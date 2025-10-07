توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) مع استمرارها بتلقي استثمارات مؤسساتية قوية، فهل هي أكثرُ العملات العشر الأوائل تقييماً بأقل من قيمتها الحقيقية حالياً؟

تستهدف توقعات سعر عملة سولانا (Solana) ارتفاعه إلى 8,000$، وسط استمرار العملة بتلقي استثماراتٍ مؤسساتيةٍ قوية قبيل "أسبوعها الضخم".

تواصل المؤسسات دعم عملة سولانا (Solana) بقوة قبيل الموعد النهائي الحاسم للبت بقرار رئيسي، وهي خطوة تُحسّن التوقعات الصاعدة لعملة سولانا (Solana).

فأجواء الحماسة تتزايد مع ترقب عدة شركاتٍ كبرى لإدارة الأصول وصول المُوافقة النهائية على طلباتها المقدمة لإطلاق صناديق تداول فوري في البورصة لعملة سولانا (Solana spot ETFs)، حيث يُعد 10 تشرين الأول/أكتوبر موعداً نهائياً لذلك.

وإذا تمت الموافقة على هذه الطلبات، فقد تنساب استثمارات ضخمةٌ من جانب المؤسسات المالية التقليدية إلى عملة سولانا (Solana)، ما قد يدفع سعرَها للانطلاق بقوة.

Big week — Solana (@solana) October 5, 2025

وتشير أسواق المال التقليدية إلى شهية متزايدة، حيث أنهى الصندوق المتداول في البورصة (ETF) المُوفر لخاصية الرهن والتابع لشركة REX-Osprey (SSK) الأسبوعَ مُرتفعاً بنسبة 20% مع أصولٍ خاضعةٍ لإدارته بقيمة 406.6 مليون دولار.

مخطط بياني يوضح تزايد قيمة الأصول الخاضعة لإدارة موفري صناديق التداول الفوري لعملة سولانا في البورصة (Solana Spot ETFs)، المصدر: The Block

تتزامن موجة التجميع مع تسارع وتيرة ازدهار نظام سولانا التقني، حيث تصدّرت بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) قائمة أعلى نظم البلوكتشين تحصيلاً لإيرادات رسوم المعاملات للربع الرابع على التوالي ببلوغها 222 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي.

ويتجلى ازدياد التبني بشكلٍ خاص في العملات المستقرة؛ فتبعاً لمنصة DeFi Llama، بلغ إجمالي معروض العملات المستقرة أعلى مستوياته عند 15 مليار دولار، أي قرابة 3 أضعاف أدنى مُستوياته منذ بداية العام، ما يعكس ازدياد السيولة والطلب ضمن النظام التقني.

لكنّ سعرَ عملة سولانا (Solana) في أسواق التداول الفوري ما يزال دون أدنى مستوياته على الإطلاق رُغمَ هذا النمو الضخم، ما يُوحي بأن العملة ما تزال مُقدّرةً بأقل من قيمتها الحقيقية.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): هل بإمكان تزايد الطلب سدّ الفجوة؟

قد يُسهم التعمق في أسواق التمويل التقليدي الأمريكية في مساعدة سعر عملة سولانا (Solana) على اختراق نمط الوتد الممتد لستة أشهر، والذي يوشك حالياً على الاكتمال، ويستقر مُستهدَف الاختراق الرئيسي عند 300$ مع تحوّل مؤشرات الزخم بشكلٍ واضح إلى الاتجاه الصاعد.

مخطط بياني يومي لسعر زوج SOL/USD يوضح اقتراب نمط الوتد الصاعد من ذروته. المصدر: TradingView

هنا استقرت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 57 وتتجه للأعلى، ما يوحي بتعرض العملة لضغوط شراء قوية تدعم مسار الارتفاع. في الوقت ذاته، يتسع الفارق بين خطي مؤشر MACD بعد تخطي خط الاتجاه نظيرَه للإشارة، مؤكداً على استمرار الاتجاه الصاعد وعلى تشكل تقاطع ذهبي يبشر بمسار صاعد قوي ومستدام.

وعليه، يُمكن لنجاح السعر بتجاوز حاجز 300$ وتحويله إلى دعم دفع السعر لاستكشاف آفاق غير مسبوقة، مُستهدفاً ارتفاعاً بنسبة 115% بعدَها إلى 500$؛ ومع توقعات خفض معدلات الفائدة داخل الولايات المتحدة -والتي قد تزيد من شهية المستثمرين للمخاطر- يُمكن لإطلاق الصناديق المتداولة في البورصة للعملة (SOL ETFs) دفعُ سِعرها للارتفاع بنسبةٍ تصل إلى 320% حتى 1,000$ قبل نهاية العام.

أما على المدى الطويل، فسيكمل اختراق حاجز 300$ نمط الكوب والمقبض الممتد لعدة سنواتٍ، ما يُمهد الطريق لارتفاع محتملٍ بنسبة 3,800% حتى 8,000$ خلال السنوات القادمة.

مخطط بياني أسبوعي لسعر زوج SOL/USD يوضح نمط الكوب والمقبض، المصدر: TradingView

