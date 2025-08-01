توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): مُحلل يشير إلى أن السعر يكرر نفس النمط الصاعد الذي أظهره سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) في عام 2020، فهل يُعتبر مستوى 600$ الهدف الأول؟

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مع ظهور نمطٍ مُشابهٍ لذلك الخاص بسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) في عام 2020، وزيادة نشاط قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) المزدهر، وارتفاع الطلب المؤسسي، فقد يكون الهدف السابق البالغ 600$ -الذي كان طموحاً في وقتٍ ما- متواضعاً للغاية الآن.

بدأ سعر عملة سولانا (Solana) يُظهر نفس الأنماط التي دفعت ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من 100$ إلى 4,300$ خلال الدورة الكبيرة السابقة، ما يدعم توقعات سعر عملة سولانا (Solana) الصاعدة في هذه الدورة.

بالتالي، تُصبح الأسس التقنية لسولانا أقوى يوماً بعد يوم، حيث تتفوق بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) على جميع شبكات بلوكتشين الطبقة الأولى والثانية من حيث إيرادات الشبكة لمدة 18 أسبوعاً على التوالي.

في الوقت ذاته، تنمو الأصول الواقعية الممثلة رقمياً (RWAs) على بلوكتشين سولانا (Solana) بوتيرة أسرَع من نظيرتها بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، إذ سجّلت زيادةً تتجاوز 200% منذ بداية العام حتى الآن وفقاً لـ RWAxyz.

وفيما دخلت عملة إيثيريوم (Ethereum) بالفعل قطاع التمويل التقليدي من خلال الموافقة على صندوق التداول الفوري المتداول في البورصة (spot ETF) الخاص بها، يُمكن أن تصبح عملة سولانا (Solana) التالية.

وعليه، تجدر مراقبة تاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر، فهو الموعد النهائي لقرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن صندوق عملة سولانا المتداول في البورصة (SOL ETFS)، فقد تؤدي الموافقة عليه إلى تحفيز موجةٍ جديدة من الطلب ودفع ارتفاع سعر عملة سولانا (Solana) إلى مستوياتٍ جديدة.

💥BREAKING:



🇺🇸 BLOOMBERG’S ETF ANALYSTS RAISE APPROVAL ODDS FOR MOST SPOT CRYPTO ETFS TO 90%+



BULLISH! 🔥 pic.twitter.com/x5LK8LFOD0 — Crypto Rover (@rovercrc) June 21, 2025

يتزامن هذا مع قانون CLARITY ACT المتوقع صدوره بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر، والذي سيؤدي إلى إتاحة الطلب المؤسسي المؤجل بانتظار المزيد من الوضوح التنظيمي.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): هل يمكن أن يحقق سعر عملة سولانا (Solana) نفس ارتفاع سعر عملة (Ethereum)؟

اخترق سعر عملة سولانا (Solana) اتجاهاً هابطاً رئيسياً عند 190$ وارتفع بنسبة 35% خلال الشهر الماضي، مشكلاً قناة صاعدةً تعكس ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) في عام 2020 من 100$ إلى 4,300$.

مخطط بياني يومي لسعر الزوج ETH/USDT يوضح القناة الصاعدة لعام 2020. المصدر: TradingView، BITSTAMP

وعلى الرغم من ارتداده عن هذه القناة، يبدو أن سعر عملة سولانا (Solana) يستعد حالياً لاختراق محتمل، مع إمكانية تكوّن نمط القاع المزدوج عند مستوى دعم 176$.

مخطط بياني في إطار 4 ساعات لسعر الزوج SOL/USDT يعكس القناة الصاعدة لسعر عملة إيثيريوم. المصدر: TradingView، بينانس

من جهةٍ أخرى، تدعم مؤشرات الزخم الحالية احتمال انعكاس الاتجاه، إذ ترتفع قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) بعد وصولها إلى منطقة البيع الزائد عند مستوى 30، ما يشير إلى دخول المشترين مع تراجع ضغط البيع.

