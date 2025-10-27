شركة Sharplink Gaming تُنعش احتياطياتها الإستراتيجية بأرصدة إضافية من عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بقيمة 80 مليون دولار بعد شهر من السكون

المتداولون يراقبون عن كثب أنماط الاستثمار الموسمية، إذ تُظهر البيانات أنّ الربع الأخير لطالما مثل أضعف الفترات في أداء عملة إيثيريوم (Ethereum).

أضافت شركة شاربلينك جيمينغ (Sharplink Gaming) اليوم الإثنين نحوَ 19,271 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمةٍ تقارب 80.37 مليون دولار إلى أصول احتياطيّها الإستراتيجي، مُنهية شهرَاً من هدوء أنشطة التجميع، ما يُوحي بتجدد قناعتها الاستثمارية في هذا الأصل الرقمي. بذلك، تصل حيازاتها الإجمالية من العملة إلى 859,400 عملة ETH بقيمةٍ تقدر بنحو 3.6 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر خزانةٍ مؤسساتيةٍ مُعلنةٍ بعد شركة بيتماين (BitMine) التي تمتلك حوالي 3.24 مليون عملة ETH بقيمةٍ تقارب 13.5 مليار دولار.

وقد أشارت شركة ACY Securities إلى أنّ أنشطة الشراء الجديدة تتماشى مع نمط التجميع السابق لشركة Sharplink، ويبدو أنها تستعد لإمكانية تلقي صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) استثماراتٍ جديدةً أو تحسّن ظروف الاقتصاد الكلي، وأضافت أنه إذا تزامنت هذه الخطوة مع أنشطة تدوير السيولة، سيمثل ذلك تحركاً استباقياً ذكياً.

عملة إيثيريوم (Ethereum) تواجه ضغوطاً بسبب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية وسط حذر الأسواق

تواجه عملة إيثيريوم (Ethereum) ضغوطاً إثرَ مستجدات الاقتصاد الكلي، إذ يُراقب المستثمرون خطط الرئيس الأمريكي ترامب لفرض رسوم جمركية تصل إلى 155% على الواردات الصينية اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما يُعزز توجه العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.

ورغم تسجيل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) ارتفاعاً اليوم بنسبة 7.1%، فإن مكاسبها خلال الأسبوعين الماضيين لم تتجاوز 1.1%.

مع كلّ هذا الأداء الضعيف، تستغل بعض الصناديق الاستثمارية الفرصة لزيادة تعرّضها الاستثماري للعملة؛ وبدت شركة Sharplink كأبرز المشترين مؤخراً إلى جانب شركة BitMine، مع استعداد المستثمرين لبيئةٍ أكثرَ استقراراً خلال بقية الربع الأخير.

ضعف موسمي يلوح في الأفق مع دخول عملة إيثيريوم (Ethereum) الربع الأضعف تاريخياً

تشير بيانات منصة CoinGlass إلى أن الربع الأخير من كل عام يُعَد ثاني أضعف الفترات أداءً لعملة إيثيريوم (Ethereum)، وهو نمط ما يزال يؤثر على إستراتيجيات المتداولين وتوزيع مراكزهم في السوق.

وتأتي تحركات شركة Sharplink الخاصة بأصول ميزانيتها العمومية بعد عملية جمع تمويل جديدة نفذتها الشركة مطلع الشهر الجاري، حيث جمعت تمويلاً بقيمة 76.5 مليون دولار من خلال عرض مباشر للأسهم العادية بسعر 17$ للسهم، أي بزيادة تبلغ 12% عن سعر الإغلاق في 15 تشرين الأول/أكتوبر عند 15.15$.

وشمل العرض بيع 4.5 مليون سهم عادي لمُستثمر مؤسساتي واحد، في واحدة من الصفقات القليلة ضمن قطاع خزائن الأصول الرقمية التي تمت بعلاوة على كلٍّ من سعر السوق وصافي قيمة الأصول.

شركة Sharplink تؤمّن تمويلاً بقيمة 400 مليون دولار عبر صفقات لترسيخ نموها ودعم خطط الخزينة

في آب/أغسطس الماضي، أبرمت شركة Sharplink اتفاقيات لإعادة شراء أسهمها بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دولار مع خمسة مستثمرين مؤسساتيين، ما عزز قدرتها على تنفيذ مبادراتها المتعلقة بالنمو وخزانة الكريبتو الخاصة بها.

وبالنظر إلى مخصصات التمويل الجديدة المُوجّهة إلى عملة إيثيريوم (Ethereum) وأنشطة جمع التمويل الأخيرة واتفاقيات آب/أغسطس، يبدو أن الشركة تتبنى إستراتيجية تجمع بين تنويع أصول الميزانية العمومية واستغلال التوقيت الأمثل للتحرك وتنفيذ هذه الإستراتيجية، ليتبقى أمام المستثمرين الآن مراقبة ما إذا كان استمرار صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) بتلقي استثماراتٍ إضافيةٍ أو تحسّن أوضاع الاقتصاد الكلي سيُثبت صوابَ رهانها الجريء.