توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) مع تفوقها على عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) من ناحية الأداء وزيادة معدل الحرق، فهل سيرتفع السعر إلى 1$؟

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مُحفزات إيجابيةٌ في سوق العملات الرقمية، وعمليات حرق أكثر من مليار عملة شيبا إينو (Shiba Inu) تدعو إلى التفاؤل مجدداً بارتفاع سعرها إلى 1$.

تسببت الضغوط الانكماشية المتزايدة بزيادة المكاسب الأخيرة لعملة شيبا إينو (Shiba Inu)، ما مكّنها من التفوق على عملات رقمية كثيرة -مثل عملة بيتكوين (Bitcoin)- من ناحية الأداء، وهو ما يُبشر بانتهاء النهج غير المتفائل لتوقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu)، مع حرق أكثر من مليار عملة الأسبوع الماضي. وقد رفعَ ذلك معدل الحرق إلى 2,080%، مع تحوّل المستثمرين الصغار إلى الاستثمار مجدداً في عملات الميم؛ وتسبب هذا الزخم بارتفاع سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) بنسبة 20% خلال شهر، متفوقاً على سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الذي ارتفع بنسبة 13% في الوقت نفسه.

HOURLY SHIB UPDATE$SHIB Price: $0.0000139 (1hr 1.33% ▲ | 24hr 4.95% ▲ )

Market Cap: $8,195,217,511 (4.98% ▲)

Total Supply: 589,248,702,100,016



TOKENS BURNT

Past hour: 57,907 (2 transactions)

Past 24Hrs: 4,698,689 (-69.11% ▼)

Past 7 Days: 1,063,058,297 (2080.85% ▲) — Shibburn (@shibburn) July 14, 2025

كما أدى انحسار مشاعر الخوف والشك وعدم اليقين (FUD) -والتي نتجت عن التوترات الجيوسياسية وظروف الاقتصاد الكلي إلى جانب التطورات التنظيمية المهمة- إلى موجة تفاؤلٍ جديدة في القطاع، وتحوّل المزاج العام إلى المخاطرة مُجدداً.

ويترقب المستثمرون الآن “أسبوع الكريبتو” (Crypto Week)، والذي سيشهد تطورات تنظيمية مهمة جداً، حيث يُراجعُ مشرّعو مجلس النواب الأمريكي 3 مشاريع قوانين رئيسية خاصةٍ بالعملات الرقمية، وهي “قانون الوضوح” (CLARITY Act) وقانون GENIUS Acوقانون “مكافحة أنشطة المراقبة المتعلقة بالعملة الرقمية للبنك المركزي” (Anti-CBDC Surveillance State Act).

تحليل سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu): هل يمكنه الارتفاع إلى 1$؟

لا يُمكن الجزم بارتفاع سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إلى 1$، لكنّ أسسها المالية والتقنية الداعية إلى التفاؤل بشكلٍ كبير تُعزز احتمال ارتفاع السعر على المدى الطويل، وقد يتسبّب إطلاق منصة DegenSafe التي تشبه منصات إطلاق عملات الميم على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) وعمليات الحرق المتواصلة للعملات بارتفاع سعر هذه العملة، مدعوماً بالتبني والندرة المتزايدين.

وحتى بدون هذه المحفزات، تشير مؤشرات التحليل الفني إلى احتمال ارتفاع السعر، مع مرور السعر بنمط القيعان المزدوجة المتواصل منذ 6 أشهر.

مخطط بياني لسعر زوج SHIB/USDT في أسبوع يوضح تشكل نمط القيعان المزدوجة المصدر: TradingView، Binance

ومنذ تشكل القاع الثاني في منتصف حزيران/يونيو، ارتفع سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) بشكلٍ متواصل نحو خط العنق عند 0.0000177$، مع إشارة مؤشرات الزخم إلى قوة هذه الارتفاعات، وارتفاع مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة البيع الزائد عند مستوى 30 تقريباً نحو منطقة محايدة مع ازدياد ضغوط الشراء مجدّداً.

كما واصل مؤشر MACD ارتفاعه فوق خط الإشارة بعد هبوطه أسفله لوقتٍ قصير، ما يشير إلى قوة الارتفاعات الحالية، واحتمال اتجاه السعر للأعلى على المدى الطويل.

وفي حال اكتمال نمط القيعان المزدوجة، قد يرتفع السعر بنسبة 93% مُستهدفاً منطقة المقاومة المتواصلة منذ بداية كانون الثاني/يناير عند 0.000025$.

مع ذلك، تعتمد الإمكانات الكاملة للسعر على نجاحه بالارتفاع فوق خط العنق بشكلٍ قوي، ولكنْ يجدر بكم مراقبة مستوى الدعم المهم عند 0.000012$، وفي حال انخفض السعر أسفله، فقد يتشكل قاع ثالثٌ عند 0.00001$ ما يعني تراجُعَ احتمال ارتفاع السعر.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu) قد لا تكون أفضل عملة ميم جديرة بالمراقبة

لم تلق عملة شيبا إينو (Shiba Inu) اهتماماً كبيراً في الأشهر الماضية بسبب تحوّل المتداولين إلى العملات الجديدة، وتعتمد عملات الميم التي لا تمتلك استخداماتٍ وظيفية على اهتمام المستثمرين لتحفيز تحركاتها السعرية، ويُعتقد أن عملات المكافآت (mission coins) -وهيَ عملات ميم بسيطةٌ توفر لمستخدميها مكافآتٍ لقاء القيام بمهام محددة- هيَ المرشح الأكبر للاستفادة من هذا الزخم الإيجابي بالاعتماد على مجتمعاتها الوفية فقط.

We are at a pivot point.



Dozens more launchpads will come.



Millions of gamble coins will come and go.



But only a handful of MISSION COINS will WIN. pic.twitter.com/rxsVfeux8A — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) July 8, 2025

ومن هذه العملات الواعدة عملة توكين 6900 (Token6900-T6900)، والتي لا تقدم وعوداً أو استخداماتٍ وظيفية، وتكتفي بالتركيز على المجتمع، ولكنها توفر لمالكيها كل ما يودون الحصول عليه.

كذلك، تُساعد عملة توكين 6900 (Token6900) المُستخدمين على الهروب من هيمنة المستثمرين الكبار باستخدام الإنترنت إلى عالم خيالي يسعى إلى كسر احتكار المؤسسات الكبير للأموال، وتمكين جموع المستخدمين من إصدار عملات خاصةٍ بهم، ويُركز أيضاً على الحنين إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وعلى رغبة ذوي الدخل المحدود في الهروب من روتين العمل الممل.

موقع اكتتاب عملة توكين 6900 (Token6900)

ويمتلك هذا المشروع مجتمعاً ينمو بسرعة، كما نجح اكتتاب عملة توكين 6900 (Token6900) -والذي تم إطلاقه قبل بضعة أسابيع- بجمع 550,000$ تقريباً، حيث تتم مكافأة المستثمرين الأوائل ممن يقومون برهن العملات المشتراة بعوائد رهن سنوية (APY) سخية قدرها 104% حالياً.

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