لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تطلب سحب طلبات الـ ETFs لعملة لايتكوين وريبل وسولانا وكاردانو ودوجكوين على الفور، وإليكم السبب

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تعليماتٍ لمُصدري صناديق التداول الفوري في البورصة (ETFs) المُقترَحةِ الخاصة بعملة لايتكوين (Litecoin) وعملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة كاردانو (Cardano) وعملة دوجكوين (Dogecoin) بسحب طلباتهم المعلقة بنموذج 19b-4.

يأتي هذا الإجراء عقب موافقة اللجنة في 18 أيلول/سبتمبر على معايير الإدراج العامة التي تُبسّط عملية إدخال صناديق متداولة في البورصة (ETFs) جديدة للعملات الرقمية في السوق.

🚨SCOOP: The @SECGov has asked issuers of $LTC, $XRP, $SOL, $ADA, and $DOGE ETFs to withdraw their 19b-4 filings following the approval of the generic listing standards, which replace the need for those filings. Am told withdrawals could start happening as soon as this week. — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) September 29, 2025

ولا يُعتبر هذا التوجيه انتكاسة لمُصدري الصناديق، بل يُمثل تحولاً في الإجراءات يُلغي الحاجة إلى إجراء تعديلاتٍ فردية على قواعد البورصة لكلِّ عملة على حدة.

سوق الصناديق المتداولة في البورصة للعملات الرقمية (Crypto ETFs) تتوسع كي تشمل عملات جديدة إلى جانب عملة بيتكوين وعملة إيثيريوم في ظل القواعد الجديدة

يسمح الإطار التنظيمي الجديد لبورصاتٍ مثل ناسداك (Nasdaq) وCboe BZX وNYSE Arca بإدراج صناديق متداولة في البورصة (ETFs) للعملات الرقمية بموجب قواعد عامة، شريطة أن تستوفي المُنتجات المعاييرَ المُحدّدة سلفاً.

📈 The SEC’s new generic ETF listing rule compresses approval timelines and shifts pressure onto issuers to meet operational demands quickly.#sec #etfhttps://t.co/F6kKt6gFMS — Cryptonews.com (@cryptonews) September 25, 2025

ويُمكن للمُصدِرين الآن التقدمُ مباشرةً ببيانات التسجيل من نوع S-1، وهي الخطوة الأخيرة قبل إطلاق صندوق متداول في البورصة (ETF). ومن المتوقع أن تبدأ عملية سحب طلبات 19b-4 التي لم تَعُد ضرورية هذا الأسبوع مع اقتراب عدة مواعيد نهائيةٍ في تشرين الأول/أكتوبر للطلبات الحالية.

ولا يزال ما لا يقل عن 16 مقترح يُغطي عملات رقمية أخرى غير عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) قيد المراجعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ويُعَد هذا التحول جزءاً ممّا يصفه المنظمون بأنه إطار ناضج لمنتجات التمويل القائمة على العملات الرقمية.

وجاء تصميم موافقة اللجنة على المعايير العامة لتوفير منصةٍ مستقرة للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بالأصول الرقمية، مع تقديم إعفاءاتٍ تُشجع على تطوير الأسواق المالية على البلوكتشين.

عن ذلك، قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز (Paul Atkins) إن الإطار الجديد يُخفّض من الحواجز مع الحفاظ على حماية المستثمرين، مشيراً إلى أن القواعد تدعم الابتكار دون المساس بالرقابة.

وبالنسبة للمُصدِرين مثل شركة جرايسكيل (Grayscale) و21Shares وVanEck، يُعتبر هذا تغييراً جوهرياً. ففي السابق، تطلب كلُّ منتَج مُوافقتين منفصلتين، واحدةً من البورصة عبر تقديم نموذج 19b-4، وأخرى من مدير الأصول عبر نموذج S-1.

سابقاً، استغرقت هذه العملية مدة 9 أشهر أو أكثرَ في أغلب الأحيان. ولكن مع اعتماد المعايير العامة، يُمكن تقليص الجداول الزمنية إلى ما لا يقل عن 75 يوماً.

من ناحيتها، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالفعل في تطبيق إطار العمل الجديد، فقد وافقت على Digital Large Cap Fund (GDLC) التابع لـ Grayscale، وهو أول منتج متداول في البورصة يتضمن عدة عملات رقمية يتم إدراجه بموجب النظام المبسّط.

