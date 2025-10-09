شركة المراهنة على الانخفاض كيرسديل (Kerrisdale) تستهدف سهم شركة بيتماين (BitMine) التابعة لتوم لي (Tom Lee) واصفةً نموذجها بالمرشح “للانقراض”

ادعت الشركة أن القيمة السوقية لشركة بيتماين (BitMine) بدأت بالابتعاد عن قيمة أصول خزينتها للأصول الرقمية، ما أفقد سهمها جاذبيته في نظر المستثمرين.

شهدت أسهم شركة BitMine Immersion Technologies (BNMR) تقلباتٍ سعرية حادّةً أمس الأربعاء بعد أن أعلنت شركة Kerrisdale Capital المتخصّصة بالمراهنة على انخفاض أسعار الأسهم عن اتخاذها موقفاً سلبياً تجاه مؤسسة خزانة الأصول الرقمية هذه، واصفةً نموذج أعمالها بأنه “نهجٌ مرشحٌ للانقراض”.

نقاط رئيسية: شركة Kerrisdale Capital فتحت صفقة مراهنةٍ على انخفاض سعر سهم شركة BitMine واصفةً إستراتيجيتها القائمة على مبادلة الأسهم مقابل أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بأنها “نهج قديم مرشح للزوال”.

أصبحت شركة BitMine حالياً أكبر الشركات العامة امتلاكاً لأرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) عالمياً، بامتلاكها حالياً نحو 9 عملات ETH مقابل كل 1,000 سهم.

رغم الانتقادات والاتهامات بخفض قيمة الأسهم، أنهى سعر سهم شركة BitMine جلسة التداول على ارتفاع بنسبة 1.35%.

انتقد تقرير Kerrisdale إستراتيجية شركة بيتماين (Bitmine) المتمثّلة ببيع الأسهم لتمويل مشترياتها من عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) ورفع رصيد العملة لكلِّ سهم، مُعتبراً أن نهجها لم يعُد يبرّر التقييم المرتفع لسهم الشركة، كما أوضحت الشركة أن قيمة شركة BitMine السوقية باتت تتجه نحو التساوي مع القيمة الحالية لحيازتها من العملات الرقمية، ما يفقدها جاذبيتها الاستثمارية.

شركة BitMine تصبح أكبر الشركات العامة امتلاكاً لعملة إيثيريوم (Ethereum) عالمياً

بعد أن انطلقت سابقاً كشركة تعدين تقليديةٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، غيّرت شركة BitMine مسارها مطلع العام الحالي لتُصبح من أكبر مالكي عملة إيثيريوم (Ethereum) عالمياً، حيث جمعت أرصدةً منها بقيمة مليارات الدولارات.

وقدّرت شركة Kerrisdale أن الميزانية العمومية لشركة BitMine تضم نحو 9 عملات إيثيريوم (Ethereum) لكل 1,000 سهم، لكنّها حذّرت من أن “نهجها القائم على إصدار الأسهم لشراء أرصدة العملة بلغ حدّه الأقصى”. ورغم الانتقادات اللاذعة، أغلق سعر سهم شركة BitMine على ارتفاع بنسبة 1.35% عند 60$، بعد تعافيه من تراجع مبكر بنسبة 5% إلى 57.41$، كما اكتسبت قيمته 0.4% إضافية بعد الإغلاق.

وتُعرَف شركة كيرسديل (Kerrisdale) باستهدافها الشركات المبالغ في تقييمها والمرتبطة بقطاع الكريبتو، فقد سبق لها أن راهنت على انخفاض سعر سهم شركة Riot Platforms، إضافةً إلى سهم شركة ستراتيجي (Strategy) المملوكة للمستثمر الشهير مايكل سايلور (Michael Saylor) والمعروف بإستراتيجيته الجريئة في شراء عملة بيتكوين (Bitcoin).

