توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): الخبراء يتوقعون ارتفاعاً إلى 300$ قبل آب/أغسطس مدفوعاً بأنماط فنية صاعدة

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نقدم لكم في هذا الخبر توقعات سعر عملة سولانا (Solana) وتوقعات الخبراء بوصوله إلى 300$ قبل شهر آب/أغسطس بسبب تشكل أنماطٍ صاعدة على المخطط البياني، ويُعزّز هذا الزخم الإيجابي نجاحُ اكتتاب منصة بامب فان (PumpFun) بجمع 500 مليون دولار من السيولة على البلوكتشين.

استعادت عملة سولانا (Solana) زخمَها الصاعد مُجدداً بعد نجاح سعرها في اختراق مستوى المقاومة عند 160$ والارتفاع أعلاه للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث يتم تداولها حالياً بسعر 163.43$ مُحققة مكاسبَ نسبتها 12.87% خلال آخر 30 يوماً، لتصل قيمتها السوقية إلى 87.65 مليار دولار، وعزز ذلك مكانتها كسادس أكبر عملة رقمية من ناحية القيمة السوقية.

ويعتقد المحللون الآن أن الحركة السعرية الأخيرة تُحاكي اختراق مستوى 125$ في نيسان/أبريل، ما أدى إلى ارتفاع السعر حتى وصوله قمة 187$ في أيار/مايو. وعليه، تشير التوقعات الحالية إلى إمكانية ارتفاع السعر حتى 300$ قبل شهر آب/أغسطس.

Got called crazy for calling a retrace back into $125 levels for $SOL



even crazier when I said I expect orange levels to hold and won't see below $100 per $SOL like many High CT account have rooted for



Now I See we should see $300/$450 SOL next over the next Coming months https://t.co/rZlR7vDQkU pic.twitter.com/PXeafDkEOs — DonaXbτ 🐂🀄️ (@CryptoDona7) July 10, 2025

بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) ترسخ مكانتها كبنية تحتية للتمويل التقليدي بفضل سيولة اكتتاب منصة بامب فان (PumpFun) البالغة 500 مليون دولار

بعيداً عن الأنماط الفنية الصاعدة، تُواصل بلوكتشين سولانا دورَها كمركز للسيولة، حيث تقدم البروتوكولات القائمة على بنيتها التحتية استخداماتٍ جذابة ومزايا تنافسيةٍ مقارنةً بشبكات بلوكتشين حلول الطبقة الأولى الأخرى.

على سبيل المثال، أجرَت منصة إطلاق عملات الميم PumpFun اكتتابها في 12 تموز/يوليو، ونجح أكثر من 70% من المشاركين بالتأهل للتوزيع المجاني التنافسي الذي يَعتمد على الأسبقية (FCFS)، وذلك عبر التفاعل المباشر مع بلوكتشين سولانا.

وجمع هذا الحدث أكثر من 500 مليون دولار عبر المحافظ على البلوكتشين، في حين لم تتجاوز الاستثمارات المُسجَّلة عبر منصات التداول المركزية 100 مليون دولار، نتيجة الصعوبات التي واجهها المستثمرون خلال تنفيذ معاملاتهم.

brah, is this a fee spike for ants?



if you want reliable low fees under insane load conditions, there is only one choice, SOLANA https://t.co/TmadbaBl15 pic.twitter.com/DTWEEW7KOW — toly 🇺🇸 (@aeyakovenko) July 12, 2025

كما عزّز هذا التطور من مكانة بلوكتشين سولانا التنافسية في التمويل التقليدي وأسواق رأس المال. بالمثل، جذبت مجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana) -بادجي بينجوينز (Pudgy Penguins)- اهتمام كبار اللاعبين في القطاع؛ حيث قامت حسابات شركة VanEck وكوينبيس (Coinbase) وMoonpay وحتى مؤسس عملة ترون (Tron-TRON) جاستن صن (Justin Sun) بوضع صورة البطريق PENGU كصورة شخصية.

ومَع إطلاق أول صندوق على الإطلاق لعملة سولانا متداول في البورصة (Solana ETF) في الولايات المتحدة، ووجود صناديق أخرى قيد الإعداد، يَعتقد المحللون مثل علي تشارتس (Ali Charts) أن سعرَ عملة سولانا يتجه لاختبار مستوى المقاومة الأقرب عند 185$.

