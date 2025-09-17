توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) بعد استحواذ مؤسسات وول ستريت على 6.82 مليون عملة SOL، فهل ينطلق سعرها إلى 1,000$ هذا العام؟

تمكّن أداء عملة سولانا (Solana) من التفوّق على نظيره لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) خلال الآونة الأخيرة ليستقرَّ حالياً ضمن منطقةٍ محورية قد تدفعه مباشرةً لبلوغ قمم جديدة بعد أن اجتذبت العملة مؤخراً استثمارات مؤسساتية بقيمة 198 مليون دولار، ومنها استثمارات بقيمة 145 مليون دولار اجتذبتها يوم الجمعة وحدَه عبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والمنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) وأدواتٍ استثماريةٍ أخرى مرتبطةٍ بها، لتصبح القيمة الإجمالية لأصول عملة سولانا (Solana) الخاضعة لإدارة المؤسسات 4.1 مليار دولار، وهوَ ما دفع مُحللين كثيرين لتوقع بلوغ سعرها آفاقاً رحبة قد تمتد إلى ملامسة علامة 1,000$. أما كبار اللاعبين فيبدو أنهم يواصلون أنشطة تجميع أرصدتها، فقد أكد دان مورهيد (Dan Morehead) -الرئيس التنفيذي لشركة Pantera Capital- أن استثمار الشركة بقيمة 1.1 مليار دولار في عملة سولانا (Solana) يُمثل أكبر رهاناتها الاستثمارية، واصفاً إياها بالأسرع والأرخص والأكثر كفاءة بين شبكات البلوكتشين.

يأتي ذلك وسط تسارع وتيرة اكتساب العملة للزخم يوماً بعد يوم، إذ كشفت شركة Forward Industries عن تأسيسها أكبرَ خزانةٍ لعملة سولانا (Solana) عالمياً بشرائها أرصدةً منها بقيمة 1.58 مليار دولار بسعر وسطي يبلغ 232$.

عملاق وول ستريت FORD يشتري أرصدة من عملة سولانا (Solana) بقيمة 1.58 مليار دولار لتأسيس أكبر خزاناتها المؤسساتية عالمياً

كشفت شركة Forward Industries (FORD) عن شرائها 6.82 مليون عملة SOL بمتوسطٍ سعري بلغ 232$ وبإجمالي إنفاق بلغ 1.58 مليار دولار، وذلك في أول وأقوى خطواتها الإستراتيجية بعد إتمام جولةٍ خاصةٍ للحصول على تمويل بقيمة 1.65 مليار دولار بقيادة مؤسسات Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital.

المصدر: منصة Arkham

جاء هذا الصيد الثمين عبرَ مزيج من أنشطة الشراء في السوق المفتوحة وصفقاتٍ على البلوكتشين، لتُسارع شركة Forward Industries إلى رهن كامل الكمية المشتراة، كما حرَصت الشركة على إظهار عمليات الشراء المُنفّذة على البلوكتشين كبرهان على جدية التزامها بتوفير أفضل العوائد للمُساهمين، فيما كشفت بيانات البلوكتشين لعب شركة Galaxy Digital دوراً محورياً في توفير هذه الكميات، إذ أشارت منصة Arkham إلى أن شركة Galaxy استحوَذت على نحو 6.5 مليون عملة SOL مباشرةً بعد الإعلان عن جولة جمع التمويل الخاصة.

جدير بالذكر استهداف بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) اقتصارَ زمن إتمام المعاملات على 200 جزء من الثانية فقط بحلول عام 2026، مع طموحاتٍ لإتمامها إلى 20 جزء من الثانية خلال 5 سنوات. وللمقارنة، تُعالج الأسواق المالية العالمية ما بين 400 إلى 700 مليون معاملةٍ يومياً، فيما تتجاوز قدرة شبكة معاملات سولانا إتمام 6 مليار معاملة.

وأدى ذلك إلى اكتساب عملة سولانا (Solana) هذه الأهمية البالغة وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، فقد شكَّل عام 2025 إلى الآن ركيزة انطلاقتها الكبرى، إذ تصدَّرت البلوكتشين الخاصة بها أحجام التداول وإيرادات التطبيقات، مع الحفاظ على مستوياتٍ شبه معدومةٍ للرسوم.

هل يتمكن سعر عملة سولانا من ملامسة 1,000$ هذا العام؟

مخطط بياني لتحركات سعر زوج SOLUSD، المصدر: TradingView

فبعد نجاح سعر عملة سولانا (Solana) باختراق نمط الوتد الهابط مطلع العام الحالي، استمرَّ بالارتفاع ضمن قناةٍ سعرية صاعدة، مواصلاً مساره الصاعد صوب حدها العلوي بالقرب من 234$، ليقترب من اختبار حاجز نطاق 270$-300$ الذي تقع ضمنه قمته التاريخية السابقة. وإذا نجَحَ السعر باختراق هذا النطاق، فقد تنطلق شرارة موجة ارتفاع جديدة تدفعه إلى آفاق سعرية غير مسبوقة. أما إذا أخفق في تخطيه، فالتراجعُ إلى نطاق الدعم البالغ 185$-200$ يبدو مُرجّحاً قبل محاولة الارتداد مجدداً.

وفيما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 65 في دلالةٍ على زخمٍ صاعد دون بلوغ نطاق الشراء الزائد، بقيَ مؤشر MACD محافظاً على إيجابيّته. ورغم أنّ الوضعية الفنية العامة تبدو مواتية لاستكمال مسيرة الارتفاع، فإن المرور بموجة تصحيح قبل إعادة محاولة الاختراق لن يكون مفاجئاً، ولا يبدو بلوغ سعر عملة سولانا (Solana) علامة 1,000$ مرجّحاً هذا العام، إذ يتوضّع الهدف الواقعي ضمن نطاق 500$-600$ مع الشراء المؤسساتي المُكثف.

