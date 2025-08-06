توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): هل يمكن أن يصل 1,000$ قريباً بعد بدء شحن هاتف سيكر (Seeker) الجديد إلى أكثر من 50 دولة؟

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

بدأت شركة سولانا موبايل (Solana Mobile) بشحن هاتفها الذكي -سيكر (Seeker)- ما يُعتبر خطوةً رئيسية نحو زيادة تبني نظام سولانا التقني، وأدى ذلك إلى توقعاتٍ بارتفاع سعر عملة سولانا (Solana) حتى 1,000$.

مع بدء شحن هاتف سيكر (Seeker) المنتظر من Solana Mobile إلى أكثر من 50 دولة، أصبحت توقعات سعر عملة سولانا (Solana) أكثر تفاؤلاً، إذ يترقب المتداولون احتمال حدوث اختراق سعري كبير لا سيّما أن سعر العملة ارتفع بنسبة 1.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتُعتبر هذه الخطوة في مجال الهواتف المحمولة عاملاً محفّزاً رئيسياً يمكنه المساهمة في توسيع نطاق التبني العالمي للعملة، ما قد يرفع سعرها إلى 1,000$ في المستقبل المنظور.

Seekers officially start shipping today! Thank you for your support and belief in Solana Mobile since day one.



We’re sending tens of thousands of devices to 50+ countries around the world, so sit tight as your order makes its way through over the coming weeks. pic.twitter.com/dQtkWi26JB — Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) August 4, 2025

ويمثل هاتف Seeker جسراً بين البنية التحتية للويب الثالث (Web3) وتجربة الهاتف الذكي التقليدية، ويتمتع الجهاز نفسه بأمان كبير يحافظ على خصوصية المفاتيح الخاصة وعبارات الاسترداد، من خلال عزلها عن طبقة التطبيقات ضمن الجهاز.

ويضم الهاتف متجراً للتطبيقات اللامركزية (DApp Store) يتيح للمطورين بديلاً عن متاجر التطبيقات التقليدية مثل Google Play وApple App Store ورسومها الباهظة، ما يزيد من جاذبية بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) لبناء التطبيقات، ويزيد استخدامات عملة سولانا (Solana) في الحياة العملية.

تحليل سعر عملة سولانا (Solana): هل من الممكن الوصول إلى حاجز 1,000$؟

بالنظر إلى الأثر الإيجابي لإطلاق هاتف Seeker على المزاج العام تجاه عملة سولانا (Solana)، قد تجد العملة الزخمَ اللازم لمواصلة مسارها الصاعد، لا سيّما في ظل اقترابها من اختراق نمط القناة الصاعدة المستمر منذ 4 أشهر.

المخطط البياني لتحركات زوج عملة سولانا/عملة تيثر (SOL/USDT) في إطار 4 ساعات يظهر القناة الصاعدة – المصدر: TradingView،Binance

وقد شهد هذا الأسبوع استقرار سعر عملة سولانا (Solana) عند مستوى دعم مهم حول 157.70$ متوافق مع مستوى فيبوناتشي 0.382 الذي يُعَد نقطة انعكاس شائعة بعد التصحيحات الحادة؛ وقد يمثل ذلك إشارةً مبكرةً على بدء انعكاس سعري صاعد.

لكنّ مؤشرات الزخم تظل تعكس بعض الضعف. فقد ارتد مؤشر القوة النسبية (RSI) من الخط المحايد ليصل إلى 45، حيث فشل المضاربون على ارتفاع السعر بمجاراة ضغوط البيع؛ كما يبدو أن خط مؤشر MACD قد استقر فوق خط الإشارة، وهي علامةٌ مبكرة على احتمال بدء انعكاس الاتجاه دون وجود زخم كافٍ لتشكيل اتجاه صاعد بوضوح على المدى القصير، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال إعادة اختبار مستوى 157.70$. وإذا ما ارتدَّ السعر بنجاح عن هذا المستوى، فقد يتشكل نمط القاع المزدوج الفني الذي يمثل قاعدةً أقوى لانعكاس صاعد قادم.