Solana $SOL is retesting its breakout zone, potentially gearing up for a move toward the $185 target! pic.twitter.com/McY5VtwAbC — Ali (@ali_charts) July 12, 2025

من جانبه، شارك متداول الكريبتو الشهير Crypto Dubzy تحليله، متوقعاً أن يصبح مستوى 194$ هو الهدف السعري التالي إذا تم اختراق مستوى المقاومة عند 195$، مع توقعاتٍ بالوصول إلى مستوياتٍ تتراوح بين 257$ و305$ لاحقاً.

ومع تجاوز حجم العقود المفتوحة لمشتقات عملة سولانا 8.15 مليار دولار وبقاء معدلات التمويل إيجابية، تبدو هذه الأهداف واقعية للغاية.

المصدر: Coinglass

سعر عملة سولانا (Solana) يستعيد متوسط الحركة الأسي المُقاس في مدى 89 أسبوعاً (EMA89) ليستهدف 252$ وفقاً لمستوى تصحيح فيبوناتشي

على الصعيد الفني، يُظهر المخطط الأسبوعي بوادرَ انعكاس صاعد مُحتمل بعدَ أن استعاد السعر متوسط الحركة الأسي المُقاس في 89 أسبوعاً (EMA89) واستقراره فوقه، ما يُعتبر مؤشراً هاماً للاتجاه على المدى الطويل.

وبعد أن شهدَ السعر عملية تصحيح ممتدةً من القمة السابقة عند 295$، وجد السعر دعماً حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.236 بالقرب من 142$، وقد ارتدَّ منذ ذلك الحين مع ارتفاع حجم التداول.

المصدر: TradingView

كذلك، يُشير الاختراق الأخير فوق كلٍّ من متوسط الحركة الأسي المقاس في 89 أسبوعاً والخُروج من نطاق الاستقرار النسبي الذي استمرَّ لعدة أسابيع إلى تزايد الزخم.

وفي حال استمر الاتجاه الصاعد، فإن مناطق المقاومة المحتملة التالية التي تتماشى مع مستويات فيبوناتشي ستظهر عند 171$ (0.382) تليها 195$ و219$، مع احتمال إعادة اختبار مستوى 252$ إذا تسارع الزخم.

ونظراً لتعافي متوسطات الحركة الرئيسية والتحول الهيكلي في السعر، تميل التوقعات إلى ترجيح المسار الصاعد باتجاه نطاق 200-250$، شرط أن يبقى السعر فوق منطقة الدعم بين 145-155$.

عملة سنورتر (Snorter-SNORT) توفر الوصول المبكر إلى أدوات اقتناص فرص عملات الميم على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

يُمكن للمتداولين الذين يَسعون إلى الاستفادة من أداء عملة سولانا (Solana) الاطلاعُ على إستراتيجياتٍ أخرى مثل شراء عملات الميم القائمة على بلوكتشين سولانا في فترات الأداء القوي لعملة Solana، إلا أن مُعظم هذه العملات لا يمكن الوصول إليها سوى عبر التفاعل المباشر مع بلوكتشين سولانا. لذلك، يلجأ المتداولون الخبراء والمشاركون في التمويل اللامركزي (DeFi) غالباً إلى استخدام روبوتات تداول على تيليجرام لاقتناص عملات الميم هذه، خاصة على منصاتٍ مثل pump.fun والمنصة الجديدة BonkFun. ومن بين هذه الروبوتات، يبرُز روبوت عملة سنورتر (Snorter-SNORT) كأحد الأدوات التي تكتسب شعبية متزايدةً بين المستخدمين.

المصدر: موقع Snorter Bot

وممّا يجعل هذا الروبوت جذاباً بشكلٍ خاص هو اعتماده على بنية سولانا التحتية، وإطلاقه لعملة الميم الخاصة به SNORT المتوفرة خلال الاكتتاب الجاري حالياً.

يُذكر أن اكتتاب روبوت عملة سنورتر (Snorter) جمع أكثر من 1.6 مليون دولار خلال أسابيع قليلةٍ فقط من إطلاقه، ما يعكس اهتمام المستثمرين الضخم بالمشروع.

والآن، يُمكنكم شراء عملة سنورتر (Snorter) بسعر 0.0981$ خلال مرحلة الاكتتاب الحالية، والتي تقدم للمستثمرين فرصة شراء بسعر مُخفض قبل ارتفاع السعر. على أي حال، يستطيع المهتمون الانضمام إلى الاكتتاب من خلال زيارة الموقع الرسمي لاكتتاب عملة سنورتر، والشراء باستخدام العملات الرقمية الشهيرة أو الفيزا والماستركارد.