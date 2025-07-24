توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) بعد ظهور نمط صاعد نادر يبشر بإمكانية ارتفاعه بنسبة 3,000% وصولاً إلى 6,000$

شارك تم النسخ آخر تحديث: يوليو ٢٤, ٢٠٢٥

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رغم هبوطه بنسبة 4.5% خلال آخر 24 ساعة ما أثر على الزخم قصير الأجل، يضيف نمط بيانيٌّ نادر ثقلاً إلى التوقعات الإيجابية لسعر عملة سولانا (Solana) على المدى الطويل، مع إمكانية تحقيق أرباح تصل إلى 30 ضعفاً، فقد كشف محلل الكريبتو الشهير على منصة X المدعو Trader Tartigrade عن تشكّل نمط “الكوب والمقبض” الضخم الممتد منذ عام 2021، واصفاً الانطلاقة القوية بأنها “وشيكة للغاية”، عقب استعادة سعر العملة البديلة مستوى 200$ هذا الأسبوع.

https://x.com/TATrader_Alan/status/1947275634314727872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1947275634314727872%7Ctwgr%5E4d336d074682a684725b0698c81e23ce5a0b1f53%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fsolana-price-prediction-rare-pattern-flashes-30x-gain-to-6000%2F

ويقع خط العنق لهذا النموذج قرب مستوى 250$، وهو آخرُ حاجز مقاومةٍ هام قبل بلوغ نطاق 4,800$ و6,000$، أي ما يُعادل مكاسبَ بنسبة 3,000% من المستويات الحالية. ورغم أن هذا الهدف قد يبدو طموحاً، إلا أن سعرَ عملة سولانا (Solana) لم يتأثر بعدُ بعوامل أساسيةٍ مُحفّزة، بل تواجه الآن طلباً يتسبب به صغار المستثمرين في ظلّ اتجاهاتٍ سوقية عامةٍ داعمة. من جانب آخر، قد يتغيّر الوضع مع اقتراب الموعد النهائي للموافقة على إطلاق صندوق تداول فوري في البورصة لعملة سولانا (SOL spot ETF) في 10 تشرين الأول/أكتوبر، ما من شأنه أن يفتح أبواباً جديدةً نحو أسواق استثمار تقليدية غير مُستغلّةٍ إذا تمت الموافقة عليه.



https://x.com/rovercrc/status/1936375840406950297?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1936375840406950297%7Ctwgr%5E4d336d074682a684725b0698c81e23ce5a0b1f53%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fsolana-price-prediction-rare-pattern-flashes-30x-gain-to-6000%2F

يتماشى ذلك مع قانون CLARITY المرتقب توقيعه في ذات الوقت، وقد يُساهم في تحفيز الطلب المؤسساتي من الجهات التي كانت تنتظر توضيحاتٍ تنظيمية.



مع ذلك، يلفت Tartigrade إلى أن هذا النمط قد يستغرق عدة سنواتٍ للوصول إلى قمته، مصنفاً العملية على أنها “استثمار طويل الأجل”.



توقعات سعر عملة سولانا (Solana): ما مدى قرب الانطلاقة الصاعدة؟



قد لا يدوم الارتداد الهابط عند مستوى 205$ طويلاً بعد أن تجاوز نمطاً فنياً على شكل مثلثٍ صاعد بدأ بالتكوّن منذ الوصول إلى قاع السوق في منتصف نيسان/أبريل المنصرم.

ورغم أن الزخم الذي أعقب الاختراق قد تخامد عند هذا المستوى، إلا أن النمط الفني ما يزال ينبّئ بارتفاعٍ إضافي بنسبة 54% لإعادة اختبار أعلى مستوى بلغته العملة قرب 297.50$. بيدَ أن هذا السيناريو المتفائل يمرُّ حالياً بمنعطفٍ حاسم، إذ يشكّل مستوى الدعم الأقرب عند 185$ خط الدفاع الأخير قبل احتمال التراجع إلى ما دون الحد العلوي للمثلث السعري.



وفي حال انخفض السعر دون خط الاتجاه، فسيُعتبر الاختراق السابق كاذباً، ما قد يُعيد تفعيل نموذج التداول الجانبي ويؤجّل تحقّق نمط “الكوب والمقبض” الذي يتوقعه المتداول Tartigrade. أما على صعيد مؤشرات الزخم، فالصورة تظل مختلطة؛ فقد ارتد مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى المستوى المحايد 52 بعد هبوطه من منطقة الشراء الزائد عند 86، ما يشير إلى قاعدة سعرية أكثر ثباتاً.



مع ذلك، يتطلب مؤشر MACD الحذرَ بعد ظهور “تقاطع الموت” أسفل خط الإشارة مؤخراً، وهو مؤشر متأخر قد يدل على استمرار الاتجاه الهابط قصير الأمد. ففي حال تبيَّن أن الحركة الصاعدة كانت زائفة، سيأتي المستوى التالي الجدير بالمراقبة عند 165$، ومن المرجّح أن تؤدي عمليات جني الأرباح وإخراج المستثمرين الأقل صبراً إلى تشكيل مستوى دعم أدنى.



هدف سعر عملة سولانا (Solana) بالوصول إلى 500$ ما يزال بعيداً، وإليكم طريقة أسرع لتحقيق الأرباح

بما أن هدف سعر عملة سولانا (Solana) البالغ 6000$ لا يزال بعيد المدى لسنوات، يُمكن لمالكيها تحقيق أقصى استفادة من السيولة الجديدة المتأتّية من صغار المتداولين عبر التوجه إلى عملات الميم منخفضة القيمة السوقية في نظام سولانا التقني، رغم ما يرافق ذلك من درجة مخاطرة مرتفعة.



هنا، يأتي دور عملة سنورتر (Snorter-SNORT) وروبوت التداول الخاص بها المُصمّم لكشف الزخم المبكر ومساعدة المستثمرين على المشاركة قبل عموم السوق لتحقيق أكبر المكاسب؛ ولا تُعد روبوتات التداول مفهوماً جديداً، ولكن روبوت سنورتر مُصمم خصيصاً لرصد الفرص ووضع الأوامر محددة السعر (الحدية)، إلى جانب تداول العملات المحمي من هجمات روبوتات التداول الاستباقي (MEV) وميزة نسخ التداول مع الحماية من خدع سحب البساط.



وبما أن فهم التوقيت المناسب للبيع لا يقل أهميةً عن الدخول في الوقت المناسب، يُمكن لروبوت سنورتر مساعدتكم على تحديد الوقت الأمثل للبيع أيضاً.



من جهته، حقق مشروع عملة سنورتر (Snorter) انطلاقة قوية تجاوزت فيها حصيلة اكتتابها مليوني دولار خلال أسابيعه الأولى، مدفوعاً بمكافآت الرهن السنوية (APY) المرتفعة البالغة حالياً 178% والمُوجّهة إلى أوائل المستثمرين.

أخيراً، يُمكنكم متابعة مشروع عملة سنورتر (Snorter) على منصتي X وإنستجرام أو المشاركة في الاكتتاب عبر موقع المشروع الرسمي.