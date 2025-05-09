توقعات سعر شيبا إينو: 78% من مستثمريها يستمرون بالاحتفاظ بها؛ فهل سنشهد قريباً انعكاساً كبيراً في مسارها السعري؟

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ارتفع سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) بنسبة 12% وسط حالةٍ من التفاؤل حيال الاتفاق التجاري، بينما تكتسب العملة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي SUBBD (SUBBD) زخماً هائلاً كونها تمثل بديلاً واعداً.

ارتفع سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) بقوة أمس الخميس تزامناً مع تعافي سوق الكريبتو ككل، حيث أثار اتفاق التجارة الجديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفاؤلاً باقتراب نهاية حروب ترامب التجارية، بينما يدعم العزم القوي لمالكي SHIB توقعات انتهاء موجة انخفاضاتها الحادة. فقد ارتفع سعر SHIB مجدداً إلى 0.000014$ يوم أمس بزيادة 12% خلال اليوم، ليرتفع بنسبةٍ تقارب 40% مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة في أوائل نيسان/أبريل.

فرغمF التقلبات السعرية الأخيرة، تُظهر بيانات موقع IntoTheBlock بأن 78% من مستثمري عملة SHIB الحاليين قد احتفظوا بها لفترة تزيد عن عام.

ويدل هذا على زخمها الإيجابي المثير للإعجاب، إذ شهد سعر SHIB تقلباتٍ عنيفة على مدار العام الماضي مُنخفضاً من مستوياته المرتفعة حول 0.000033$ إلى حوالي 0.000010$.

كما يُظهر احتفاظ مالكيها بها على المدى الطويل وسط هذه التقلبات إلى ثقتهم الكبيرة بآفاقها المستقبلية، وقد يُؤتي صبرُهم هذا ثماره، وربما كانوا على وشك تحقيق أرباح ضخمةٍ نظراً لاحتمال انعكاس اتجاه سعر SHIB إلى الأعلى قريباً.

توقعات سعر عملة SHIB: هل سيقوم بعكس اتجاهه بقوة في المدى المنظور؟

يُعَد اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة -الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس- لحظة فارقة للسوق، فقد أعادَ الاتفاق سعرَ بيتكوين (Bitcoin-BTC) فوق 100,000$ للمرة الأولى منذ شهور، مُشيراً إلى أن “موسم الحروب التجارية” بقيادة ترامب قد يكون في مراحله النهائية.

US-UK Deal Summary:



•US slashes tariffs on UK cars & metals

•UK opens doors to US beef & ethanol

•$10B Boeing deal locked

•UK to review its digital tax on Big Tech



Trump & Starmer call it a “reset” for economic ties.



This is great! China won’t like this🇺🇸🇬🇧👍 pic.twitter.com/YLzLynbL6r — Stellar Rippler🚀 (@StellarNews007) May 8, 2025

وقد يزيل هذا الاتفاق أو يقلل -على الأقل- من المَخاطر السلبية الهائلة المُحدقة بالاقتصاد والأسواق ككل.

وفي حال تمكن الاقتصاد الأمريكي والعالمي من تجاوز حالة انعدام اليقين الأخيرة، فقد تستمر شهية المخاطرة بالتحسّن، وقد تكون عملات الميم -مثل شيبا إينو- من الأصول التي ستستفيد من هذا التحسن.

كما دفع ارتفاع سعر SHIB المذهل بنسبة 12% أمس الخميس عملة الميم هذه مرةً أخرى نحو أعلى مستوياتها المسجلة مؤخراً بين 0.000010-0.000015$، وفوق مؤشرات متوسط الحركة التي تخصها لـ 21 و50 يوماً (DMA).

ويُمكن أن يشير اختراق السعر أعلى هذا المستوى -لا سيّما إذا اقترن بارتفاع سعر عملة BTC- إلى بداية تعافٍ أكبرَ نحو ارتفاعاته المسجلة نهاية عام 2024 أعلى 0.30$. بعبارة أخرى، قد يتضاعف ارتفاع سعر SHIB بأكثر من ضعفين في المدى القريب.

وهنا يظهر السؤال، هل من الممكن بعدَها أن يستأنف سعر SHIB ارتفاعاته صوب أعلى مستوياته المسجلة عام 2021؟ في الواقع، لم تتوافر بعدُ بيئة الاقتصاد الكلي التي مهّدت في السابق الطريق لانطلاق مواسم العملات البديلة وعملات الميم، فقد تزامنت مواسم عملات الميم السابقة مع معدلات الفائدة المنخفضة للغاية، وضخّ البنوك المركزية للسيولة في الأسواق.

بذلك، فمن غير المحتمل أن يخفض الفيدرالي معدلات الفائدة إلى الصفر ويبدأ بضخ السيولة مجدداً في المدى المنظور. لذا، لن نشهد قريباً موسماً متكاملاً لعملات الميم، لكنّ آفاق سعر عملة SHIB على المدى المتوسط تبدو إيجابية للغاية. وبالتالي، قد يُعد الوقتُ الحالي مثالياً لإضافتها إلى حقائبكم الاستثمارية.

هل تعتبر عملة SUBBD (SUBBD) بديلاً أفضل يستحق التجربة؟

يتفوّق مشروع عملة SUBBD (SUBBD) -الذي يقدم منصة لامركزية تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين لصانعي المحتوى- على شيبا إينو من حيث الجاذبية، فعلى عكس SHIB -وهي عملة ميم تعتمد على الضجة المجتمعية- تُمكّن SUBBD المبدعين من استخدام أدواتٍ لتقديم محتوى شفافٍ ومُربح من خلال الاشتراكات والمنشورات الحصريّة للمشتركين.

وقد جمَع اكتتاب عملة SUBBD -المتوافرة بسعر0.05535$- أكثرَ من 350,000$ في دلالةٍ واضحةٍ على اكتسابها زَخمَاً هائلاً مُبكراً. كما يُرجّح معروضُها الكلي البالغ مليار عملة واستخداماتها الوظيفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إمكانية توسّعها، مع توقعاتٍ بأن يصل سعرها إلى 0.301$ بحلول عام 2025.

ومع مواجهة نظام SHIB التقني خطر إصدار عملاتٍ جديدة بكمّ هائل ما يُخفّض من قيمة العملة، ويجعل نهجَ SUBBD المبتكر ومكافآت الرهن الخاصة بها من هذه العملة استثماراً واعداً ومستقراً.

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