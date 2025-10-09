توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) بعد تلقيها دعماً إثر تراجعها بنسبة 18%، فهل يُعد الوقت الحالي مثالياً للشراء؟

سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) يعيد حالياً اختبار مستوى دعمه التاريخي وسط انتعاش أنشطة التداول على البلوكتشين، وتشير توقعات سعر العملة إلى فرصةٍ للشراء استغلالاً للتراجع السعري.

تشير مؤشرات البلوكتشين إلى أن ارتداة مطلع الشهر الجاري ربّما تُمهد لانعكاس المسار الهابط لشهر أيلول/سبتمبر وفقدانها 18% من قيمتها، ما يُكسب توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) آفاقاً مبشرة، حيث تشهد عملة الميم ورود استثماراتٍ ملحوظةٍ وتفاعل عناوين محافظ جديدة مع البلوكتشين بمستوياتٍ لم تشهد مثلها خلال شهرين ونصف.

عناوين محافظ عملة شيبا إينو (Shiba Inu) الجديدة في ازدياد، المصدر: موقع Glassnode

ويتسم المزاج العام المحيط بالعملة بالتفاؤل؛ حيث يكشف مؤشر الاحتفاظ طويل الأجل بأرصدة العملة عن متوسط مكاسب غير محققةٍ قدره 0.85 ضعفاً، ويُعَد هذا الرقم بعيداً عن النطاق النموذجي لموجات البيع بغرض جني الأرباح.

مؤشر الاحتفاظ طويل الأجل بأرصدة عملة شيبا إينو (Shiba Inu)، المصدر: موقع Glassnode

كما يُمكن لتراجع ضغوط البيع التخفيف من حدة التقلبات السعرية ومنح عملة شيبا إينو (Shiba Inu) ركيزةً أقوى للتعافي التدريجي بالتزامن مع دخول لاعبين جدد وصغار إلى السوق، فتعرّضها إلى ضغوط بيع أقلَّ حدةً يتيح تلقيها استثماراتٍ مؤسساتية تسمح لسعرها بالاستقرار، خاصة مع اعتراك موجة مُستثمرين صغار وجُدُد للسوق.

توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu): مستوى الدعم الجديد يوحي بتسجيل أدنى المستويات الممكنة للفترة الحالية

ربّما تتيح عملة شيبا إينو (Shiba Inu) حالياً آخر فرصةٍ للشراء استغلالاً للانخفاض قبل الاختراق الصاعد، حيث يقترب نمط المثلث الذي بدأ تشكله منذ 6 أشهر من الاكتمال، وتقوم عملة الميم حالياً بإعادة اختبار منطقة الطلب المهمة تاريخياً حول 0.000012$، والتي نجحت مراراً بإيقاف موجات التراجع وعكس المسار السعري خلال فترة الاستقرار.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج SHIB/USDT اليومية يوضح إعادة اختبار نمط المثلث المتناظر، المصدر: TradingView

ويُمكن أن تشهد تحركات سعر العملة انعكاساً ممتداً يُمهد لاختراق صاعد إذا صمدَ مستوى الدعم، ما يفسح مجالاً لارتفاع السعر بنسبة 90% نحو 0.000024$، ويُمكن أن تمتد موجة الارتفاعات إلى 0.00005$ (بزيادة 300%) إذا امتد خفض معدلات الفائدة إلى عام 2026 ونجحت العملة بتلقي استثماراتٍ من المؤسسات المالية التقليدية عن طريق الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

غير أن مؤشرات الزخم تؤكد ضرورة توخّي الحذر؛ حيث فشلت تحركات مؤشر القوة النسبية (RSI) في اختراق خط الوسط، في دلالةٍ على تفوّق البائعين على المشترين، كما يتجه خط مؤشر MACD نحو تشكيل تقاطعٍ محتملٍ للموت أسفل خط الإشارة مقترحاً أن يأتي الانخفاض الحالي تمهيداً لتصحيحٍ أقوى، فمن الممكن أن نشهد كسراً للدعم البالغ 0.00012$ ما يُهدد بانتفاء دلالة النمط الصاعد والاستمرار بالتراجع صوب مستوى الدعم التالي عند 0.00001$.

