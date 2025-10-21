مؤسس مشروع عملة سولانا (Solana-SOL) يكشف عن منصة Percolator اللامركزية لتداول العقود الآجلة، في تحدٍ مباشر لمنصّتي Aster وHyperliquid

يعمل أناتولي ياكوفينكو (Anatoly Yakovenko) -الشريك المؤسِّس لمشروع عملة سولانا (Solana)- بنفسه على تطوير منصة التداول اللامركزية Percolator، مُستعيناً ببنيةٍ مُجزّأة مبتكرة لإعادة تأكيد جوهر رؤية الشبكة القائمة على السرعة الفائقة والكفاءة التشغيلية.

كشف أناتولي ياكوفينكو -الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لمشروع عملة سولانا (Solana)- عن بروتوكول تداول لامركزي جديد للعقود الآجلة يحمل اسم “Percolator” تمَّ تصميمه للعمل بصورة أساسيةٍ على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain).

وتمَّ نشرُ مستودع المشروع على منصة GitHub في 19 تشرين الأول/أكتوبر، مُوضحاً ما وصفه ياكوفينكو بأنه مخطط تقنيٌّ جاهز للتطبيق لتطوير منصة تداول لامركزيةٍ للعقود الآجلة الدائمة تعتمد بنية مُجزّأةً يُمكنها منافسة أبرز المنصات الحالية مثل Aster وHyperliquid.

يأتي إطلاق مشروع Percolator في توقيتٍ مهم بالنسبة لنظام سولانا التقني؛ فعلى الرغم من نمو قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) ضمن بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بشكلٍ مستمر، فإنّ سوق تداول العقود الآجلة الدائمة لا يزال متخلفاً عن منافسيه لا سيّما منصة Hyperliquid، والتي استحوذت على نسبةٍ كبيرة منه خلال الأشهر الماضية.

وتُشير البيانات إلى أن حجم التداول في منصات العقود الدائمة اللامركزية المبنية على بلوكتشين سولانا قد انخفض بنسبة 24.19% مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إجمالي الحجم الشهري إلى نحو 63.24 مليار دولار، مشيراً إلى تراجع تدريجي في زخم السوق وأحجام التداول.

ويبدو أن خطوة ياكوفينكو تهدف إلى إرساء طبقةٍ جديدة من البنية التحتية قادرة على استقطاب مزوّدي السيولة والمتداولين السريعين الذين يبحثون عن بدائل لامركزية تغنيهم عن منصات التداول المركزية.

مشروع Percolator قد يعيد إشعال نشاط التمويل اللامركزي على بلوكتشين سولانا مع انحسار موجة عملات الميم

يسعى بروتوكول Percolator إلى تقديم بنية برمجية مزدوجةٍ تمزج بين الأداء العالي والمرونة من خلال برنامج توجيهٍ يتولى إدارة الضمانات وهامش الحقيبة الاستثمارية والتوجيهَ بين مستويات التداول، إلى جانب وحداتٍ مستقلةٍ تُعرَف باسم “Slabs” تعمل كمحركات تداول مستقلةٍ يُشغّلها مُزوّدو السيولة أنفسهم.

ووفقاً للوثائق، يهدف مشروع Percolator إلى تحقيق سرعة تنفيذ مماثلةٍ لتلك التي تُوفرها منصات التداول المركزية، وذلك من خلال اعتماد دفاتر أوامر متعددة الشرائح تتيح تشغيل أزواج التداول أو الأسواق المختلفة بشكلٍ متزامن دون التنافس على القدرات الحاسوبية. ويُؤكد ياكوفينكو أن هذا الأسلوب يُمكنه منع حالات الازدحام على الشبكة أثناء فترات ارتفاع حجم التداول، وهي مشكلةٌ متكررة تواجهها العديد من منصات التداول اللامركزية.

Toly building the Hyperliquid of Solana by himself??? pic.twitter.com/bVUtBifq8V — fabiano.sol (@FabianoSolana) October 20, 2025

عن ذلك، كتب أناتولي ياكوفينكو في ملخصه التقني قائلاً: “يُحافظ التصميم على أن تكون كلُّ وحدة سيولةٍ مستقلة تماماً وقابلة للتطوير، كما أن كفاءة الأموال الإجمالية تُضاهي ما تُوفره منصات التداول اللامركزية الأحادية وغالباً ما تُحقق جودة تنفيذ أفضل من خلال آلية التوجيه الانتقائي”.

