توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): سيولة ضخمة تُعزز الثقة، فهل يقترب السعر من تسجيل قمة غير مسبوقة؟

تشير توقعات سعر عملة سولانا (Solana) إلى موجةٍ صاعدة محتملةٍ مع تزايد الاستثمارات المؤسساتية، حيث سجّلت العقود المفتوحة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) مستوياتٍ غير مسبوقةٍ وتجاوزت قيمة أصول المنتجات المتداولة في البورصة (ETP) حاجز 500 مليون دولار، ما يُغذي الموجة الصاعدة القادمة لعملة سولانا (Solana).

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

ويتم تداول عملة سولانا (Solana) عند 227.69$ مُحافظاً على استقراره بعد أسبوع حافل باستثماراتٍ مؤسساتيةٍ كبيرة بالتزامن مع ارتفاع ثقة السوق، وتشير بيانات التداول على البلوكتشين وعقود المشتقات إلى تحوّلٍ كبير في هيكلية السوق، حيث تتزايد قناعة المؤسسات بينما يظل صغار المستثمرين على موقفهم الحذر.

كذلك، تُظهر بيانات Velo.data أن حجم العقود الآجلة المفتوحة لعملة سولانا (Solana) في بورصة شيكاغو التجارية (CME) بلغ مستوى غير مسبوق عند 2.16 مليار دولار، بالتزامن مع ارتفاع السعر بنسبة 23% من 195$ إلى 235$. يأتي هذا التمركز المؤسساتي قبل قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المقرر في 10 تشرين الأول/أكتوبر بشأن الصندوق المتداول في البورصة (ETF) لعملة سولانا (Solana)، ويشير التوقيت إلى أن المستثمرين المحترفين يستعدون لاحتمال ارتفاع حدة التقلبات.

بيانات العقود الآجلة لعملة سولانا (Solana) في بورصة شيكاغو التجارية (CME). المصدر: Velo.data

من ناحيةٍ أخرى، انخفض المعدل السنوي الأساسي في بورصة شيكاغو التجارية (CME) إلى 16.37% مقارنة بـ 35% في تموز/يوليو، ما يعني أن النشاط الحالي لا يمثل مضاربة. في المقابل، بقيت قيمة العقود المفتوحة لصغار المستثمرين عبر المنصات الأخرى مستقرةً تماماً، فيما تقترب معدلات التمويل من الحياد.

وتقدم هذه الصورة رؤية واضحة؛ حيث تشتري المؤسسات عند القوة بينما لا يزال صغار المستثمرين يتعافون من موجة التصفية التي بلغت قيمتها 307 مليون دولار في 22 أيلول/سبتمبر، عندما تمت تصفية مراكز مضاربةٍ على ارتفاع السعر بقيمة 250 مليون دولار.

كما يُظهر هذا المشهد توازناً صحياً يميل إلى الارتفاع، إذ تعمل عمليات التجميع المؤسساتي على بناء قاعدة قوية للسعر، بينما تبقى مستويات الرافعة المالية لدى صغار المستثمرين منخفضة. تاريخياً، يؤدي هذا النمط من البنية السوقية إلى ارتفاعاتٍ تدريجية ومدروسةٍ، بدلاً من قمم سعرية مفاجئة.

الاستثمارات الواردة إلى المنتجات المتداولة في البورصة لعملة سولانا (Solana ETPs) تُعزز الثقة

تتجلى علامةٌ أخرى على الطلب المؤسساتي في استثمارات الصناديق المتداولة في البورصة لعملة سولانا (Solana ETFs)، بعد أن تجاوز إجمالي الأصول المُدارة لهذه الصناديق 500 مليون دولار بقيادة صندوق تداول ورهن عملة سولانا في البورصة SSK من شركة REXShares الذي تجاوزت قيمة أصوله المدارة 400 مليون دولار. في ذات السياق، تجاوزت قيمة الأصول المُدارة من قبل منتج رهن سولانا المتداول في البورصة من شركة بيتوايز BSOL حاجز 100 مليون دولار، وقد شهدَ كلا المُنتجَين انتشاراً واسعاً منذ إطلاقهما.

يُمثل هذا تحولاً هيكلياً في طريقة تعرّض المستثمرين لعملة سولانا (Solana) منطلقين من التداول المضاربي وصولاً إلى منتجاتٍ مُنظمةٍ تقدم عوائد رهن، ما يُعَد علامة على نضج السوق ويؤكد أن عملة سولانا (Solana)هي واحدة من أكثر العملات البديلة تجميعاً في 2025. بالتالي، تُساهم هذه الاستثمارات أيضاً في خفض السيولة من السوق الفورية، ما يدعم السعر مع انخفاض المعروض في منصات التداول؛ ويتضح في ظل هذا النشاط غير المسبوق للعقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) أنّ التمركز المؤسساتي أصبحَ يُعتبر القوة الدافعة الرئيسية وراء تحركات سعر عملة سولانا (Solana).

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): النظرة الفنيّة

من الناحية الفنية، تظل توقعات سعر عملة سولانا (Solana) تشير إلى الصعود، إذ تتحرك باتجاه صاعد واضح ويتم تداولها عند 227$ بعد ارتفاعها من 205$ الأسبوع الماضي، وتقع متوسطات الحركة لـ 50 يوماً (214.50$) و100 يوم (216.35$) أسفل السعر الحالي، ما يشير إلى تقاطع صاعد يؤكد استمرار الاتجاه الإيجابي.

توقعات سعر سولانا (Solana) – المصدر: Tradingview

وتُظهر الشموع اليابانية أجساماً أصغرَ مع فتائل علوية، ما يشير إلى استقرار السعر بعد حركة كبيرة، ويبلغ مؤشر قوة الحركة النسبية (RSI) قيمة 55.9 ما يعني أن السوق قد هدأت وأنّ هناك مجالاً لموجة ارتفاع جديدة.

كما تقع مستويات المقاومة عند 237.00$ ثمّ 244.85$ مع هدفٍ مُحتملٍ عند 253.44$ إذا استمرَّ الزخم. أما من منظور التداول، فإن المنطقة الواقعة بين 224-225$ تُمثل منطقة شراء مثالية عند التراجع بالقرب من الحدّ السفلي للقناة السعرية.

فطالما بقيَ سعر عملة سولانا (Solana) فوق متوسطات الحركة، يبقى الاتجاه العام صاعداً، ما يضع العملة في موقع قوي لتحقيق اختراق نحو قمم سعريةٍ جديدة خلال الأشهر المقبلة.

