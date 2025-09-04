توقعات عملة سولانا (Solana-SOL): السعر يتجاوز 209$ مع إطلاق Galaxy Digital لأسهم GLXY الممثلة رقمياً والمُسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية – هل عملة سولانا على موعدٍ مع ارتفاعات جديدة؟

تجاوز سعر عملة سولانا (Solana) مستوى 209$ مع إطلاق شركة غالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) أسهم GLXY المُسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي تُمثل أول أسهم أمريكية مُدرَجةٍ للتداول العام يتم إصدارها حصرياً على شبكة بلوكتشين كبرى.

تصاعدت الإثارة تجاه توقعات سعر عملة سولانا (Solana) مع اختراق سعر العملة لمستويات المقاومة عند 209$، بالتوازي مع تحقيق شركة غالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) إنجازاً تاريخياً في مجال البلوكتشين بإطلاقها أسهم GLXY المُمثلة رقمياً، والمُسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مباشرةً على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

وتُعَد هذه المرَّةَ الأولى التي يتم فيها إصدار أسهم أمريكية مُدرَجةٍ في البورصة مباشرةً على منصة بلوكتشين عامة رئيسية.

ويُظهر التحليل الفني أن سعر عملة سولانا (Solana) يُحافظ على موقعه فوق مستوى الدعم الصاعد الرئيسي عند حوالي 190$-200$، مع توقعاتٍ بأن يستهدف مستوى يتراوح بين 225$ و291$ في الأشهر المقبلة.

غالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) تُطور بيئة للأسهم الممثلة رقمياً على البلوكتشين

أطلقت شركة غالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) أسهم GLXY الممثلة رقمياً، ما يسمَح لمالكي الأسهم العادية من الفئة A المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتحويل أسهمهم إلى أسهم ممثلةٍ رقمياً أساسيةٍ على بلوكتشين سولانا. ويُمثل كل سهم من أسهم GLXY على البلوكتشين سهماً فعلياً يتمتع بحقوقٍ قانونيةٍ واقتصاديةٍ مُتطابقةٍ مع الأسهم التقليدية، وليس مع مشتقاتٍ مُغلفة.

وتتطلب عملية التمثيل الرقمي التحققَ من هوية العميل (KYC) من خلال Superstate، وهي وكيل التحويل الرقمي لشركة غالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital).

هنا، يُمكن فقط للعناوين المُدرَجة في القائمة المسموح بها الاحتفاظُ بالأسهم الرقمية أو استلامها، وذلك بهدف الحفاظ على سجلات المساهمين والوفاء بالتزامات مكافحة غسيل الأموال مع السماح بأنشطة الشركات.

🚀 Galaxy Digital launches tokenized GLXY: convert SEC-registered Class A shares into tokens on Solana via Superstate.
#Galaxy $GLXY

وقد اختارت غالاكسي ديجيتال بلوكتشين سولانا لسرعتها، وإنتاجيتها، ودورها المتنامي كشبكةٍ من الطبقة الأولى للتداول الفوري ذات أحجامٍ مرتفعة.

وحرصت الشركة على أن يكون الإصدار الأساسي على شبكات الطبقة الأولى للحفاظ على عمليات الخروج الأحادية (سحبُ الأصول من قبل المستثمرين) وتقليل جوانب التحكم المركزية، مع خططٍ لدعم بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) في المراحل المستقبلية.

وتقتضي قيود التداول حالياً الاكتفاء بالتحويلات الثنائية لأسهم GLXY، أي بين عنوانين خاضعين للتحقق من قِبلِ سياسات التعريف بالعملاء (KYC)، في حين لا يزال التداول عبر صنّاع السوق الآليين (AMM) ومنصات التداول اللامركزي (DEXs) غير متاحٍ بانتظار توضيحاتٍ تنظيمية إضافية، على الرغم من أن غالاكسي تُطالب بضرورة عمل صنّاع السوق الآليين كآليات ضمانٍ مستقلةٍ بدلاً من المنصات المنظمة.

