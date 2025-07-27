توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): نمط فني مهم يشير إلى إمكانيات كبيرة لارتفاع السعر

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يتجاوز سعر عملة سولانا (Solana) المقاومة عند مستوى 188$ بالتزامن مع تشكل نمطي مثلثٍ صاعد وقاعٍ مُدوّر يشيران إلى إمكانية ارتفاع السعر نحو 260$-350$.

تشهد عملة سولانا (Solana) إقبالاً كبيراً في ظل تراجع هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتسارع موسم العملات البديلة، وتختبر العملة حالياً مقاومة قرب مستوى 188$ بعد اختراق العديد من الأنماط الفنية المهمة، وقد نجحت هذه العملة الرقمية بتجاوز مناطق المقاومة الكبرى بين 175.96$ و185.56$ وتستعد لاستهداف المستويات العليا لعام 2021 قرب 260$.

من جهته، يكشف التحليل الفني -عبر أطر زمنية عدة- أدلةً مقنعة تقترح دخول عملة سولانا (Solana) مرحلة صعودٍ متسارع مهمة؛ ويعرض المخطط السعري اليومي (إطاره الزمني يومان) زخماً شهرياً أنتج أرباحاً بنسبة 14.64%، ويشير هذا إلى استعداد عملة سولانا لمرحلة النمو القادمة والاتجاه نحو مستوياتٍ سعريةٍ غير مسبوقة.

اختراق نمط المثلث الصاعد واستهداف المقاومة عند مستوى 260$

يكشف المخطط السعري اليومي لعملة سولانا (Solana) تقدماً منهجياً عبر نمط المثلث الصاعد بالتزامن مع تجاوز السعر لمنطقة المقاومة الهامة بين 185$-190$.

المصدر: TradingView

وتشير البنية الفنية إلى صمود سعر عملة سولانا (Solana) فوق خط الحركة الصاعد مع الحفاظ على الدعم المهم عند 160$، فيما يوفر متوسط الحركة الأسي (EMA) دعماً مرناً للحركة الصاعدة المستمرة.

كذلك، يتيح اختراق المقاومة بين 175.96$ و185.56$ مجالاً لارتفاع السعر نحو المستويات العليا لعام 2021 قرب 260$ (تعادل زيادة 38% من المستويات السعرية الحالية)، وعادةً ما تنتهي أنماط المثلثات الصاعدة باختراق يعادل عمق النمط ويكافئ حالياً بلوغ منطقة 260$، ويكشف تحليل حجوم التداول مشاركة مؤسساتية هامة تدعم الحركة الصاعدة بدلاً من مضاربة المستثمرين الصغار، فيما يقترح مؤشر القوة النسبية (RSI) -عند قيمة 67.07- مجالاً للمزيد من الارتفاع السعري قبل دخول مرحلة الشراء الزائد.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): إتمام نمط القاع المدوّر يرسم أهدافاً في منطقة 340$-350$

يكشف المخطط السعري (إطاره الزمني يومان) توقعاتٍ بارتفاع السعر بعد إتمام عملة سولانا (Solana) لنمط قاعٍ مدورٍ كبير ارتسم على مدى عدة أشهر.

ويبلغ سعر عملة سولانا (Solana) حالياً 186.78$ وقد نجحَت بإعادة اختبار مستوى الاختراق مؤكدةً على اكتمال النمط واتباع التشكيل المنحني الذي يرسم هيكلية الانعكاس السعري، كما يكشف النمط انخفاض سعر عملة SOL من المستويات العليا قرب 270$ واختباره للدعم بين 105$-110$، ليرسم بعدها أساساً للارتفاع عبر المستويات الدنيا المتزايدة.

ويُمثل الاختراق الجديد عند مقاومة 180$ اكتمال الكتف الأيمن للنمط؛ حيث يستهدف نمط القاع المدور عادةً مستوياتٍ سعرية تبعد عن مستوى الاختراق مسافةً تعادل عمق النمط، ونظراً لأن السعر قد انخفض من 270$ إلى القاع عند 110$ (عمق 160$)؛ يُصبح الهدف المقترح في منطقة 340$-350$ بمجرّد إتمام مرحلة الحركة المقاسة، فيما يكشف المخطط السعري الشهري اقتراب عملة سولانا (Solana) من القمة السعرية للدورة السابقة (265$) وضرورة تجاوزها لاستكشاف مستوياتٍ سعرية غير مسبوقة.

عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST): الأسابيع الأخيرة لشراء عملات BEST

يخلق الارتفاع المُحتمل لسعر عملة سولانا (Solana) نحو قمةٍ سعريةٍ جديدة فرصةً ملحة للاستثمار المبكر في البنية التحتية للنظام التقني لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، وقد دخل اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) أسابيعه الأخيرة مع بقاء مخصصاتٍ محدودة للشراء قبل نهايته.

المصدر: Best Wallet

ويُسارع المستثمرون الأوائل للمشاركة في المنصة المتكاملة الداعمة للعديد من شبكات البلوكتشين التي تستعد لاستغلال مرحلة النمو السريع لعملة سولانا (Solana)، وتتيح عملة بيست واليت (Best Wallet) وصولاً حصرياً إلى منصة رصد الاكتتابات، دون أن ننسى مكافآت الرهن الضرورية لمُجاراة التسارع الفني لعملة سولانا.

وفيما يتمتع المستثمرون الأوائل بأولوية المشاركة في مشاريع بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) الناشئة عن طريق ميزة “العملات المنتظرة” المفيدة لتنويع الحقيبة الاستثمارية وتجاوز عملة سولانا (Solana)، تُوفر نسخة 2.5.1 من محفظة بيست واليت (Best Wallet) هيكلية آمنة ذاتية الوصاية مع تقنية الحوسبة متعددة الأطراف من Fireblocks، إلى جانب دعمها لأكثر من 60 بلوكتشين وفعالية متكاملة لشبكة سولانا.

كما تسمح منصة التداول اللامركزية (DEX) المُدمجة بتداول عملات سولانا (Solana) بأفضل الأسعار خلال فترات تقلب السوق، وستتيح بطاقة Best Card القادمة قريباً إنفاق العوائد مع استعادة رصيدٍ بقيمة 8%، يأتي ذلك بالتزامن مع الارتفاع السعري في عملة SOL بنسبة 38-80% نحو منطقة 260$-350$.

في الختام، لم يتبقَّ سوى مخصصات محدودة من عملة بيست واليت (Best Wallet) مع مشارفة الاكتتاب على نهايته، ما يخلق فرصة أخيرةً للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الحركة الصاعدة لعملة هذا المشروع الواعد.