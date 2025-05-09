مؤسسة SOL Strategies تدخل في شراكة مع Superstate لتجربة التمثيل الرقمي للأوراق المالية على سولانا وسط ازدياد الطلب

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يُظهر الطلب المتنامي على الأسهم الممثلة رقمياً زيادةً في الطلب المؤسسي على أسواق قائمةٍ على البلوكتشين، مع بروز بلوكتشين سولانا كمنصةٍ رائدة في هذا المجال.

النقاط الرئيسية: مؤسسة SOL Startegies تُوقع على مذكرة تفاهم (MOU) مع شركة Superstate لاستكشاف إمكانية تمثيل أسهمها العادية رقمياً على بلوكتشين سولانا عبر منصة Opening Bell التابعة للأخيرة.

رفعت شركة بلاك روك (BlackRock) قيمة الاستثمارات المخصصة لصندوقها BUIDL إلى 1.7 مليار دولار ليشمل سولانا، ما يضفي مصداقية مؤسسية على استخدامات البلوكتشين المتعلقة بمنتجات مالية خاضعةٍ للإشراف التنظيمي.

منصة روبينهود (Robinhood) تستعد لإطلاق خدمة تداول الأسهم المُمثلة رقمياً داخل الاتحاد الأوروبي باستخدام سولانا -ربما- وفقاً لأحد التقارير.

تستكشف مؤسسة SOL Strategies خطوة رفع أسهمها العادية على البلوكتشين عبر شراكتها المحتملة مع شركة Superstate المختصة بتوفير البنى التحتية الخاصة بالبلوكتشين؛ فتبعاً لإعلان صدَرَ اليوم، وقعت كلتاهما مذكرة تفاهم غير ملزمةٍ بتاريخ 25 نيسان/أبريل لدراسة جدوى إصدار أسهم SOL Startegies ممثلة رقمياً على البلوكتشين عبر منصة “Opening Bell” الجديدة التابعة لـ Superstate، في خطوة تُعد أولى محاولات شركةٍ مُدرجةٍ في البورصة لتمثيل أسهمها الخاضعة للرقابة التنظيمية على بلوكتشين عالية الأداء.

🚀 BIG NEWS 🚀



SOL Strategies is working to become the FIRST public company to bring registered shares on Solana through @superstatefunds' Opening Bell platform.



We believe tokenized equity represents the natural evolution of capital markets, and we're excited to pioneer this… — SOL Strategies (CSE: HODL | OTCQB: CYFRF) (@solstrategies_) May 8, 2025

من جانب SOL Strategies، الشركة الموفرة لعُقَدِ التدقيق النشطة للمعاملات على البلوكتشين ومن أبرز المساهمين في تطوير نظام سولانا التقني، تعكسُ هذه الخطوة التزامها بمهمتها المتمثلة بزيادة ثقة ومشاركة المؤسسات في نظم البلوكتشين اللامركزية.

وفيما حرصت المؤسسة على تأكيد كون المشروع ما يزال في المرحلة التجريبية، دون وجود خططٍ فورية لإصدار عملاتٍ أو تحويل الأسهم الحالية إلى أصول رقمية، كما أن التواصل مع الجهات التنظيمية ما يزال مُعلقاً.

إنشاء بنية تحتية للتمثيل الرقمي تتعلق بالأسهم الخاضعة للإشراف التنظيمي على سولانا

تهدف منصة “Opening Bell” -التابعة لـ Superstate والتي تم إطلاقها بالتزامن مع هذا الإعلان- لتحديث الأسواق المالية عبرَ السماح بإصدار الأسهم المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وتداولها عبر شبكات البلوكتشين.

وبصفتها منصة وسيطة مبدئية، ستتولى Superstate مسؤولية تطوير البنية التقنية لتوفير إمكانية تمثيل ترميز أسهم SOL Strategies العادية (تمثيلها رقمياً) على بلوكتشين سولانا. فتبعاً للإعلان، تشمل أوجه الاستفادة الرئيسية من هذه البنية التحتية توفير إمكانية التسوية اللحظية للمعاملات وإتاحة قابلية التشغيل البيني وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) مع إمكانية وصول المستثمرين عالمياً إليها.

