توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): اختراق هذه الحواجز يمكنه توفير مكاسب إضافية بنحو 10%

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

عادت عملة سولانا (Solana-SOL) إلى الواجهة مجدداً متبعة أداءً قوياً دفع سعرَها للارتفاع بنسبةٍ تجاوزت 11% خلال آخر 24 ساعة ليبلغ 204$، وبأحجام تداول يومية قوية فاقت 13.6 مليار دولار، ما يعكس تجدد الاهتمام القوي بهذه العملة بالتزامن مع توسّع النظام التقني لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) التي تُعد إحدى أسرع شبكات البلوكتشين نمواً ضمن قطاع التمويل اللامركزي (DeFi).

كما حظيت عملة سولانا (Solana) بزخم إضافي عقب الإعلان الصادر في 22 آب/أغسطس، والذي كشف عن تقدم شركة Jito -بالشراكة مع عملاقة إدارة الأصول VanEck- بطلب لإنشاء صندوق متداول في البورصة (ETF) للعملة تحت مسمى JitoSOL ETF، والذي سيتيح للمؤسسات تعرّضاً استثمارياً لعملة سولانا (Solana) مع الاستمتاع بتلقي عوائد الرهن، وهو ما يُمكنه أن يمثل جسراً يربط نظم التمويل اللامركزي (DeFi) بأسواق المال التقليدية. يأتي ذلك بعد توضيح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإرشاداتها بشأن المنتجات الاستثمارية المُوفرة لعوائد الرهن بعد أن بدأت الساحة التنظيمية بالتحوّل إلى بيئةٍ داعمةٍ لابتكاراتٍ كهذه.

المستويات الفنية لسعر عملة سولانا (Solana) تشير إلى اختراق محوري

من زاوية التحليل الفني، يقف سعر عملة سولانا (Solana) حالياً عند مستوى حاسم، حيث تظهر تحركاته بمدى الأربع ساعات تشكّلَ نمط القمم الثلاثية دون نطاق 206-210$، وهو نمط يشير عادةً إلى حالةٍ من التردد، لكنّ المسار الصاعد يبقى قائماً طالما تماسك السعر فوق قيعانه الأعلى المُسجلة مؤخراً عند 187$ و176$.

Solana is trading near $204 after an 11% jump. Price is testing $206–$210 resistance, forming a triple top. A breakout could send SOL toward $218–$228. 🔑 #SOL #Solana pic.twitter.com/lGQdFeqMUz — Arslan Ali (@forex_arslan) August 23, 2025

كما أن مؤشرات الزخم تدعم احتمالية مواصلة المسار الصاعد، فقراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) المستقرة حالياً عند 67 تعكس طلباً قوياً دون حدوث تباعد سلبي نظراً لازدياد أحجام التداول، فيما يُظهر مؤشر MACD تقاطعاً صاعداً مع خط الإشارة مشكلاً أشرطة بيانية متدرجة الارتفاع، ما يدل على استمرار ضغوط الشراء.

مستويات الدعم والمقاومة الحالية:

الدعم: 195$ و187$ و176$ توالياً

195$ و187$ و176$ توالياً المقاومة: 210$ و218$ و228$ تباعاً

يُذكر أن نجاح السعر بالإغلاق أعلى حاجز 210$ يمكنه إبطال نموذج القمم الثلاثية ودلالته السلبية ويُرجّح استمرار اكتساب الزخم وانطلاق السعر صوب 218$ ثم 228$ وفقاً للتوقعات المدرجة بموقع TradingView.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana) وإستراتيجية تداول مقترحة

بالنسبة للمتداولين، يُعتبر الوضع الحالي لعبة انتظار؛ فقد يُعرّضهم الدخول المبكر لخطر انعكاس الاتجاه، وسيُعَد النجاح باختراق حاجز 210$ إشارةً مبشرةً واضحة، ويُمكن وضع حدٍّ لإيقاف الخسائر عند 187$ بهدف إدارة المخاطر وترك مجالٍ لاحتمالية تشكل قاع سعري أعلى في ذات الوقت.

مخطط بياني لسعر عملة سولانا (Solana)، المصدر: TradingView

وتقع أهداف موجة الارتفاع المرتقبة عند 228$ وربّما 250$ إذا تسارع الزخم. أما على المدى الطويل، فيبقى بلوغ سعر عملة سولانا (Solana) هذه المستويات سبباً في اعتبارها أحد أقوى منافسي عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، خاصةً وأن بلوكتشين سولانا تجمع بين الكفاءة الإنتاجية الفائقة والرسوم المنخفضة، ما يجعلها محورية لنظم التمويل اللامركزي (DeFi)، كما أنّ الموافقة على إنشاء صندوق متداول في البورصة لعملة سولانا (Solana ETF) يدعم جاذبيتها لدى المستثمرين المؤسساتيين.

Momentum stays bullish: RSI near 67, MACD widening. A close above $210 confirms upside, with targets at $228 and possibly $250 in the weeks ahead. 🚀 #Crypto — Arslan Ali (@forex_arslan) August 23, 2025

بشكلٍ عام، تعتمد توقعات سعر عملة سولانا (Solana) كثيراً على قدرة اختراقه مستوى 210$، والذي قد يُمهد لانطلاقةٍ جديدة بنسبة 10% وربّما يُمثل المحفز المطلوب لانطلاقةٍ أقوى، ما يُعَد لحظة فارقة لمتداولي العملة ومستثمريها طويلي الأجل معاً، فهل تصطدم مسيرة السعر الصاعدة بحواجز المقاومة الحالية؟ أم ستُمهّد موجة الاستقرار النسبي الحالية لانطلاقةٍ قوية؟

