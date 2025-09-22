توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): المحللون يستهدفون اختراقاً فنياً يُمكنه دفع سعر العملة إلى 310$

إدراج بورصة شيكاغو التجارية (CME) لعقود الخيارات بعملات بديلة واحتمال إطلاق صناديق عملة سولانا متداولةٍ في البورصة (SOL ETFs) يدعم توقعات سعر عملة سولانا (Solana)، ويتوقع المحللون أن يرتفع السعر نحو مستويات 300$ و310$.

يتم تداول عملة سولانا (Solana) بسعر 238.45$، مع قيمة سوقية قدرها 129.51 مليار دولار وحجم تداول يومي يبلغ 3.55 مليار دولار. وعلى الرغم من أن سعرَ العملة كان في حالة استقرار نسبي خلال جلسات التداول الأخيرة، يقول المحللون إن أيَّ اختراق فني قد يُحدد اتجاه السعر التالي، مع توقعاتٍ تشير إلى إمكانية وصول السعر حتى 310$ على المدى المتوسط.

بورصة شيكاغو التجارية (CME) تتوسع في عقود الخيارات بعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple-XRP)

تجدر الإشارة إلى أن بورصة شيكاغو التجارية (CME) -أكبرُ منصةٍ لتداول المشتقات في العالم- ستقدم عقوداً آجلة بعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) بدءاً من 13 تشرين الأول/أكتوبر. ويُمثل هذا التوسع المرة الأولى التي تضيف فيها بورصة شيكاغو التجارية عقود خياراتٍ بعملاتٍ بديلة بعيداً عن عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، ما يُبرز الطلب المؤسسي المتزايد على التعرّض لسوق الكريبتو.

ومنذ انطلاقها في وقتٍ سابق من هذا العام، شهدت العقود الآجلة لعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) زخماً ملحوظاً. فقد تم تداول أكثر من 540,000 عقدٍ آجلٍ بعملة سولانا (Solana) بقيمةٍ نظرية بلغت 22.3 مليار دولار منذ آذار/مارس، بينما سجّل آب/أغسطس أحجام تداول يومية قياسيةٍ بلغت 9,000 من العقود.

بالإضافة إلى ذلك، جذبت العقود الآجلة بعملة ريبل (Ripple) اهتماماً كبيراً، حيث سجلت تداولاتٍ بقيمة 16.2 مليار دولار و942 مليون دولار ضمن عقود المشتقات السارية في آب/أغسطس فقط. عن ذلك، صرَّح جيوفاني فيسيوسو (Giovanni Vicioso) الرئيس العالمي لمنتجات العملات الرقمية في بورصة شيكاغو (CME) أن هذه الخطوة تعكس “النموَّ والسيولة الكبيرة” في هذه الأسواق.

توقعات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) تحسّن ثقة المستثمرين

قد تستوفي عملة سولانا (Solana) شروط التأهل للحصول على صندوق تداول فوري في البورصة (spot ETF) بموجب إطار الإدراج الجديد الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وتنص القواعد على أنه يجوز لأي عملة بديلة تمتلك سوق عقود آجلة بالفعل في منصة تداول خاضعةٍ للتنظيم لمدة لا تقل عن 6 أشهر التقدمُ بطلباتها. وبما أن عقود عملة سولانا الآجلة يتم تداولها بالفعل على كلٍّ من منصات كوينبيس (Coinbase) وبورصة شيكاغو التجارية (CME)، أصبحت عملة سولانا (Solana) الآن في موقع يؤهلها للحصول على موافقةٍ محتملةٍ لصندوق متداول في البورصة (ETF).

🚨 BREAKING: The SEC just approved generic listing standards for spot crypto ETFs under the ’33 Act.



No more one-off filings—if a token has futures trading on Coinbase (12–15 coins incl. $HBAR, $BTC, $ETH, $SOL), it qualifies.



This streamlines ETF launches, boosts liquidity,… pic.twitter.com/q5h2BKXuM9 — FinancialPress.com (@FinancialPress_) September 17, 2025

ويُجادل المحللون أن إتاحة الوصول إلى صندوق تداول فوري في البورصة (spot ETF) سيفتح الباب أمام طلب مؤسسي جديد، الأمر الذي يُعيد ما حدَث مع صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (BTC ETFs) التي جذبت استثماراتٍ بمليارات الدولارات في وقتٍ سابق من العام.

