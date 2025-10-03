توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB): انطلاقة صاعدة في تشرين الأول/أكتوبر، والخطوة التالية قد تفاجئ الجميع

حقق سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) بداية قوية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الصاعد (Uptober)، والتوقعات السعرية تُفيد بارتفاعاتٍ جديدة منتظرة.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تتعزّز التكهنات بارتفاع سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) خلال الموسم الصاعد “Uptober” مع توالي المكاسب، ما يدعم التوقعات الإيجابية لسعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) مع تصاعد الزخم. فقد استعادت عملة الميم هذه نموذج اختراقٍ فني ظلّ قيد الترقب لمدة خمسة أشهر، حيث ارتفع سعرها بأكثر من 7% منذ بداية الشهر، دون أن تُظهر أيَّ علاماتٍ على التباطؤ.

ومن الملاحظ ارتفاعُ نشاط متداولي المشتقات بتأثير هذه التطورات، حيث تُظهر بيانات Coinglass ارتفاعاً في حجم العقود الآجلة المفتوحة بنسبة 10% ليصل إلى 200 مليون دولار، وهو مستوى شوهد آخرَ مرة خلال ارتفاع أيلول/سبتمبر.

ارتفاع حجم العقود الآجلة المفتوحة لعملة شيبا إينو (Shiba Inu)، المصدر: CoinGlass

ويكشف توزيع المراكز عن ميل المتداولين نحو الاتجاه الصاعد، حيث تبلغ نسبة المضاربة على ارتفاع السعر مقابل انخفاضه 1.17، ما يشير إلى أن 54% من المتداولين يراهنون على مزيد من الارتفاع.

مع ذلك، فما تزال هذه العملة تفتقر إلى الاهتمام الكافي مقارنةً بعملات كبرى في قطاع التمويل التقليدي (TradFi). على سبيل المثال، تتخلف قيمة العقود الآجلة المفتوحة لعملة شيبا إينو (Shiba Inu) عن قيمة منافستها عملة بيبي (Pepe-PEPE) البالغة 600 مليون دولار، ما يؤكد حالة الضعف التي تدخل فيها عملة شيبا إينو الربعَ الأخير من العام.

توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu): فرصة غفل عنها السوق

من الناحية الفنية، يُؤكد هذا الارتداد في بداية الشهر قوة دعم الحدّ الأدنى للمثلث المتماثل الذي بدأ منذ أيار/مايو، والذي يقترب الآن من التشكّل بالكامل مع تحوّل مؤشرات الزخم إلى الاتجاه الصاعد.

المخطط البياني لسعر زوج عملة شيبا إينو/عملة تيثر (SHIB/USDT) اليومي، ويُشير المثلث المتماثل إلى احتمال اختراق سعري، المصدر: TradingView

ونلاحظ أن مؤشر القوة النسبية (RSI) عادَ فوق الخط المحايد، ما يُشير إلى ارتفاع نشاط المشترين. ويُظهر المخطط البياني لمؤشر MACD تحوّلاً مُحتملاً مشابهاً في الاتجاه، حيث يقترب من تقاطعٍ ذهبي فوق خط الإشارة، ما قد يُشير إلى بداية اتجاهٍ صاعد طويل الأمد على المدى المتوسط.

أيضاً، يُمثل مستوى 0.0000145$ العقبة الرئيسية أمام تحقيق سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) اختراقاً واضحاً، وهو مستوى مقاومةٍ عنيدٌ كبحَ الارتفاع منذ تموز/يوليو. يأتي تأكيد الاختراق عند تحوّل مستوى المقاومة هذا إلى مستوى دعم، ما قد يفتح الطريق نحو 0.000025$ لتحقيق ارتفاعٍ محتملٍ بنسبة 90% عن المستويات الحالية.

وفي حال تمكّنت عملة شيبا إينو (Shiba Inu) من الاستحواذ على حصةٍ أكبرَ من السوق، خاصةً من خلال تلبيتها لمعايير الإدراج الجديدة التي تُؤهلها كمُنتَجٍ للتداول الفوري في البورصة (Spot ETPs)، فقد يزداد الطلب عليها بشكلٍ كبير. في هذه الحالة، قد يمتد الارتفاع حتى 0.00005$، وهو إنجازٌ يُمثل مكاسبَ بنسبة 300%.

سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) استغرق 5 أشهر للوصول إلى هذا المستوى، لكنّ هنالك طريقة أكثر فاعلية

عادةً ما تكون الاختراقات السعرية نادرةً بالنسبة لعملات كبرى مثل عملة شيبا إينو (Shiba Inu)، وحتى إن حدثت فإن تحقيق مكاسبَ ضخمةٍ بمقدار 4 أضعافٍ يتطلب محفزاتٍ قوية قد تظهرُ وقد لا تظهر.

وتُتيح عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) لمالكيها بناء منصات تعدين افتراضية لكسب المكافآت، ما يجعلها أول عملة من نموذج التعدين من أجل الكسب (Mine-to-Earn).

فمع عملة بيبي نود (PepeNode) لا حاجة لمعداتٍ باهظة الثمن ولا خبراتٍ تقنية، إذ تم تصميم التعدين بالكامل وفق أسلوب اللعب، ما يسمحُ لأي شخص بتحقيق الكسب عبر بضعة نقراتٍ فقط.

وبدءاً من فترة الاكتتاب، يُمكن للمستخدمين شراء عُقد التعدين، وتجميع معدات التعدين الافتراضية، والشروع في جني المكافآت، حتى قبل إطلاق العملة رسمياً.

هنا، يتمتع نموذج التعدين بميزة انكماشية خاصةٍ، إذ يتم حرق نسبة 70% من عملات بيبي نود (PepeNode) التي يُنفقها المستخدمون في بناء مشاريع التعدين الخاصّة بهم، ما يُؤدي إلى نُدرة طويلة الأمد تُعزز العوائد.

ويشهد المشروع إقبالاً كبيراً، وتجاوزت حصيلة الاكتتاب 1.6 مليون دولار، فيما يستطيع المستثمرون الأوائل تحقيق عوائد سنوية بنسبةٍ هائلةٍ تبلغ 801% من خلال الرهن.