ورغمَ أن القاعدة البرمجية للمشروع ما تزال قيد التطوير، حيث لم تُستكمل بعض العمليات مثل التحقق من الحسابات وتحديث معدلات التمويل، فإن العديد من البنى الأساسية للبيانات قد اكتملت بالفعل. وتُشير ملفات GitHub الخاصة بالمشروع إلى أن النظام يقترب من مرحلة اختبارات الإجهاد، في خطوة مهمةٍ مُحتملةٍ لتعزيز قطاع التمويل اللامركزي في بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

ويُعتبر توقيت الإعلان ذا دلالةٍ خاصة، إذ فقدت بلوكتشين سولانا في الآونة الأخيرة بعضاً من قوتها في سوق عملات الميم الذي كان يُشكّل سابقاً محورَ نشاط المستخدمين عليها، فيما تراجعَ اهتمام صغار المستثمرين بشكلٍ حاد بعد موجة التصحيح الواسعة التي شهدتها أسواق العملات الرقمية في تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ووفقاً لتقرير Cryptonews، تمت تصفية ما يزيد على 28 مليار دولار من القيمة السوقية لعملات الميم في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، لتنخفض من 72 مليار دولار إلى 44 مليار دولار، ما أدى إلى محو مكاسبَ تراكمت على مدى أشهر نتيجة نشاط التداول القوي على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وبلوكتشين بينانس (BNB Chain).

وقد تسبّب هذا التراجع بجعل عملة سولانا (Solana) محتاجة إلى محركات نمو جديدة تدعم توسعها المستقبلي، كما تباطأت وتيرة النشاط في منصات الإطلاق على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) حيث انخفضت أحجام التداول الأسبوعية من 1.5 مليار دولار في تموز /يوليو إلى ما يقارب 600 مليون دولار بحلول نهاية أيلول/سبتمبر.

في هذا السياق، يُعد مشروع Percolator تحولاً استراتيجياً محتملاً، إذ يسعى إلى إعادة تأكيد التفوق التقني لبلوكتشين سولانا في قطاع التمويل اللامركزي من خلال دخولها مجال تداول العقود الآجلة الدائمة الذي يشهد منافسة شديدة.

كما يعمل مشروع سولانا على رفع أداء شبكته بشكلٍ ملحوظ، فقد سجّلت شبكة البلوكتشين مؤخراً 623 يوماً متتالياً دون أي توقف، وهي أطول فترة تشغيل مستمرة منذ انطلاقها عام 2020، ما يعكس تقدماً واضحاً في استقرارها ونضجها التقني.

🚨BREAKING: @Solana has reached 623 days without an outage, its longest streak since launch in 2020. The previous record was 347 days, and post-2024 upgrades have strengthened network stability, with Solana remaining fully operational during major market events like the Trump… pic.twitter.com/AyXr5QdRf7 — SolanaFloor (@SolanaFloor) October 20, 2025

يُمكن أن يُسهم هذه الاستقرار التقني المُحسّن في تعزيز ثقة المطورين والمتداولين مع سعي بلوكتشين سولانا إلى استعادة مكانتها ضمن منظومة التمويل اللامركزي، ما قد يشكل ميزةً إستراتيجية لمشروع Percolator في المرحلة المقبلة.

حجم تداول منصات العقود الآجلة الدائمة يتجاوز 1.15 تريليون دولار مع دخول منصة التداول اللامركزية على بلوكتشين سولانا إلى المنافسة

تبدو منصات تداول العقود الدائمة اللامركزية من أبرز قطاعات التداول نمواً في مجال التمويل اللامركزي، إذ تتيح هذه المنصات للمستخدمين المضاربة على أسعار العملات الرقمية دون تاريخ انتهاء للعقود، مع تسويةٍ مباشرة على الشبكة وإمكانية الوصول المستمر إلى الأسواق على مدار الساعة.

