توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): أصول الدولار والذهب الممثلة رقمياً تظهر تباعاً على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، فهل تكون محط اهتمام مؤسسات وول ستريت؟

تم ربط عملة تيثر (Tether-USDT) وعملة تيثر جولد (Tether Gold-XAUt) ببلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، لتتطلع توقعات سعر عملة سولانا (Solana) حالياً إلى الاستفادة من تحسّن جاذبيتها في أوساط وول ستريت المالية.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

وسّعت شركة تيثر (Tether) نطاق منتجات عملاتها المستقرة القائمة على بلوكتشين سولانا، مُشعلةً التفاؤل بشأن توقعات سعر عملة سولانا (Solana).

فقد وفر إطار Legacy Mesh التشغيلي دعماً لبلوكتشين سولانا، ما أتاح وصول العملة البديلة البارزة إلى السيولة المتوفرة عبر شبكات البلوكتشين والمُقدّرة بنحو 175 مليار دولار من عملة تيثر (Tether-USDT) وعملة تيثر جولد (Tether Gold-XAUt).

فمنذ إطلاقها، عالجت نسخة عملة تيثر المتوافقة مع عدة نظم بلوكتشين (Tether-USDT0) معاملاتٍ بقيمةٍ تجاوزت 25 مليار دولار من أحجام التحويلات عبر أداة الربط فيما بين 12 شبكة بلوكتشين متنوعة، ليُصبح بإمكان مستخدمي بلوكتشين سولانا الاستفادة من السيولة المُجمّعة لدعم التطبيقات اللامركزية (dApps) وعمليات الدفع والاستخدامات المؤسساتية، كأنشطة إدارة أصول الخزائن والتحويلات المالية والإقراض مقابل ضمانات.

وتبعاً لما ذكره مات هوغان (Matt Hougan) مدير الاستثمارات لدى بيتوايز (Bitwise)، فإن مكانة بلوكتشين سولانا تؤهلها لاكتساب ثقة مؤسسات وول ستريت وأن تصبح البلوكتشين المفضلة للبنوك في المعاملات باستخدام العملات المستقرة.

كما يدعم استخدام عملة تيثر (Tether) هذا الادعاء، إلى جانب بروتوكولات مثل Splyce وChintai التي تتيح للمستثمرين الأفراد وصولاً مباشراً إلى أسواق الأوراق المالية المُمثلة رقمياً على البلوكتشين.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): وول ستريت قد تدفع ارتفاع السعر

قد تُوفر الاستخدامات المؤسساتية لعملة سولانا (Solana) الطلبَ الذي تحتاجه العملة لخروج سِعرها من نطاق الاستقرار النسبي الممتد لسبعة أشهر ضمن قناة سعريةٍ صاعدة.

حالياً، يُعيد سعر العملة البديلة اختبار منطقة الطلب الرئيسية حول 180$، وتماسكه أعلى هذا المستوى قد يُؤكد بلوغ السعر أدنى مستوياته المرحلية، ما يُوحي بقرب انطلاق مسار صاعد جديد قد يُمهد لاختراق سعري محتمل.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج SOL/USD يُوضح تشكل نمط المثلث الصاعد الممتد لسبعة أشهر، المصدر: TradingView

وتدعمُ مؤشرات الزخم هذه الهيكلية، حيث تتجه قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) مُجدداً نحو نطاقها الوسطي، بينما يتقارب خط اتجاه مؤشر MACD مع نظيره للإشارة، ما يشير إلى زيادة ضغوط الشراء.

من ناحيةٍ أخرى، يقع حاجز الاختراق عند 300$ ويمثل القمة السعرية المُسجلة للعملة مطلع العام. وبمجرد اختراقه والاستقرار أعلاه، يُمكن أن تدخل عملة سولانا (Solana) مرحلة استكشاف آفاق سعريةٍ جديدة ربّما تدفعه لملامسة 500$، ما قد يُوفر حينها مكاسبَ تقدر بـ 160%.

ومع زيادة تعرّض مؤسسات المال التقليدية لقطاع الكريبتو من خلال العملات المستقرة وأنشطة تجميع خزائن المؤسسات واستثمارات صناديق التداول الفوري للعملة في البورصة (SOL Spot ETFs) المُنتظر إطلاقها، قد يؤدي الطلب الجديد إلى تمديد ارتفاع سعر عملة سولانا (Solana) بنسبة 415% ليصل إلى 1,000$.