علاوةً على ذلك، يزداد التعرض المؤسسي من خلال إطلاق جرايسكيل (Grayscale) لصندوق CoinDesk Crypto 5 المتداول في البورصة (CoinDesk Crypto 5 ETF) على منصة تداول نيويورك (NYSE Arca). ويضمُّ الصندوق عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة ريبل (Ripple) وعملة كاردانو (Cardano-ADA)، ما يزوّد المستثمرين بسلةٍ متنوّعةٍ من الأصول الرقمية الكبرى.

ويقوم هذا الطرح بتسليط الضوء على تزايد شهية السوق نحو منتجات العملات الرقمية متعددة الأصول والخاضعة للتنظيم، والذي يدفع نحو زيادة الاستثمارات في عملة سولانا (Solana) خلال الأرباع القادمة.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): نظرة فنية

من الناحية الفنية، تظل توقعات سعر عملة سولانا (Solana) محايدةً، حيث يستقر السعر نسبياً ضمن قناة صاعدة، مع انضغاط السعر بين متوسط الحركة الأسي المُقاس في مدى 50 ساعة (50 EMA) عند 239$ ونظيره المقاس في مدى 200 ساعة عند 230$. وعلى الرغم من أن المشترين يواصلون الدفاع عن القيعان الأعلى، لا يزال البائعون نشِطِين بالقرب من منطقة المقاومة بين 248$ و253$.

وتستقر قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 45، ما يشير إلى زخم محايد مع ميلٍ نحو منطقة البيع الزائد. أيضاً، تُظهر تشكيلات الشموع وجود طلب عند مستوى 236$، حيث تشير الظلال السفلية المتكررة إلى وجود اهتمام قويّ من جانب المشترين.

كذلك، قد يُمهد اختراق مستوى 244$ الطريق للوصول إلى 248$ ثمَّ 253$، مع امتداد إضافي مُحتملٍ إلى الحد الأعلى للقناة بالقرب من 259$.

مخطط بياني لسعر عملة سولانا، المصدر:TradingView

وفي حال استمرَّ هذا الزخم، يعتقد المحللون أن سعر عملة سولانا (Solana) سيختبر مستوى 300$ في المدى المتوسط، مع إمكانية الوصول إلى 310$ في حال أدت الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) إلى زيادة الاستثمارات.

على الجهة الأخرى، قد يؤدي كسر مستوى 231$ والانخفاض أدناه إلى اتجاه السعر نحو مستويات 226$ وربّما 220$، رغم أن الاتجاهات المؤسسية الأوسع تشير إلى أن التراجعات قد تأتي قصيرة الأمد.

وبالنسبة للمستثمرين، قد يشكل هذا الاستقرار النسبي أساس الارتفاع الكبير القادم للسعر مع اقتراب عام 2026.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يقدم عملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

يُعَد مشروع عملة بيتكوين هايبر(Bitcoin Hyper) أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) يعتمد على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، ويهدف إلى تعزيز النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين بعقود ذكية وتطبيقات لامركزية (dApps) منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ، بالإضافة إلى دعم إنشاء عملات الميم.

وقد نجَح المشروع في الجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ليفتح ذلك المجال أمام استخداماتٍ جديدة قويةٍ تتضمّن توفيرَ أداة ربطٍ سلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps).

أيضاً، خضع العقد الذكي للعملة -والمُصمَّمُ للجمع بين قابلية التوسع والبساطة والموثوقية- بنجاح إلى تدقيق أمني من قبل فريق Coinsult، ويَشهدُ المشروع اهتماماً متزايداً من المستثمرين مع تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 17.3 مليون دولار، واقتراب الكمية المخصصة للبيع خلاله من النفاد.

ختاماً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012955$ المُنتظر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب، وذلك عبر زيارة الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشرائها مقابل عملات رقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في الاكتتاب اضغط هنا