في هذه الحالة، يُمكن للسعر إعادة اختبار مستوى المقاومة عند 207$، وهو المستوى الذي توقفت عنده الموجة الصاعدة السابقة، ويقدم مكاسبَ بنسبة 26% من المستويات الحالية؛ كما يُعد هذا المستوى عتبة أخيرةً قبل اختراق القناة الصاعدة، ما قد يفتح المجال أمام استعادة أعلى المستويات المسجلة هذا العام بالقرب من 290$، بزيادة قدرها 76%.

ورغم أن هاتف Seeker يمكنه زيادة تبني عملة سولانا (Solana) وقد يدفع بسعرها نحو مستوى 1,000$، إلا أن نمو النظام التقني وانضمام المزيد من المطورين سيؤتي ثماره على المدى الطويل. أما على المدى القريب، فقد تكون الموافقة المرتقبة على صندوق التداول الفوري لعملة سولانا في البورصة (Solana Spot ETF) خلال تشرين الأول/أكتوبر عاملاً أقوى، إذ تفتح الباب أمام دخول قطاع التمويل التقليدي (TradFi) وتُسرّع من اكتشاف مستوياتٍ سعريةٍ غير مسبوقةٍ جديدة.

💥BREAKING:



🇺🇸 BLOOMBERG’S ETF ANALYSTS RAISE APPROVAL ODDS FOR MOST SPOT CRYPTO ETFS TO 90%+



BULLISH! 🔥 pic.twitter.com/x5LK8LFOD0 — Crypto Rover (@rovercrc) June 21, 2025

فرص نمو أكبر أمام نظام سولانا (Solana) التقني

عندما يتعلق الأمر بالعملات الكبرى مثل عملة سولانا (Solana)، فإن المكاسب تكون عادةً محدودة؛ فالاختراقات السعرية القوية تتطلب شهوراً، لكنها تحدث خلال لحظاتٍ خاطفةٍ، ويقضي المستثمرون معظم وقتهم في الانتظار. في المقابل، تُسجل عملات الميم منخفضة القيمة السوقية ضمن نظام سولانا التقني -مثل عملة ترول (Troll-TROLL)- مكاسبَ مُضاعفة خلال يوم واحد فقط.

هنا، تبرز عملة سنورتر (Snorter-SNORT) كحل مثير، حيث تقدم روبوت تداول تم تصميمه خصيصاً لرصد الزخم مبكراً ومساعدة المستثمرين على الدخول قبل تدفق الاستثمارات، وهي الإستراتيجية التي توفر الأرباح الحقيقية.

وعلى الرغم من أن روبوتات التداول ليست بالمفهوم الجديد، يتميز روبوت سنورتر (Snorter) عن سواه باقتناص فرص التداول باستخدام أوامر الحد، ومبادلة العملات مع توفير الحماية من هجمات روبوتات التداول الاستباقي (MEV) واكتشاف عمليات سحب البساط (سحب السيولة) وتوفير ميزة نسخ التداول؛ إذ إن الدخول المبكر لا يكفي بحد ذاته، ومن المهم للغاية تحديد وقت الخروج من الصفقات بدقة، وهنا يأتي دور روبوت سنورتر (Snorter).

مقارنة بين ميزات روبوت سنورتر (Snorter) وأشهر الروبوتات الأخرى

بالاستناد إلى ذلك، بدأ مشروع عملة سنورتر (Snorter) انطلاقته بقوة، فقد جمع اكتتابها أكثر من 2.8 مليون دولار في أولى أسابيعه، ويُعزى ذلك غالباً إلى عائد الرهن السنوي (APY) المرتفع البالغ 155% حالياً، والذي يُعتبر عامل جذب للمستثمرين الأوائل.

أخيراً، يُمكنكم متابعة أخبار مشروع عملة سنورتر (Snorter) عبر حساباته على منصة X (تويتر سابقاً) أو إنستجرام، أو المشاركة في الاكتتاب عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع.

لزيارة موقع اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) اضغط هنا