من جانبها، أوضحت ليا والد (Leah Wald) -المديرة التنفيذية للمؤسسة- أن SOL Strategies تنظر إلى سرعة بلوكتشين سولانا الفائقة وقابليتها للتوسع كمزايا هامةٍ للمنتجات المالية الممثلة رقمياً، وأضافت أن “التمثيل الرقمي للأسهم المُدرَجة في البورصة يُعتبر تطوراً طبيعياً للأسواق المالية”، لكنّ المؤسسة لم تلتزم بتوفير مخصصاتٍ ماليةٍ أو تُحدد جداول زمنية لتنفيذ مشروعها، كما لم تتواصل مع جهاتٍ تنظيمية كلجنة الأوراق المالية الكندية (CSE) لبدء الإجراءات الرسمية، ما يعني أن الخطة بأكملها ما تزال تجريبية لتقييم مدى جدواها دون التأثير على أصحاب الأسهم الحاليين أو أنشطة المؤسسة التشغيلية.

وتتماشى هذه الإستراتيجية الحَذرة التي تمنح الأولوية للامتثال التنظيمي مع اهتمام الجهات التنظيمية المتزايد باستخدام التمثيل الرقمي للأصول وتقنيات البلوكتشين في نظم التمويل التقليدية، ورغم أن هذه الخطوة ما تزال في مراحلها المبكرة، إلا أن نجاحها سيساعد SOL Strategies على تسجيل أسبقية لها في كيفية عمل الأسهم التقليدية مع نظم البلوكتشين العامة كبلوكتشين سولانا. تأتي مساعي SOL Strategies الاستكشافية هذه، بالتزامن مع استعداد منصة روبينهود (Robinhood) -التابعة لعملاق التكنولوجيا المالية- لتوفير خدمات تداول الأسهم الممثلة رقمياً لعملائها في الاتحاد الأوروبي.

🇪🇺 Robinhood is set to launch a blockchain-based platform that will provide European retail investors with access to US stocks, expanding trading opportunities.#Robinhood #Securities https://t.co/SgNj3E1Vr4 — Cryptonews.com (@cryptonews) May 8, 2025

ولم تقم المنصة بتأكيد مساعٍ كهذه رسمياً، لكنّ التقارير أشارت إلى أن المنصة قد تقوم بإطلاق هذا المنتج باستخدام البنية التحتية لشبكة أربيتروم (Arbitrum) أو بلوكتشين سولانا.

وستسمح هذه الأسهم الممثلة رقمياً للمستثمرين الأوروبيين بالتداول المُجزّأ لأسهم الشركات العامة على البلوكتشين، ما يمكنه فتح الباب أمام مساراتٍ جديدة من التداول اللحظي وزيادة إمكانية الوصول وإمكانية تقليل مخاطر التسوية. وإذا ما تم اختيار بلوكتشين سولانا لهذا الغرض، فسيُسهم ذلك بتعزيز استدامتها كمنصةٍ موفرة لبنية تحتية للمعاملات المالية الخاضعة للإشراف التنظيمي، خاصة بالنظر إلى سمعتها القوية كمنصةٍ فائقة الأداء في إتمام المعاملات برسوم زهيدة.

توسع صندوق BUIDL التابع لبلاك روك يرسخ الثقة المؤسسية في سولانا

لم تكن هذه الخطوةَ المؤسسية الأولى لاستخدام سولانا في مجال التمثيل الرقمي للأصول المالية، فقد سبقتها بلاك روك (BlackRock) -كبرى شركات إدارة الأصول عالمياً- برفع مخصصات صندوقها المُسمى BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) إلى 1.7 مليار دولار ليشمل استكشاف قدرات بلوكتشين سولانا، مضيفة طبقة أخرى من المصداقية إلى بلوكتشين سولانا نظراً لإمكانية استخدامها في أصولٍ خاضعةٍ للرقابة التنظيمية.

🚀 @BlackRock expands its $1.7B tokenized money market fund, BUIDL, to Solana, leveraging the blockchain’s speed and low fees for enhanced on-chain access to U.S. dollar yields.#Crypto #Tokenizationhttps://t.co/nUUkiEFJGR — Cryptonews.com (@cryptonews) March 25, 2025

كما يُوفر صندوق BUIDL الذي تم إطلاقه في آذار/مارس 2024 للمستثمرين المؤهلين وصولاً مباشراً إلى عوائد سندات الخزانة الأمريكية على البلوكتشين من خلال تلقي دفعاتٍ يومية منها وتحويلاتٍ شبه فورية من النظير إلى النظير (P2P).

وقد تم إصدار صندوق BUIDL بدايةً على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، ليتوسع بعدها ويشمل 7 شبكات بلوكتشين مختلفة، وهي Aptos و Arbitrumو Avalancheو Optimismو Polygonوالآن سولانا، مع توفير أداة Wormhole جسراً للربط فيما بينها، ويعود الفضل في سرعة أداء بلوكتشين سولانا الفائقة وتكلفتها الزهيدة إلى اختيارها لهذا التوسع.

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