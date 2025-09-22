توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB): أحجام تداول استثنائية مقترنة بنموذج الوتد الهابط تشكل أكثر الترتيبات الفنية صعوداً منذ أعوام

يُغذّي نموذج الوتد الفني الهابط وحجم التداول البالغ 300 مليون دولار الآمال المتعلقة بالصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، فيما تلمّح توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إلى موجةٍ صاعدة قد تصل إلى 680%.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

رغمَ تراجع أداء عملة شيبا إينو (Shiba Inu) مقارنةً بعملات الميم الأخرى هذا الأسبوع، إلا أن ذلك قد يتغيّر قريباً، إذ يشير أحد الأنماط الفنية القوية إلى إشارةٍ إيجابيةٍ، فيما تدعم أحجام التداول المتنامية توقعات صاعدة لسعر العملة.

ومع إطلاق صندوق متداول في البورصة لعملة دوجكوين (DOGE ETFs) وجذب الانتباه نحو قطاع عملات الميم، قد تصبح عملة شيبا إينو (Shiba Inu) التالية في هذا المسار، حيث تتزايد التوقعات بأن شركات إدارة الأصول الرائدة قد تتجه قريباً لإدراج صندوق متداول في البورصة خاص بها، الأمر الذي قد يُهيّئها لانطلاقةٍ سعريةٍ كبيرة.

Here's a list of all the coins that have futures on Coinbase = eligible for spot ETF-ization pic.twitter.com/8hIo95GebT — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 17, 2025

فمجتمع عملة شيبا إينو (Shiba Inu) يُصنَّف ضمن أقوى مجتمعات الكريبتو في السوق، فيما توسَّع النظام التقني للمشروع بشكلٍ ملحوظٍ ليشمل منصة تداول لامركزية (DEX) مُخصّصة، وشبكة بلوكتشين من الطبقة الثانية، بالإضافة إلى رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs)، وألعاب، وغير ذلك.

ومع تقدّم موسم العملات البديلة ودخول المزيد من صناديق المتداولة في البورصة إلى السوق، تزداد احتمالات أن تسعى عملات رائدة مثل عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إلى مضاهاة أداء نظيراتها -كعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance Coin-BNB)- لتُسجّل قمماً سعرية جديدة.

توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu): صعود محتمل بنسبة 680% في حال تأكيد النمط الفني

يُشير المخطط البياني اليومي إلى أن سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) رسمَ منذ مطلع 2024 ملامح نموذج “الوتد الهابط” الكلاسيكي، وهو نمط فنيٌّ صاعد غالباً ما يُمهّد لانطلاقةٍ قوية.

ويقف سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) الآن عند حدود الوتد العلوية، ومع تحوّل مزاج السوق نحو التفاؤل وازدياد الزخم، فإن احتمالات اختراقه تبدو وشيكة.

فأحجام التداول ارتفعت خلال الأيام الأخيرة بصورةٍ ملحوظةٍ، وظلّت مستقرةً ضمن نطاقٍ يتراوح بين 200 و300 مليون دولار، وهو المستوى الذي غالباً ما يتزامن مع انعكاساتٍ رئيسيةٍ في الاتجاهات.

وبالاقتران مع إعادة الاختبار الفني الحالية، يبدو سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) مستعداً لاختراق مستوى 0.00001500$.

ويُحافظ مؤشر القوّة النسبية (RSI) على اتجاهه الصاعد مستقراً أعلى مستوى 50، ما يُعزز التوقعات باستمرار الزخم. ومن المُرجّح أن يؤدي تجاوز مستوى 0.000017$ إلى تأكيد السيناريو الصاعد لسعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) مع فتح المجال أمام مستوياتٍ مستهدفةٍ تبلغ 0.000035$، وربما 0.0001$. هنا، ستعني هذه الحركة ارتفاعاً بنسبة 680% لثاني أكبر عملة ميم قيمةً سوقية.

وفيما تتحضّر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) لمرحلة الصعود، وهو اكتتاب عملة عالي الإمكانات تمكَّن من جمع 2 مليون دولار، مع توقعاتٍ بأن تتفوّق على عملات الميم التقليدية بمجرّد إدراجها في المنصات الرائدة.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge): عملة الميم التي تراهن على رافعة مالية بمقدار 1,000 ضعف

تعمل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) على بلوكتشين إيثيريوم، حيث تتبنّى عملة الميم هذه نهج “الصعود فقط”، والذي يُرافق عادةً الأسواق الصاعدة للعملات الرقمية.

وتبدو هذه العملة المستوحاة من الكلاب كما لو أنّ كلب شيبا إينو قد تناول عدداً مبالغاً به من مشروبات الريد بول على الإفطار، ثم أطال التحديق في مخططات الأسعار. ومن خلال صندوق ماكسي (Maxi Fund)، سيُخصّص المشروعُ ما يصل إلى 25% من عوائد الاكتتاب لأكثر العملات الواعدة، على أن يتم تدعيم هذه الصفقات باستخدام رافعة مالية تصل إلى 1,000 ضعفٍ، بهدف حصد أعلى العوائد مع استمرار ارتفاع السوق.

وللانضمام مبكراً إلى اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)، يكفي التوجّه إلى الموقع الرسمي للمشروع وربط محافظكم -كمحفظة بيست واليت (Best Wallet)– بواجهته. ويُمكنكم الاستثمار إما عبر مبادلة العملات الرقمية أو باستخدام الفيزا والماستركارد.