وبينما رفضت شركة Riot نتائج تقرير كيرسديل ووصفتها بـ”غير الدقيقة”، تجاهلت شركة Strategy التقرير تماماً، فيما واصل سايلور دفاعه عن نهجه الشرس في الاستثمار بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC). وفي أحدث تقاريرها، اتهمت شركة كيرسديل نظيرتها BitMine بالتخفيف المفرط لقيمة أسهمها، مشيرةً إلى أن الأخيرة أصدرت أسهماً جديدةً بقيمة 10 مليار دولار في آخر 3 أشهر.

وجاء في تقرير الشركة أنّ “كلَّ موجة ارتفاع يقابلها معروض إضافي”، واصفةً جولة جمع تمويل بقيمة 365 مليون دولار في أيلول/سبتمبر بأنها “هبة مقنّعةٌ بصفقةٍ مميزة”.

$BMNR’s premium has been sliding lower and lower, and will probably continue bleeding until it’s at NAV or below. The lower it goes, the slower the ETH-per-share accretion, until it collapses below 1. MNav is ~1.4x today, with 40%+ downside 5/9 — Kerrisdale Capital (@KerrisdaleCap) October 8, 2025

كما وجّه التقرير سهام النقد إلى رئيس مجلس إدارتها التنفيذي توم لي (Tom Lee)، مشيراً إلى أنه رغم ما يتمتع به من سمعةٍ تمنح الشركة تألقاً، “إلا أنه يفتقر إلى جاذبية وقبول شخصية مايكل سايلور (Michael Saylor)”، مضيفاً أن نموذج عمل شركة BitMine “يحتاج إلى الندرة والكاريزما والابتكار، وهي عناصر لا يمتلكها حالياً”.

واختتمت كيرسديل (Kerrisdale) تقريرَها بادعاء أن صفقة المراهنة على انخفاض سعر السهم “ليست رهاناً سلبياً موجهاً لعملة إيثيريوم (Ethereum)، وإنما هي ضد فكرة افتراض أن على المستثمرين أن يتكبدوا ثمناً إضافياً للاستثمار في أصلٍ يُمكنهم شراؤه بسهولة”.

وأوضحت الشركة في تقريرها التالي: “إذا أردتم امتلاك عملة إيثيريوم (Ethereum)، فيمكنكم شراؤها مباشرة، أو رهنها، أو الاستثمار فيها عبر أحد صناديقها المتداولة في البورصة (ETH ETFs)، فقد انحرف دور عرض BitMine كوسيطٍ عن مساره”.

المؤسسات والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) تمتلك حالياً 12.5 مليون عملة ETH

يشهد الطلب المؤسساتي على عملة إيثيريوم (Ethereum) مستوياتٍ غير مسبوقة، إذ تمتلك مؤسسات خزانة العملة وصناديقها المتداولة في البورصة حالياً أكثر من 12.48 مليون عملة منها، أي قرابة 10.31% من معروضها المتوفر على البلوكتشين.

وتبعاً لبيانات StrategicETHReserve، تحتفظ مؤسسات خزينة العملة بنحو 5.66 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum)، أي نحو 4.68% من معروضها الكلي، فيما تمتلك صناديق التداول الفوري (Ethereum Spot ETFs) قرابة 6.81 مليون عملة ETH، أي نحو 5.63% منه.

تعكس هذه الأرقام تحوّلاً واضحاً في توجّه المؤسسات نحو عملة إيثيريوم (Ethereum) كأصلٍ استثماري، على غرار نظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin) خلال السنوات الأخيرة؛ ففي شهر تشرين الأول/أكتوبر، سجّلت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في بورصات الولايات المتحدة (ETH Spot ETFs) ورود صافي استثماراتٍ بقيمة 621.4 مليون دولار، أي أكثرَ من ضعف أرقام أيلول/سبتمبر البالغة 285.7 مليون دولار وفقاً لبيانات SoSoValue.

أما في آب/أغسطس، فقد بلغت موجة ورود الاستثمارات ذروتها عند 3.9 مليار دولار، ما يوحي بتزايد الشهية الاستثمارية تجاه عملة إيثيريوم (Ethereum)، ومن بين الأمثلة البارزة كشفُ شركة SharpLink Gaming هذا الأسبوع عن امتلاكها 839,000 عملة ETH دون أي ديون تثقل كاهل ميزانيتها العمومية.