بالمثل، بدأ المخطط بالبياني لمؤشر MACD ينكمش أسفل خط الإشارة، ما يشير غالباً إلى انعكاس الاتجاه ضمن الإطار الزمني لـ 4 ساعات؛ ويدل ذلك على أن الاتجاه الهابط الأخير قد يفقد زخمه.

وإذا تمكن سعر عملة سولانا (Solana) من الارتداد من المستويات الحالية، فستتوضع نقطة الاختراق الرئيسية عند خط العنق لنموذج القاع المزدوج بالقرب من 195$، ما قد يعدّه لاختبار القناة عند مستوى 210$ مجدداً.

أما في حال اختراق القناة في هذا الموضع، فقد يرتفع سعرُ عملة سولانا (Solana) نحو إعادة اختبار مقاومة القناة العلوية، ما يُمهد الطريق لحدوث اختراق بنسبة 64% وصولاً إلى 300$ عند نجاحه.

ومع تزايد الاهتمام بالتمويل التقليدي، وطلبات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المعلقة، وارتفاع معدلات التبني عبر منصات الأصول الواقعية (RWA) والتمويل اللامركزي، فلربما كان سعر عملة سولانا (Solana) مُعداً كي يكرر الاختراق الضخم الذي حققه سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) في عام 2020.

وفقاً لذلك، تتراوح الأهداف السعرية المحتملة على المدى الطويل بين 600$ و1,000$ إذا استمرَّ هذا الهيكل في ثباته.

نظام سولانا التقني يحتوي على فرص تعد بتحقيق مكاسب أعلى

تجدر الإشارة إلى أن إمكانات تحقيق مكاسب ضخمة مع العملات الكبيرة مثل سولانا (Solana) تظل محدودة، إذ تستغرق الاختراقات السعرية أشهراً لتتكوَّنَ بينما تحدثُ في لحظاتٍ فقط، ما يعني أن مالكي العملة يقضون معظم أوقاتهم في الانتظار.

في الوقت ذاته، تُحقق العملات ذات القيم السوقية الصغيرة أرباحاً تتراوح بين 10 أضعافٍ و1,000 ضعفٍ مع تدفق السيولة من المستثمرين الصغار.

هنا، يأتي دور عملة سنورتر (Snorter-SNORT)، فهي تقدم روبوت تداول مُصمماً خصيصاً لاكتشاف الزخم المبكر، ومساعدة المستثمرين على اقتناص الفرص مبكراً لتحقيق الأرباح.

وعلى الرغم من أن روبوتات التداول لا تُعَد مفهوماً جديداً، إلا أن عملة سنورتر (Snorter) صمّمت الروبوت الخاص بها لاقتناص الفرص باستخدام الأوامر الحدية (limit orders) والتداولات المحمية من التداول الاستباقي (MEV) ونسخ التداول وحتى الحماية من عمليات سحب البساط الاحتيالية (التخلي عن المشروع).

كذلك، يختلف اختيار الوقت المناسب للاستثمار تماماً عن معرفة الوقت المناسب للبيع، ويمكن لروبوت سنورتر (Snorter) مساعدتكم في ذلك أيضاً.

مقارنة روبوت سنورتر بالروبوتات الشهيرة الأخرى

وقد شهد المشروع بداية قوية، فقد جمعت عملة سنورتر (Snorter) بالفعل أكثر من 2.2 مليون دولار في الأسابيع الأولى من اكتتابها، وربما يُعزى ذلك إلى العائد السنوي المرتفع الذي تقدمه مقابل الرهن للمستثمرين الأوائل، والذي يبلغ 165%.

أخيراً، يُمكنكم متابعة مشروع عملة سنورتر (Snorter) على منصات X وإنستجرام، أو الانضمام إلى الاكتتاب من خلال الموقع الرسمي لمشروع سنورتر.