توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB): معدل حرقها يرتفع إلى 6,500% في 24 ساعة وسعرها يستعد للارتفاع بمقدار خمسة أضعاف

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

رغم تدهور أداء عملة شيبا إينو (Shiba Inu) اليوم، ظلت توقعات مسارها السعري إيجابية على المدى الطويل بفضل أسسها القوية والتقلبات الكبيرة بمعدل حرقها.

انخفض سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) بنسبة 7.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية مسجلاً 0.00001364$ وسَط تكبد معظم العملات البديلة الكبرى خسائرَ فادحة اليوم، وبذلك ينخفض سعر عملة SHIB بنسبة 5% خلال الأسبوع، ورغمَ أنه لا يزال مُرتفعاً بنسبة 16% خلال شهر، إلا أنه تراجع بنسبة 21% خلال عام.

يأتي هذا الانخفاض في ظل تقلباتٍ حادة في معدل حرق العملة، فارتفع بنسبة 6,500% في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 94% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مع ذلك، نظراً لأن عملة شيبا إينو (Shiba Inu) تتمتع بأسس أقوى من أي عملة ميم أخرى، فقد يكون هذا الانخفاض مؤقتاً، إذ لا تزال توقعات سعر عملة شيبا إينو على المدى الطويل تبدو واعدة.

توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu): معدل حرقها يرتفع إلى 6,500% في 24 ساعة وسعرها يستعد للارتفاع بمقدار خمسة أضعاف

ارتفع معدل حرق عملات شيبا إينو (Shiba Inu) يوم الثلاثاء إلى 22.9 مليون عملة خلال الـ 24 ساعة السابقة، ما يشير إلى النشاط القوي على شبكة الطبقة الثانية شيباريوم (Shibarium) فضلاً عن عمليات الحرق التي يقودها المجتمع. من جانبها، كشفت بيانات Shibburn أن الرقم المُسجّل اليوم لا يتجاوز 224,000 عملة SHIB، ما يُمثل انخفاضاً كبيراً في النشاط.

HOURLY SHIB UPDATE$SHIB Price: $0.00001333 (1hr -2.14% ▼ | 24hr -12.38% ▼ )

Market Cap: $7,876,270,236 (-12.15% ▼)

Total Supply: 589,248,565,276,845



TOKENS BURNT

Past 24Hrs: 225,774 (-93.93% ▼)

Past 7 Days: 135,018,410 (388.11% ▲) — Shibburn (@shibburn) July 24, 2025

يُسلّط هذا الضوء على عدم دوام فترات الذروة في معدلات الحرق مدةً طويلة عادةً، رغم أن عدد العملات المحروقة خلال الأسبوع ارتفع بنسبة 388% مقارنة بالأسبوع السابق.

وقد وصَل إجمالي ما تم حرقه من عملة شيبا إينو (Shiba Inu) حتى الآن إلى 410.75 مليار عملة، لينخفض إجمالي معروضها المتداول إلى 589.25 مليار عملة SHIB، ما من شأنه دعم سعرها وجلب مستثمرين جدد إلى نظامها التقني ومجتمعها.

مع ذلك، إذا نظرنا إلى المخطط البياني لأداء عملة شيبا إينو (Shiba Inu) اليوم، سنرى أن مؤشراتها الفنية تراجعت بشكلٍ كبير متجهة نحو مناطق هابطة، حيث انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) الخاص بها (المُوضّح باللون الأصفر) بشكلٍ حاد خلال الساعات القليلة الماضية، ويبدو أنه يستعدُّ للتراجع دون مستوى 50.

المصدر: TradingView

في الوقت نفسه، لم يصل مؤشر MACD (باللوني البرتقالي والأزرق) إلى ذروته وحسب، بل بدأ في الانخفاض نحو خط الأساس. لهذا، قد نشهد مزيداً من الخسائر خلال الأيام المقبلة، نظراً لشدة الارتفاع الذي شهده السوق الأسبوع الماضي.

ويُمكننا القول إن ارتفاع سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) الأخير لم يستنفد مساره بالكامل بعد، نظراً لأن العملة شهدت عمليات بيع مكثفة حتى شهر تموز/يوليو (باستثناء موجة ارتفاع وجيزة في مطلع شهر أيار/مايو). ومع استمرار مجتمع شيبا إينو بحرق العملات وفق معدلاتٍ كبيرة، فقد نشهد ارتفاع السعر إلى 0.000020$ بحلول آب/أغسطس، وإلى 0.000030$ بحلول الربع الأخير، بدعم من التطوير المستمر وإطلاق طبقة Alpha ضمن نظام ShibOS.

أما على المدى الأطول، فمن غير المستبعد أن تُحقق العملة مكاسبَ تصل إلى 5 أضعاف مستوياتها الحالية مع توسع نظامها التقني واستخداماتها الوظيفية.

عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) تعيد إحياء الصور الطريفة لعصر فقاعة الانترنت واكتتابها يجمع 1.1 مليون دولار؛ فهل هي العملة البديلة التالية الأكثر رواجاً؟

ربّما كان عصرُ مكاسب عملة شيبا إينو (Shiba Inu) الضخمة قد ولى. لهذا، قد يرغب المتداولون بتحويل أنظارهم إلى عملات الميم الجديدة، وتُعتبر عملة توكن 6900 (TOKEN6900) إحدى العملات الجديدة المثيرة للاهتمام.

فهيَ تعمل على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، فيما يأتي مصدر إلهامها من الصور الطريفة التي انتشرَت خلال فقاعة الإنترنت أواخرَ التسعينيات ومطلع الألفية، وقد انطلق اكتتابُها قبل بضعة أسابيع ونجَح بجمع أكثر من 1.1 مليون دولار، في دلالةٍ واضحةٍ على تنامي شعبيتها.

كما نجحت عملة توكن 6900 ((TOKEN6900 في اجتذاب المستثمرين من خلال حملاتها التسويقية المبنية على السخرية والبساطة في آن واحد، مُستغلة الخوف من ضياع الفرصة (FOMO) والجشع كمحركاتٍ رئيسيةٍ لنموّها؛ وتختلف عن سواها من العملات في عدم توفيرها أية استخداماتٍ وظيفية أو أسسٍ تقنية، بل تعتمد بدلاً من ذلك على المجتمع والتسويق من أجل دعم اكتتابها.

حتى الآن، تبدو هذه الاستراتيجية ناجحة للغاية، خاصة مع الأداء الجيد لعملةٍ مشابهةٍ من حيث الفكرة، وهي عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX) التي حققت نجاحاً مذهلاً منذ إدراجها في منصات التداول، وقد تُكرّر عملة توكن 6900 (TOKEN6900) هذه النجاحات عند إطلاقها.

وللمشاركة في اكتتابها، يُمكنكم زيارة موقع اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900) وربط محافظكم -مثل بيست واليت (Best Wallet)- بواجهته، علماً أنها تتوافر الآن بسعر 0.0067$، مع إمكانية رهنها لقاء كسب دخلٍ دون عناء.