نموذج الدعم الصاعد يقدم نظرة إيجابية

مع استعداد السوق للصعود، يُحافظ سعر عملة سولانا (Solana) على المخطط البياني لأربع ساعاتٍ على موقعه فوق مستوى دعم خط الاتجاه الصاعد الرئيسي الذي وفّر أساساً صلباً طوال رحلة الارتفاع من 120$ إلى مستوياتٍ تقارب 209$ الحالية.

ويلتقي خط الدعم الصاعد (باللون الأزرق) مع متوسط ​​الحركة الأسي لـ 200 يوم حول 190$، ليُشكل أساساً فنياً قوياً لاستمرار الزخم.

بالمثل، تُشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 14 إلى اقتراب سعر عملة سولانا (Solana) من حالة البيع الشديد في هذا الإطار الزمني، ما قد يدعمُ سيناريوهات الارتداد في حال صمود مستوى الدعم الصاعد. أيضاً، يُظهر مؤشر MACD قِيَماً حول 12.26، ما يعني الحفاظ على زخمٍ إيجابي رغم الاستقرار النسبي الأخير، علاوةً على أن قراءات مؤشر ستوكاستيك البالغة 14.1 تُشير أيضاً إلى إمكانية ارتفاع قصير الأجل في حال بقاء سعر عملة سولانا (Solana) فوق مستويات الدعم الصاعدة.

مع ذلك، تبدي مؤشرات الزخم مُسبقاً مستوياتٍ مرتفعة، ما يوحي بمحدودية إمكانية الارتفاع أكثر قبل ظهور تباعداتٍ محتملة. بالتالي، يتطلب هذا الشكل الفني مراقبة دقيقة لسلامة الدعم حول مناطق 190$-200$.

توقعات القناة تتطلع إلى مستوى 291$ بعد إعادة اختبار الدعم

يكشف تحليل المخطط البياني اليومي عن حركة سعر عملة سولانا (Solana) ضمن هيكل قناة صاعدة واضح المعالم، فيما تشير توقعات أيلول/سبتمبر إلى أنّ السعرَ أمام اختبار أوليّ لمستويات الدعم (الحد الأدنى للقناة)، يليه استئنافٌ نحو مقاومة القناة (الحد الأعلى).

$SOL – Expecting something like this for the month of September.

ويبلغ سعر عملة سولانا (Solana) حالياً حوالي 207$ ويقع وسط القناة، مع توقعاتٍ بانخفاضه نحو مستوى الدعم بين 190$ و200$ قبل أن يرتفع نحو الحد العُلوي عند 240$.

ويكشف تحليل الأهداف المتعددة أن سعر عملة سولانا (Solana) يقع ضمن خطوط اتجاه متقاربة، مع مستويات مقاومة أفقيةٍ عند 174.36$، و211.99$، و224.10$، و291.04$.

كما تشير التوقعات الحالية إلى تسلسلٍ محدد يتضمن انخفاضاً نحو مستوى الدعم 170$ يليه انتعاشٌ، ليستهدف في النهاية 291$، ما يُمثل زيادةً بنسبة 40% تقريباً عن المستويات الحالية.

علاوةً على ذلك، تشير المقارنة الأسبوعية مع حركة السعر في خريف عام 2023 -عندما بلغ حوالي 24$- إلى احتمال تطور نمط استقرار نسبي مماثلٍ عند مستوياتٍ مُطلقةٍ أعلى.

ويبدو حالياً أن سعر عملة سولانا (Solana) قد يُجمّع الزخم لموجة صعود كبيرةٍ أخرى، مُستهدفاً نطاق 400$-500$ بناءً على التحركات المتأنية من مستويات الاستقرار النسبي الحالي. ويتركز الاهتمام الآن على قدرة سعر عملة سولانا على البقاء فوق مستوى الدعم الصاعد مع بناء زخم كافٍ لاستهداف منطقة المقاومة 225$-240$؛ فالاختراق الناجح فوق هذه المستويات سيُثبت صحة التوقعات الأكثر تفاؤلاً بالوصول إلى 291$ أو أكثر.

