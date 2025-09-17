توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) بعد انتقال 7 تريليون عملة منها بين الحيتان ليلاً، فهل ينتظرنا تراجع حاد أم صعود صاخب؟

في ليلةٍ وضحاها، تمّ تحريك سبعة تريليوناتٍ من عملة شيبا إينو (Shiba Inu)، وتُشير توقعات سعرها إلى إمكانية حدوث ارتدادٍ هائلٍ قد يحرّكه "الحيتان" (كبار المستثمرين) وصولاً إلى ارتفاع بنسبة 116%.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

قام مستثمرون كبار في عملة شيبا إينو (Shiba Inu) بنقل أكثرَ من 7 تريليون عملة في يومٍ واحد، وهذا النشاط المُكثّف يدعم التوقعات الإيجابية لسعرها المستقبلي.

وفقاً لموقع Etherscan، تم تسجيل 9,330 معاملة لعملة شيبا إينو (Shiba Inu) يوم السبت فقط، وهو مستوى لم نشهدْهُ سوى ثلاث مراتٍ منذ بداية العام، فقد تم تحويل عملات بقيمة 91 مليون دولار بين المحافظ، وهوَ ما اعتبره محللون على البلوكتشين إشارةً إلى عمليات تجميع من قبل الحيتان.

وخلال هذه التحركات، قفز سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) مؤقتاً إلى نحو 0.000015$ في دلالةٍ على نوايا شرائية قويةٍ تقف خلف الحركة. وقد يمثل تأكّد هذا التوجه بداية انطلاقةٍ كبرى، خصوصاً مع استمرار زخم عملات الميم في السوق.

توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu): ارتفاع محتمل بنسبة 116% إذا تم تأكيد الاختراق الصاعد

من المحتمل أن يكون الإطلاق القريب للصندوق المتداول في البورصة لعملة دوجكوين (Dogecoin ETF) أحد المحفزات الرئيسية وراء الزيادة الأخيرة في عمليات تجميع العملة.

وربّما يُعلن هذا الحدث انطلاقة موسم عملات الميم مع تسابق المُستثمرين لحجز مواقعهم مبكراً استعداداً لانطلاقةٍ هائلة. فنيّاً، وصل سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إلى مستوى مقاومةٍ أفقي بالغ الأهمية يتوافق مع متوسط الحركة الأسي (EMA) بمدى 200 يوم قرب 0.000015$؛ وتجاوزُ هذا الحاجز سيؤكد على الأرجح بداية موجة ارتفاع قويةٍ جديدة، وقد أوقف هذا المستوى سابقاً محاولة الارتفاع الأخيرة، ما فتح الباب أمام موجةٍ جديدة من ضغوط البيع.

غير أن التراجع نحو 0.00001250$ قد يُمثل فرصةً مثالية للمضاربين على الارتفاع من أجل العودة مجدداً إلى الساحة، تمهيداً لانطلاقةٍ جديدة إذا ما عاد الزخم إلى جانبه. أمّا إذا تمكّن سعر العملة من اختراق مستوى 0.000015$، فإن هدفه الكبير التالي هوَ عند 0.000028$، أي بارتفاعٍ يُقارب 116% عن مستواه الحالي.

في خلفية المشهد، يبرز منافسٌ جديد يسرق الأضواء في سوق اكتتابات العملات الرقمية، فقد تمكن اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) من جمع أكثر من مليوني دولار، لتتجه إليه الأنظار من قدامى مستثمري عملات الميم وصولاً إلى المغامرين الجدد. فبينما يخوض سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) معركته مع مستويات المقاومة، قد تُصبح عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) الرهان المبكر القادر على ركوب الموجة التالية.

حصيلة اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) تتخطى 2.2 مليون دولار مع تهافت المستثمرين المغامرين عليه

لا تُمثل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) نسخةً مكررةً من عملة شيبا إينو (Shiba Inu) فحسب، بل هيَ في الحقيقة كلبٌ مُفعمٌ بالكافيين، ويعتقد الكثيرون أنّ التداول بالرافعة المالية هوَ الطريقُ الوحيد للخروج من قبو منزل الأهل، وهذه هيَ طاقة السوق الصاعدة في أنقى صورها محصورةً في عملة واحدة.

ومع تجاوز سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) مستوى 4,000$، تستفيد عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) من الزخم في السوق بطريقتها القائمة على قدرٍ من التفاؤل عالي المخاطر. فمن خلال صندوق ماكسي (Maxi Fund)، يتم توجيه 25% من عوائد الاكتتاب نحو صفقات مضاربةٍ على الارتفاع ذات مخاطرة مرتفعة، بما يشبه ضخ طاقةٍ إضافيةٍ في حركة السوق الصاعدة.

ولا يعتمد مشروعها على إستراتيجياتٍ تقليديةٍ مثل أوامر إيقاف الخسارة، بل يُركز على التداولات عالية المخاطرة والتمسك بالصفقات واستهداف الاتجاهات الصاعدة؛ فإستراتيجيته واضحة: زيادة الاستثمار عند أيّ تراجع.

أما الانضمام المبكر، فهو متاحٌ بسهولةٍ بالغة، إذ يكفي زيارة الموقع الرسمي لمشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) وربط مَحافظكم بواجهته، علماً أن الموقع يدعم ربط محفظة بيست واليت (Best Wallet)، ثمّ شراء العملة عبر مبادلتها بالعملات الرقمية مباشرةً أو باستخدام الفيزا والماستركارد، في عمليةٍ لا تستغرق سوى بضع ثوان.