملاتها بمعدل 20%، ما رفع الحد الأقصى للسعة إلى 60 مليون وحدة حوسبة (CU)، وأوضح ميرت ممتاز (Mert Mumtaz) -الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي منصة Helius -المتخصصة بتوفير البنية التحتية وأدوات التطوير اللازمة لبلوكتشين سولانا- عبر منصة X أن هذا التحديث يُمكّن البلوكتشين من معالجة عدد أكبر من المعاملات ضمن كل كتلة.

Solana blocks are now 20% bigger — what does this mean?



on Solana, every transaction sent consumes resources



we call this resource "compute units" or CUs — like fuel for a car



every transaction consumes a different amount of CUs depending on its complexity, a simple transfer… https://t.co/4XOYZDUTtH — mert | helius.dev (@0xMert_) July 23, 2025

ويرى العديد من المحللين حالياً أن مستويات سعر عملة سولانا (Solana) الحالية تُعَد فرصة مغرية للشراء، فقد أعلنت مؤسسة DeFi Development Corp -المُدرجة في بورصة ناسداك (Nasdaq)- مؤخراً أنها أصبحت على بُعد عملية شراء واحدة فقط من من بلوغ حاجز مليون عملة SOL ضمن احتياطيات خزينتها بقيمةٍ تقدر بنحو 187 مليون دولار.

كما كشفت شركة Bit Mining المختصة بتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) -بتاريخ 10 تموز/يوليو- عن خططها لجمع 200-300 مليون دولار لإنشاء خزينة عملة سولانا (Solana) خاصةٍ بها. فمع تزايد الاهتمام المؤسساتي بشراء العملة، يشير محللو الكريبتو إلى أنه فورَ تجاوز سعرها عتبة 200$، تظل مقاومةٌ ضئيلةٌ بين هذا المستوى و250$.

Notice that once Solana $SOL breaks above $200, there’s little to no resistance standing in the way of a run to new all-time highs. pic.twitter.com/AnqwqaC1m1 — Ali (@ali_charts) July 26, 2025

تحليل سعر عملة سولانا (Solana): نمط الرأس والكتفين المقلوب يوحي بانعكاس صاعد صوب 220$

يُظهر المخطط البياني لتحركات سعر زوج عملة سولانا/عملة تيثر (SOL/USDT) اليومية تشكّل أحد أنماط الانعكاس الصاعد النموذجية، وهو نمط رأسٍ وكتفين مقلوب وليد يُظهر تشكّل معالم واضحةٍ لجزئيات الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن الوليد، ما يُوحي بإمكانية حدوث اختراق صاعد إذا أغلق السعر أعلى خط العنق بنطاق 200$-205$.

المصدر: TradingView

وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 67.04 دون نطاق الشراء الزائد عند 70 مباشرةً، ما يُوحي بقوة الزخم دون التعرض لضغوط شراء زائدة. وفي حال استمرت انطلاقة سعر عملة سولانا (Solana) واختراق حاجز خط العنق بشكلٍ حاسم، فإن الهدف السعري التالي سيشير نحو 223$، ما يُمثّل اكتمال نموذج الرأس والكتفين المقلوب.

عملة سنورتر (Snorter-SNORT): طريقة جديدة لاقتناص العملات الرائجة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

فيما تواصل المؤسسات الكبرى شراء المزيد من عملة سولانا (Solana)، تشهد بلوكتشين سولانا حالة من الحماس المتزايد حول عملات الميم الجديدة، خصوصاً عبر منصة BONKfun، لكنّ المشكلة هيَ أن غالبية هذه العملات الجديدة غير متوفرة عبر منصات التداول الرئيسية التي يستخدمها عامة المستثمرين.

هنا، يأتي دور روبوت سنورتر (Snorter) وعملته الأساسية سنورتر (SNORT)، حيث تم تطوير هذا المشروع لاكتشاف العملات الواعدة قبل أن تحظى بشهرة واسعةٍ وترتفع أسعارُها بشكلٍ كبير.

المصدر: Snorter Bot

يُذكر أن سنورتر (Snorter) هو روبوت تداولٍ يُمكنكم استخدامه عبر تطبيق تيليجرام، مُصممٌ خصيصاً للعمل على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ما يمنحه سرعة فائقة في اكتشاف أفضل فرص الاستثمار المبكر؛ ويُجري فريق المشروع حالياً اكتتاباً مثيراً لعملته SNORT فاقت حصيلته حتى الآن 2.5 مليون دولار من المستثمرين المؤمنين بمستقبلها المشرق، ما يتيح لكم شراءها مبكراً قبل أن تُصبح متاحةً للجميع.

وللمشاركة المبكرة، يمكن للمهتمين شراء عملة سنورتر (SNORT) الآن مقابل 0.0995$ فقط، وهو سعر تقرر ارتفاعه خلال 24 ساعة وفقاً لآلية الارتفاع التدريجي للسعر كلَّ يومين.