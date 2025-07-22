توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) بالتزامن مع احتلالها المركز الرابع كأكثر العملات الرقمية تداولاً – هل يمكنها تجاوز عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)؟

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تبرز عملة سولانا (Solana-SOL) سريعاً كأفضل العملات البديلة -رغم احتلالها المركز السادس من حيث القيمة السوقية- وسط موجةٍ جديدة من السيولة المترافقة مع دخول المستثمرين الصغار الباحثين عن فرصةٍ للمشاركة.

اشتعل موسم العملات البديلة مع احتلال عملة سولانا (Solana) المركز الرابع بين العملات الرقمية الأكثر تداولاً (باستثناء العملات المستقرة)، وهي علامةٌ تدعو إلى التفاؤل بمستقبل سعر عملة SOL مع تزايد الطلب عليها وتصنيفها بين الخمس الكبار من حيث القيمة السوقية، حيث تحتل المرتبة الرابعة بعد عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) بحجم تداولٍ قدره 20 مليار دولار خلال 24 ساعة، ما يُساهم في صنع مكاسب قدرها 5% بظل توجه رؤوس الأموال نحو العملات البديلة.

العملات الرقمية الخمس الأولى من حيث حجم التداول خلال 24 ساعة – المصدر: CoinGecko

من جهةٍ أخرى، تبددت معظم المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية الشاملة وتم استبدالها بموجةٍ من الزخم التشريعي الداعم للكريبتو الذي يستمر بجذب رؤوس الأموال الحيادية للمُستثمرين الجريئين، ويُولد هذا طلباً إضافياً على عملة سولانا (Solana) ونظامها التقني مع تزايد الإقبال على المضاربة ومنصات إطلاق عملات الميم الرائدة ضمنه، والتي شهدت حجوم تداولٍ إجمالية بلغت مليار دولار.

أفضل منصتي إطلاق عملات ميم على سولانا من حيث حجم التداول خلال 24 ساعة – المصدر: Jupiter

وتتجاوز المحفزات الإيجابية “أسبوع الكريبتو” وتضع أساساتٍ لاستمرار الحركة الصاعدة مع توقيع قانون GENIUS وترقب إلحاقه بقانون CLARITY في تشرين الأول/أكتوبر.

🇺🇸 Crypto Czar David Sacks:



Market Structure Clarity Act To Pass By October pic.twitter.com/N06UKHAdRo — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) July 19, 2025

تحليل سعر عملة سولانا (Solana): هل يمكنها اعتلاء العرش

يتزايد احتمال وصول عملة سولانا (Solana) إلى مستوى عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة بيتكوين (Bitcoin) أو منافسته خاصةً بوجود طلبٍ غير مكتشفٍ على قطاع التداول اللامركزي (TradFi).

ولم تستفد عملة سولانا (Solana) -حتى الآن- من الموافقة على صندوقها المتداول في البورصة (ETF)؛ ما يترك مجالاً مفتوحاً لدخول رؤوس الأموال المؤسساتية. ويُمكن لعملة سولانا -وجميع العملات الأخرى ضمن نظامها التقني- أن تجذبَ المزيد من الطلب عند انطلاق موسم العملات البديلة والخوض في دورتها، ويبدو أن سعر عملة SOL يتجه -على المدى القريب- نحو التصحيح بالتزامن مع استنزاف زخم اختراق قناة الحركة الصاعدة المتشكلة أواخر حزيران/يونيو.

مخطط بياني لزوج SOL/USDT إطاره الزمني 4 ساعات ضمن قناة حركة صاعدة – المصدر: TradingView، Binance

كما يشير النمط إلى ارتفاعٍ سعري مُحتمل بنسبة 7.6% لاستعادة مستوى 211.70$، ولكنّ مؤشرات الزخم ترسل تحذيراتٍ مبكرةً لإمكانية وقوف السعر حالياً في قمةٍ موضعية، وتبلغ قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 85 ويقع في منطقة المبالغة بالشراء التي تسبق عادةً تخامد الزخم واستنزاف المشترين، كما يتابع خط مؤشر MACD ابتعاده عن خط الإشارة مُقترحاً سيطرة الحركة الصاعدة رغم المقاومة على المدى القريب.

ومن المرجّح إجراء تصحيح بنسبة 4.2% وانخفاض السعر نحو الدعم الأقرب عند 190$ بمجرد إتمام مسار النمط، وسيضع هذا أساساً أمتن للقفزة السعرية التالية بعد تجاوز مرحلة التقلب، ويتماشى هذا السيناريو مع ظروف السوق الحالية بما فيها التفاؤل القانونيّ الداعم للسعر، ولكنّنا لا نتوقع قدوم الحافز الكبير التالي -مثل صندوق عملة سولانا (Solana) المتداول في البورصة أو المزيد من التطورات القانونية- حتى تشرين الأول/أكتوبر.

💥BREAKING:



🇺🇸 BLOOMBERG’S ETF ANALYSTS RAISE APPROVAL ODDS FOR MOST SPOT CRYPTO ETFS TO 90%+



BULLISH! 🔥 pic.twitter.com/x5LK8LFOD0 — Crypto Rover (@rovercrc) June 21, 2025

في النتيجة، تقترب نهاية التعليق المؤقت للرسوم الجمركية الصادرة في “يوم التحرير” المحدد في 1 آب/أغسطس، ويُمكن لمخاوف الاقتصاد الكلي أن تُعاود دخول المشهد وتكبح الزخم الصاعد ريثما يتجاوز قانون CLARITY مجلس الشيوخ.

عملة سولانا (Solana-SOL) تماطل في الحركة – أين يمكنكم إيجاد فرصٍ أفضل؟

تأتي المكاسب محدودةً عند التعامل بالعملات الكبيرة مثل عملة سولانا (Solana)، حيث تحتاج الحركات السعرية الكبيرة أشهراً من الاستعداد ويتم تنفيذها في زمنٍ قصير؛ حيث يقضي المستثمرون معظم وقتهم في الانتظار؛ غير أن عملات الميم منخفضة القيمة السوقية تُحقق مكاسب تتراوح بين 10 و100 ضعف ضمن نظامها التقني في ظل تدفق السيولة من المستثمرين الصغار.

هنا، يأتي دور عملة سنورتر (Snorter-SNORT) وروبوت التداول الخاص بها المُصمم لكشف الزخم المبكر ومساعدة المستثمرين على المشاركة قبل عموم السوق لتحقيق أكبر المكاسب، ولا تُعد روبوتات التداول مفهوماً جديداً ولكن روبوت سنورتر مُصمم خصيصاً لرصد الفرص ووضع طلباتٍ محددة، إلى جانب تداول العملات المحمي من هجمات التلاعب والتداول بالنسخ مع الحماية من خدع سحب البساط؛ ويُمكن لروبوت سنورتر أن يُساعدكم على تحديد الوقت الأنسب للبيع أيضاً.

روبوت سنورتر مقابل بقية روبوتات التداول المعروفة

وحقق مشروع عملة سنورتر (Snorter) انطلاقة قوية وجمع اكتتابها أكثر من 1.9 مليون دولار خلال أسابيعه الأولى مدفوعاً بمكافآت الرهن السنوية (APY) المرتفعة البالغة 186% والموجهة للمستثمرين الأوائل.

أخيراً، يمكنكم متابعة مشروع عملة سنورتر (Snorter) على منصتي X (تويتر سابقاً) وإنستجرام أو المشاركة في الاكتتاب عبر موقع المشروع الرسمي.