توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): سحبُ طلبات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، إلا أن تغيير قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد يسرّع بوصول الموافقات

ربّما يكون تشرين الأول/أكتوبر هو "شهر العملات" بالنسبة للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، وتشير توقعات سعر عملة سولانا (Solana) إلى أنها قد تسير على خطى عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وتصل إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ قريباً.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

في خطوة غير متوقّعةٍ، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من شركات إدارة الأصول سحب طلباتهم للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بالعديد من العملات البديلة الرئيسية بما في ذلك عملة سولانا (Solana)، وأثار هذا تكهناتٍ حول تأثيرات محتملةٍ على توقعات سعر عملة سولانا (Solana) الصاعدة.

للوهلة الأولى، أثارت هذه الخطوة قلق مراقبي السوق، لكنّها قد تكون جزءاً من إستراتيجيةٍ أوسع بكثير تهدف إلى تسريع الموافقات وتفتح المجال أمام صناديق جديدة لتداول العملات الرقمية في البورصة (crypto ETFs). في حال تحقق ذلك، فقد تكون عملة سولانا (Solana) واحدةً من أكبر المستفيدين.

Who's ready for Cointober? Spot crypto ETF Deadlines start this week! Litecoin and Solana up first. Should be a wild month.. @JSeyff pic.twitter.com/K2m5pNBCbU — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

من ناحيته، أكد إريك بالتشوناس (Eric Balchunas) -خبير صناديق الـ ETFs في وكالة بلومبيرج- أن تشرين الأول/أكتوبر قد يُصبح “شهر العملات للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)”، وهو الشهر الذي يُرجّح أن تحصل فيه معظم الطلبات المعلقة على موافقةٍ نهائيةٍ من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعد أن منحت الضوء الأخضر مؤخراً لصناديق تداول فوري (Spot ETFs) مرتبطةٍ بعملات بديلة رئيسيةٍ مثل عملة إيثيريوم (Ethereum).

حتى الآن، حصلت عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana) على أول صناديق تداول فوري لها في البورصة، فيما قد تأتي عملة لايتكوين (Litecoin-LTC) وعملة كاردانو (Cardano-ADA) تالية في القائمة.

توقعات سعر سولانا (Solana): استهداف مستوى 450$ مع تزايد الاهتمام المؤسساتي

تتشابه البنية السعرية لعملة سولانا (Solana) مع تحركات عملة إيثيريوم (Ethereum) قبل عدة أسابيع قبيل تخطيها مستوى المقاومة عند 4,000$.

ويقع المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته عند 270$، ويتبع السعر مؤخراً خط دعم الاتجاه، وقد يشهد حركة قوية تتجاوز هذا المستوى إذا استمر الزخم الإيجابي. ومن المرجّح أن تجذب الموافقة على صناديق التداول الفوري (Spot ETFs) الجديدة مزيداً من الاهتمام من جانب المستثمرين المؤسساتيين. كذلك بالتزامن مع إطلاق خزائن الشركات، قد تكون الظروف مهيأةً لعملة سولانا (Solana) كي تصل إلى مستوى غير مسبوق كما فعلت عملة إيثيريوم (Ethereum) مؤخراً.

