توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): أيام قليلة تفصل العملة عن الموافقة المحتملة على صناديق التداول الفوري (ETFs) الخاصة بها، فهل بدأ العدّ التنازلي لموجة ارتفاعات جديدة؟

لم يتبقَّ سوى أقل من 24 ساعة على صدور القرار الخاص بصناديق التداول الفوري لعملة سولانا في البورصة (Solana Spot ETFs)، والمُقرّر في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وتُشير توقعات سعر عملة سولانا (Solana) الآن إلى إمكانية ارتفاعه حتى علامة 500$.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

وربّما كانت عملة سولانا (Solana) أمام لحظةٍ فارقةٍ في تاريخها، مع اقتراب موعد صدور قراراتٍ متعددة بشأن صناديق التداول الفوري الخاصة بها يومَ غدٍ 10 تشرين الأول/أكتوبر، ما قد يُعزز التوقعات بارتفاع سعر عملة سولانا (Solana) إلى ما يزيد عن 500$ على المدى القريب.

كذلك، تقترب احتمالات الموافقة الآن من 100%، وتبدو السوق مستعدةً بالفعل لما قد يُعتبر تحوّلاً تاريخياً.

NEW: @EricBalchunas & I are raising our odds for the vast majority of the spot crypto ETF filings to 90% or higher. Engagement from the SEC is a very positive sign in our opinion pic.twitter.com/5dh8G8rK6Y — James Seyffart (@JSeyff) June 20, 2025

ويُعتبر أول صندوق تداولٍ فوري لعملة سولانا (Solana Spot ETF) -والذي أطلقته شركة REX-Osprey في تموز/يوليو أوَّلَ مُنتَجٍ مُعتمَد من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يقدم مكافآت رهن، وقد حقق أرباحاً تجاوزت 400 مليون دولار حتى الآن.

واليوم، تنتظر شركات عملاقة مثل جرايسكيل (Grayscale) وفيديليتي (Fidelity) وفرانكلين تمبلتون (Franklin Templeton) وفان إيك (VanEck) الضوءَ الأخضر لمنتجاتها من صناديق التداول الفوري لعملة سولانا (Solana)، والمُتوقع صدورُه خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وفي حال الموافقة، فقد يُطلق هذا التطور موجةً جديدةً من الاستثمارات المؤسساتية في عملة سولانا (Solana)، ما سيؤدي إلى ارتفاع هائلٍ في سعرها.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): مؤشر القوة النسبية (RSI) يُرسل إشارة شراء مع ارتفاع السعر فوق 200$

يُظهر المخطط البياني اليومي أن سعر عملة سولانا (Solana) واجه مقاومةً قوية عند حوالي 250$ الشهر الماضي، ويبدو أن مسار سعر العملة ما يزال متجهاً لإعادة اختبار تلك المنطقة مع توافر المزيد من الزخم الإيجابي.

وتجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤخراً متوسط الحركة المُقاس على مدى 14 يوماً، في خطوة تُعتبر عادةً إشارةَ شراءٍ تقليدية.

وفي حال استمرَّ الاتجاه الهابط الحالي، فسيأتي مستوى 200$ كمستوى دعم رئيسي ينبغي مراقبته. أما إذا حدَث ارتدادٌ قويٌّ من تلك المنطقة، فإن ذلك من شأنه أن يُعزز التوقعات الإيجابية لسعر عملة سولانا (Solana)، وقد يُحفّز الحركة التالية نحو مستوياتٍ سعرية غير مسبوقة.

وفي ضوء الإيجابية التي تسود أوضاع الاقتصاد الكلي، والمزاج العام للسوق، وحركة الاستثمارات المؤسساتية، يبدو أن الرياح تهبُّ بما تشتهيه سفينة عملة سولانا (Solana) حالياً.