ويقدم صندوق GDLC تعرّضاً لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة كاردانو (Cardano)، وهو يدير حالياً أصولاً بقيمة 915 مليون دولار، وتُمثل الموافقة عليه نقطة تحوّلٍ بالنسبة لمنتجات الكريبتو متعددة الأصول في السوق الأمريكية.

يأتي هذا التغيير في ظل تدفق عدد كبير من الطلبات الجديدة. ففي 17 أيلول/سبتمبر، قدّم المُصدرون ما لا يقل عن 5 مقترحات جديدة لصناديق متداولة في البورصة (ETFs) تتراوح بين صندوق تداول فوري بعملة أفالانش في البورصة (spot AVAX ETF) تابع لشركة Bitwise، إلى صناديق “Income Blasy” التي تغطي عملة بونك (Bonk-BONK) وعملة لايتكوين (Litecoin) وعملة سوي (Sui-SUI).

من جانبه، صرَّح نيت جيراسي (Nate Geraci) -أحد مؤسسي معهد الصناديق المتداولة في البورصة (ETF Institute)- أن الطلبات تبرهن على مدى سرعة توسّع السوق خارج نطاق منتجات عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) التقليدية.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تواجه موجة من المواعيد النهائية لطلبات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بالعملات الرقمية مع اقتراب المواعيد الرئيسية لطلبات عملة سولانا وريبل

حالياً، يتواجد أكثرُ من 92 طلباً لصناديق متداولة في البورصة (ETF) بالعملات الرقمية قيد الانتظار لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، علماً أن المواعيد النهائية لعدد كبير من هذه الطلبات يقع في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر. وفيما يتوافق الموعد النهائي لإصدار قرار بشأن طلبات شركة Franklin Templeton لصناديق متداولة في البورصة (ETFs) بعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) مع تاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بعدَ أن استخدمت اللجنة سُلطتها القصوى لتمديد المهلة مدة 60 يوماً في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

✋ SEC postpones Franklin Solana ETF ruling by 60 days to November 14 as 92 crypto ETF applications await review despite 99% approval odds.#Solana #ETFhttps://t.co/GIIlmQmsgt — Cryptonews.com (@cryptonews) September 11, 2025

أما بالنسبة لتعديل شركة بلاك روك (BlackRock) لإضافة خاصية الرهن إلى صندوق إيثيريوم تراست (iShares Ethereum Trust)، فمن المقرر إصدار قرار بشأنه مع حلول 30 تشرين الأول/أكتوبر. ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن صندوق Hedera Trust الخاص بشركة Greyscale في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أما بالنسبة للمقترحات المرتبطة بعملات دوجكوين (Dogecoin) ولايتكوين (Litecoin) وغيرها من العملات البديلة، فهيَ موزعةٌ عبر نفس الإطار الزمني.

على صعيد متصل، يتوقع محللو بلومبيرج (Bloomberg) بنسبةٍ تزيد على 95% أن تتم الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) بحلول نهاية العام. في ذات السياق، تعكس أسواق التنبؤ نفس حالة التفاؤل، حيث تبلغ احتمالية الموافقة على صندوق سولانا (SOL ETF) في منصة Polymarket حالياً 99%.

ويُشير المُحللون إلى أن المعايير الجديدة تجعل من الجدول الزمني أقلَّ ارتباطاً بالمواعيد النهائية الرسمية، إذ يُمكن للّجنة الموافقة على طلبات S-1 في أي وقتٍ إذا استوفت المنتجات المتطلبات. بالإضافة إلى ذلك، تُنسق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشأن تنظيم الأصول الرقمية بشكلٍ أكبر.

ومن المقرر عقدُ مائدة مستديرة مشتركةٍ لتوحيد النهج بين الوكالتين، وذلك ضمن مبادرة “مشروع الكريبتو” (Project Crypto) الذي أطلقه الرئيس أتكينز في تموز/يوليو بهدف تحديث قواعد الأوراق المالية للعصر الرقمي.

وبالنسبة للمستثمرين والجهات المُصدرة، يُظهر سحب طلبات 19b-4 كيفية انتقال الإطار التنظيمي من معالجة كل حالةٍ على حدة إلى اتباع إجراءاتٍ مُوحّدة لكل الطلبات. وعلى الرغم من أن العديد من المنتجات ما تزال في انتظار المراجعة، إلا أن تبسيط الإجراءات يُظهر وجود مساراتٍ أسرَع لوصول مجموعةٍ واسعةٍ من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بالعملات الرقمية إلى السوق.