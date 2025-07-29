توقعات سعر عملة شيبا إينو :(Shiba Inu-SHIB) هل سيصل إلى 10$ بعد دعم المطور الرئيسي شيتوشي كوساما (Shytoshi Kusama) لتصويت الحرق

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تصويت مجتمع شيباريوم (Shibarium) على حرق أرصدة من عملة شيبا إينو (Shiba Inu) أو من عملة بون (Bone ShibaSwap) يشهد دعماً متزايداً لحرق أرصدة الأولى، ما يُعزز الآمال بإمكانية بلوغ سعرها مَعلم 10$ الطمُوح.

من المنتظر انضمامُ المطور الرئيسي المعروف بلقب شيتوشي كوساما (Shytoshi Kusama) إلى التصويت المجتمعي لصالح زيادة أنشطة حرق أرصدة عملة شيبا إينو (Shiba Inu)، ما سيضيف ضغوطاً انكماشية إيجابية إلى آفاق عملة شيبا إينو (Shiba Inu) السعرية.

فقد شارك حساب عملة الميم بون (Bone ShibaSwap-BONE) على منصة X تغريدةً تُبرز “التقدم الكبير” في عملية التصويت، وضمَّن التغريدة بالإشارة إلى حساب كوساما، وهو ما اعتبره المضاربون دعماً لحرق أرصدة عملة شيبا إينو (Shiba Inu) في التصويت الخاص بكيفية تخصيص رسوم تحويل عملة بون (Bone ShibaSwap)، وما إذا كان سيتم استخدامها لشراء وحرق العملة نفسها أو لحرق أرصدة عملة شيبا إينو (Shiba Inu)، وبأيّ معدلات.

يُذكر أن الخيار المتصدّر حالياً بنحو 234,000 صوت ضمن مجتمع عملة بون (Bone ShibaSwap) يقترح نموذجاً مرناً، وهو استخدام كافة الرسوم (بنسبة 100%) لحرق أرصدة عملة بون (Bone ShibaSwap) عند تراجع سعرها إلى ما دون 2$، أما عند تجاوزه 2$ فيتم استخدام كافة الرسوم لحرق أرصدة عملة شيبا إينو (Shiba Inu).

نتائج تصويت مجتمع شيباريوم (Shibarium)، المصدر: Shib.io

ورغم مزاعم الانسحاب من المشروع لإفساح الطريق أمام الحوكمة المجتمعية لتولي زمام المبادرة، ما يزال تأثير كوساما قادراً على حسم الكفة لصالح خيار استخدام 100% من الرسوم لحرق أرصدة عملة شيبا إينو (Shiba Inu) دوماً، والذي يَحظى حالياً بأقل من 11,500 صوتٍ بقليل.

تحليل سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu): هل بإمكان عملة بون (Bone ShibaSwap) مساعدتها على بلوغ 10$؟

قد يُسهم تخصيص 100% من رسوم معاملات عملة بون (Bone ShibaSwap) لحرق أرصدة عملة شيبا إينو (Shiba Inu) دوماً في ازدياد الضغوط الانكماشية على الأخيرة، ومن المرجّح ألا يتسبَّب ذلك بمكاسب قويةٍ للعملة، لكنه يُحسّن من توقعاتها طويلة الأجل ببلوغ معالم بعيدة مثل 10$، وقد يحد من التقلبات الحادة للعملة البالغة قيمتها السوقية 8 مليار دولار. أما في المدى المنظور، فربما مثل تحسين أسسها مُحفزاً لازدياد الطلب الضعيف عليها حالياً.

مخطط بياني بمدى الأربع ساعات لتحركات سعر زوج عملة شيبا إينو/عملة تيثر (SHIB/USDT) يظهر تشكل نمط القاع المزدوج، المصدر: TradingView/Binance

فعقبَ تسجيل سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) أعلى مستوياته عند 0.000016$، شهد تراجعاً بسبب جني الأرباح ما أدى إلى خروج المستثمرين غير الصبورين، وفشل المشترين بعودة قوية إلى السوق.

وتم رفض مؤشر القوة النسبية (RSI) عند الخط المحايد بعد إرهاق البائعين، ما أتاح فرصة لاستمرار الاتجاه الصاعد، لكنه الآن يتراجع مجدداً نحو 30، فيما شكلت تحركات خطي مؤشر MACD “تقاطعَ الموت” إثر انخفاض خط المؤشر دون خط الإشارة، في إشارة مبكرة إلى بدء اتجاه هابطٍ قصير الأجل على المخطط البياني بمدى الأربع ساعات.

يوحي كلُّ ذلك بأن إعادة اختبار أقرب مستويات الدعم عند 0.0000131$ ستمثل المحطة المنطقية التالية مع قرب استنفاد قوى البائعين مجدداً، وقد يُمهّد لانعكاس سعري وشيك. من جانب آخر، لا تلغي موجة التصحيح الحالية هيكل المسار الصاعد الممتد للعملة، إذ تبقى إمكانية تشكيل نمط القاع المزدوج قائمة شريطة تماسك السعر أعلى مستوى 0.0000177$ المحوري.

ومع هدوء التكهنات بانطلاق موسم العملات البديلة، قد يُسهم ازدياد الطلب على عملتي شيبا إينو (Shiba Inu) وبون (Bone ShibaSwap) في حدوث اختراق مع زيادة الاستخدام ورسوم المعاملات؛ وفي حال اكتمل هذا النمط الفني، يُصبح الهدف التالي 0.000025$ بزيادة تقارب 83% مقارنة بالمستويات الحالية.

بعيداً عن بلوغ سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) علامة 10$، كيف يحقق المتداولون مكاسب أسرع؟

تميل العملات البارزة كعملتي شيبا إينو (Shiba Inu) وبونك (Bonk-BONK) إلى التحرك ببطء، فقلما تنطلق أسعارها بشكلٍ مفاجئ، ويقضي غالبية مالكيها وقتهم بانتظار تحقق آمالٍ بعيدة المنال، فيما تحقق عملات أحدث مكاسب بنحو 1,000% بين عشيةٍ وضحاها. هنا، يأتي دور مشروع عملة سنورتر (Snorter-SNORT) الذي يوفر روبوت تداولٍ عالي القدرات ومُصمم لمساعدتكم على الاستفادة من الزخم المبكر واستباق الآخرين.

بتفصيل أكبر، يُوفر روبوت سنورتر (Snorter) ميزاتٍ متطورةً كوضع الأوامر محددة السعر، وأنشطة مبادلةٍ تؤمنكم من روبوتات التداول الاستباقي (MEVs)، ونسخ صفقات محترفي التداول، وحتى الحماية من ممارسات سحب البساط الاحتيالية. فاقتناص الانطلاقات السعرية قبل بدئها هو غاية المتداولين، وروبوت سنورتر Snorter)) يتيح لكم اقتناصها مبكراً والخروج بأقصى المكاسب في الوقت الأنسب.

مقارنة بين روبوت سنورتر (Snorter) وروبوتات التداول الرائجة الأخرى

يُذكر انطلاق مشروع عملة سنورتر (Snorter) بقوة بعد جمعه قرابة 2.2 مليون دولار خلال أسابيع اكتتابه الأولى، ربّما بسبب عائد رهن عملته المرتفع البالغ حالياً 167% لمكافأة أوائل المستثمرين.

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