ووفقاً لبيانات DeFiLlama، فقد تجاوز إجمالي حجم التداول خلال آخر 30 يوماً في هذا القطاع 1.15 تريليون دولار، مشيراً إلى انتقال سريع من منصات التداول المركزية إلى منصات عقود المشتقات اللامركزية.

وتهيمن منصّتا Hyperliquid وAster حالياً على قطاع التداول اللامركزي للعقود الآجلة الدائمة، وتعمل Hyperliquid على بلوكتشين خاص بها من الطبقة الأولى حيث تمتلك أعلى مستويات السيولة مع 7.59 مليار دولار من العقود المفتوحة و309 مليار دولار من حجم التداول خلال آخر 30 يوماً.

وتحوّلت المنصّةُ مرجعاً معيارياً في سرعة التنفيذ وجودة التداول، مع أحجام تداول يوميةٍ بلغت 17 مليار دولار في ذروة أدائها هذا العام، حيث تبلغ القيمة السوقية لعملتها الرقمية هايبرليكويد (Hyperliquid-HYPE) نحو 10.2 مليار دولار مدعومة بإيراداتٍ سنويةٍ تقارب 1.19 مليار دولار.

منصة Aster كمنافسٍ قويّ وفاعلٍ في القطاع، فهي مبنيةٌ على بلوكتشين بينانس (BNB Chain) وفي الوقت نفسه، برزتتحظى بدعمٍ مرتبطٍ بالمؤسس المشارك لمنصة بينانس (Binance) تشينجبينج زهاو (CZ)، وقد نجحت المنصة في الاستفادة من دعمها لعدة شبكات بلوكتشين ومن برامج الحوافز المكثفة لزيادة قاعدة مُستخدميها بسرعةٍ كبيرة.

ووفقاً للبيانات الأخيرة، سجّلت Aster إيراداتٍ سنوية بلغت 2.97 مليار دولار، أي أكثرَ من ضعف إيرادات Hyperliquid إلى جانب حجم تداول قدره 145 مليار دولار خلال آخر 30 يوماً في سوق العقود الدائمة، كما تجاوزت مؤقتاً Hyperliquid في حجم التداول اليومي خلال بداية الشهر الجاري.

وتتصدّر كلٌّ من منصّتي Aster وHyperliquid اليوم مشهد التداول اللامركزي لعقود المشتقات، غيرَ أن تصميم مشروع Percolator قد يُدخل عنصراً جديداً إلى المعادلة. فمن خلال الاستفادة من بنية بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) القائمة على السرعة العالية وانخفاض التكاليف، يسعى المشروع إلى تقديم كفاءة Hyperliquid ممزوجةً بالمرونة المعيارية التي تتميز بها Aster، ولكنْ ضمن بيئة سولانا الأصلية بالكامل، وعلى الشبكة مباشرة.

ويُظهر قرار ياكوفينكو إتاحة التصميم ككود مفتوح المصدر التزاماً واضحاً بمبدأ الشفافية وروح التعاون المجتمعي، وتتضمّن الوثائق التقنية للمشروع آلياتِ تحكّم بالمخاطر مثل الضمانات المقيدة بالقدرات (Capability-Scoped Escrow) والتوجيه الذري (Atomic Routing) والمُصمّمة لمنع الخصم الزائد عبر مُزوّدي السيولة المتعددين في الصفقة الواحدة.

يأتي هذا التحرّك كذلك في وقتٍ تشهد فيه حركة المستخدمين تحوّلاً بين شبكات البلوكتشين المختلفة؛ فقد أشار تقرير صادر عن VanEck في تموز/يوليو إلى أن Hyperliquid استقطبت مُستخدمين ذوي محافظ ضخمةٍ من بلوكتشين سولانا، بعدَما بحث المتداولون عن خياراتٍ أبسَط وأسرع لتداول العقود الدائمة.

وإذا ما نجَح Percolator، فقد يُساعد على عكس هذا الاتجاه ويُعيد المتداولين المحترفين إلى نظام سولانا التقني. مع ذلك تبقى المنافسة مُحتدمة، إذ لا تزال كلٌّ من Aster وHyperliquid تحتفظان بمجمعات سيولةٍ ضخمةٍ ودعم مؤسساتي واسع النطاق.