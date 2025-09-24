توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB): السعر يشكل نمطاً صاعداً على المخطط البياني فهل يمكن له أن يرتفع بمقدار 7 أضعاف على الفور؟

يُظهر المخطط البياني لسعر العملة نمطاً صاعداً، بينما تشير توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إلى أنّ السعرَ قد يرتفع بمقدار 7 أضعافٍ مع اقتراب الاختراق الوشيك.

يُواصل سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) التحرّك داخل نمط المثلث الذي تكوَّنَ خلال الأشهر الـ 5 الماضية، ما يدعم التوقعات الصاعدة لسعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu). وقد أكد انخفاضٌ نسبته 7% خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى مستوى الدعم الأدنى وجود اختراق مُحتملٍ يتشكّل منذ 5 أشهر، ما يُحسّن مصداقية النمط الصاعد لعملة الميم على الرغم من موجة البيع.

حالياً، تميل الظروف لصالح الثيران (المُضاربين على ارتفاع السعر)، فقد تباطأ التضخم في أيلول/سبتمبر إلى 2.18%، ما يدعم توقعات استمرار خفض معدلات الفائدة.

ومع توقع الأسواق خفضَ معدلات الفائدة بنسبة 0.50% إضافية قبل نهاية العام، تُوفر ظروف الاقتصاد الكلي دعماً قوياً لجولة ارتفاع قوية، ما يُحفز الطلب على الأصول عالية المخاطر مثل عملة شيبا إينو (Shiba Inu).

وبعدَ أن أصبحت عملة شيبا إينو (Shiba Inu) مؤهلة وفقاً لمعايير الإدراج العامة الجديدة التي أقرّتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من أجل تسريع إجراءات الحصول على صندوق متداولٍ في البورصة (ETF) خاصٍ بها، قد يؤدي التعرّض لأسواق المال التقليدية إلى زيادة الطلب عليها.

Here's a list of all the coins that have futures on Coinbase = eligible for spot ETF-ization pic.twitter.com/8hIo95GebT — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 17, 2025

توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu): هل يمكن للسعر أن يرتفع بمقدار 7 اضعاف؟

انخفض سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إلى الحد الأدنى من نمط المثلث المتماثل الممتد لمدة 5 أشهر وارتدَّ منه، ما يدعم احتمال حدوث اختراق سعري.

مخطط بياني يومي لسعر الزوج SHIB/USDT يشير إلى احتمال ارتفاع السعر بمقدار 7 أضعاف. المصدر: TradingView

مع ذلك، تشير مؤشرات الزخم إلى ضرورة توخي الحذر؛ إذ تبلغ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 40، وهي أعلى بكثير من مستوى البيع الزائد البالغ 30 الذي غالباً ما يشير إلى القيعان المحلية، ما يترك مجالاً لمزيد من الهبوط.

على الرغم من ذلك، يُعزى الارتفاع الحاد للمخطط البياني الخاص بمؤشر MACD إلى أن الانخفاض الأخير لم يكن سوى حدث تصفيةٍ استثنائياً وليس بداية اتجاه هابطٍ أكبر.

وفي حال انعكاس الاتجاه، سيكون مستوى 0.0000145$ العتبة الأساسية للاختراق. وسيؤدي تجاوز هذا المستوى إلى اتجاه السعر نحو مستوى 0.000024$، وهوَ ارتفاع نسبته 100%.

يتماشى ذلك مع نموذج الوتد الهابط الأوسع الذي بدأ في آذار/مارس 2024، والذي يشير إلى هدف اختراق طويل الأجل عند 0.0001$، ما يعكس تحقيق مكاسب نسبتها 640% من المستويات الحالية.

ومن المتوقع أن يُحدث ذلك تزامناً مع نضج السوق الصاعد، مع مواصلة خفض معدلات الفائدة الأمريكية واعتبار صناديق التداول الفوري في البورصة (spot ETFs) حافزاً يدعمُ استمرار الطلب.

تبعاً للبيانات التاريخية، يمكن لهذه الدورة تقديم عملة شيبا إينو (Shiba Inu) التالية؛ السوق تقول كلمتها

مع هذه التوقعات الصاعدة، تواصل عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إظهار اتجاه واضح، ألا وهو أقوى زخم اجتماعي يتركّزُ حول عملات الميم ذات شعار الكلب دوج (Doge).

جاءت بداية هذه الشخصية في عام 2021 عندما تم إطلاق عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، ثم ظهرت بعدها عملات مثل فلوكي (Floki-FLOKI) وبونك (Bonk-BONK) ودوجويفهات (DogWifHat-WIF) ونيرو (Neiro-NEIRO) وأخيرا عملة داوج (DJI6930 -DAWGE). ففي نهاية كل دورة صاعدة، تظهر إحدى العملات المستوحاة من شعار دوج لتحقق ارتفاعاً حاداً.

