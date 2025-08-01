لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تضع معايير جديدة لصناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (ETFs) و12 عملة رقمية قد تصبح مؤهلة لها بحلول تشرين الأول/أكتوبر

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هذه المعايير الجديدة ستتيح لنحو 12 عملة رئيسية التأهل بحلول تشرين الأول/أكتوبر وفق إطار المعايير العامة للإدراج (Generic Listing Standards).

وضعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) معايير إدراج جديدة لصناديق المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) المُرتبطة بالعملات الرقمية، ما قد يُمهّد الطريق أمام الموافقة على إطلاق صناديق متداولة في البورصة (ETFs) لـ 12 أصلاً رقمياً بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

وكشف طلب بورصة شيكاغو للعقود الاختيارية (CBOE) أن أيَّ عملة رقمية تمتلك عقوداً آجلة متداولة في الأسواق المخصصة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ستكون مؤهلة تلقائياً للإدراج كمُنتَج متداولٍ في البورصة (ETP) بموجب إطار المعايير العامة للإدراج.

The new rule allows an issuer's shares to be listed on an exchange if the underlying commodity to which exposure is given has a contract on a Designated Contract Market for at least 6 months. pic.twitter.com/zd5rDdCxPg — Greg Xethalis (@xethalis) July 30, 2025

لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) باتت حارس بوابة ETFs العملات الرقمية بدلاً من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)

يأتي هذا التطور بعد أشهر من الغموض التنظيمي، مع قيام SEC خلالها بالموافقة والتراجع الفوري عن قراراتٍ تتعلق بصناديق متداولة في البورصة (ETFs) متعددة الأصول. وأشار المحلل إريك بالتشوناس (Eric Balchunas) إلى أن العملات المؤهلة تشمل “الأسماء المعتادة” التي كانت تحظى سابقاً بفرص موافقةٍ تفوق 85%، مع ترجيح الموافقة على الطلبات المُعلقة خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.

The SEC's "Listing Standards" for crypto ETPs is out via new exchange filing. BOTTOM LINE: Any coin that has futures tracking it for >6mo on Coinbase's derivatives exchange would be approved (below is list). It's about a dozen of the usual suspects, the same ones we had at 85% or… https://t.co/QlzZnta7Yv pic.twitter.com/CmBr8XxAcM — Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 30, 2025

وتنتقل صلاحية قرارات الموافقة على صناديق ETFs إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) التي تُشرف على أسواق العقود الآجلة بموجب الإطار الجديد الذي لا يشترط امتلاك العملة المعنية حداً أدنى من القيمة السوقية، أو سيولة مُحددةً، أو وجود معروض مُعين متاح للتداول، بل يكفي فقط وجود عقود آجلة.

ومن بين العملات الرقمية المُؤهلة نجد عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة كاردانو (Cardano-ADA) وعملة أفالانش (Avalanche-AVAX) وعملة تشينلينك (Chainlink-LINK) وعملة لايتكوين (Litecoin-LTC) وعملة بولكادوت (Polkadot-DOT) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة ستيلار (Stellar-XLM) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB).

بالتالي، من المفترض البت بالموافقة على منتج متداول في البورصة (ETP) لعملة سولانا (Solana) بحلول 10 تشرين الأول/أكتوبر تليها منتجات عملة ريبل (Ripple)، حيث تصل عقودها الآجلة حينها إلى فترة الأشهر الستة المطلوبة.

تأتي هذه التطورات في ظل زخم قوي يجتاح سوق صناديق العملات الرقمية المتداولة في البورصة (ETFs)، فقد جذبت ETFs التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin) ورود استثماراتٍ إجمالية بلغت 55.11 مليار دولار، مع أصول مدارة تبلغ 151.36 مليار دولار.

أما صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum)، فقد بلغت قيمة أصولها 21.5 مليار دولار ما يُمثل 4.7% من القيمة السوقية للعملة، وجاء ذلك بعد 19 يوماً متتالياً من ورود صافي استثماراتٍ تجاوزت 9 مليار دولار.

الإطار التنظيمي الجديد يُسرّع عمليات الموافقة

يلغي طلب بورصة CBOE المرتبط بـ “المعايير العامة للإدراج” الحاجة إلى تغيير القواعد وفق البند 19b-4، والذي يتطلب تقديم طلب منفصل لكل ETP مرتبطٍ بالعملات الرقمية، كما أن الإطار الجديد يتيح الموافقة على المنتجات المؤهلة خلال فترة مراجعةٍ مدتها 75 يوماً فقط، ما يقلل بشكلٍ كبير من الوقت اللازم لإطلاقها في السوق.

من جهتها، صوّتتSEC في 29 تموز/يوليو لصالح اعتماد آليات الإنشاء والاسترداد العيني للمنتجات المتداولة في البورصة للعملات الرقمية، ما يسمح للمشاركين المعتمدين بتبادل الأسهم مقابل العملات الرقمية بدلاً من النقد.

💰 The SEC has approved in-kind creations and redemptions for Bitcoin and Ether ETPs, a decision expected to boost efficiency and lower costs in the crypto ETF market.#SEC #CryptoETP https://t.co/lJoF4WXJaG — Cryptonews.com (@cryptonews) July 30, 2025

وأكد رئيس اللجنة بول أتكينز (Paul Atkins) أن هذا التغيير سيجعل المنتجات “أقل تكلفة وأكثر كفاءة” للمستثمرين، نظراً لأن نموذج الاسترداد العيني يوفر مزايا ضريبية كبيرةً للمؤسسات، فعندما يريد مستثمر الخروج من الصندوق، يحصل على العملات الرقمية نفسها بدلاً من النقود، ما يعني عدم وجود عملية بيع فورية وبالتالي عدم فرض ضرائب فورية على الأرباح، بل تُؤجل الضرائب لحين بيع تلك العملات لاحقاً خلافاً للنموذج النقدي الذي كان يفرض على الجهات المُصدرَة بيع العملات الرقمية ثم إعطاء المستثمرين المال، ما يخلق تبعاتٍ ضريبية فورية على المساهمين.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على طلباتٍ لصناديق مختلطةٍ تشمل عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum)، ورفعت حدود المراكز المفتوحة لعقود الخيارات على صناديق عملة بيتكوين إلى 250,000 عقد، كما أطلقت اللجنة أمرين تنظيميّين لجمع آراء الجمهور بشأن إدراج صناديق عملات رقمية ذات قيمة سوقية كبيرة حازت مسبقاً على الموافقة بموجب تفويض إداري.

Circle September 17 as the date that is 6 months after SOL Futures listed on CME, although they were certified ~ one month sooner on Bitnomial and NADEX (so that could mean earlier approval if GLS is live or if the SEC acts independently on Solana 19b4s). — Greg Xethalis (@xethalis) July 30, 2025

وحدد الخبير التنظيمي جريج إكسثاليس (Greg Xethalis) تاريخ 17 أيلول/سبتمبر كموعد حاسم كونه يصادف مرور ستة أشهر على إطلاق العقود الآجلة لعملة سولانا (Solana) في بورصة CME، علماً أنه تم إطلاق هذه العقود قبل ذلك في بورصتي Bitnomial وNADEX، ما قد يُسرع من موعد الموافقة سواء حصلت “المعايير العامة للإدراج” على الموافقة النهائية أو قررتSEC اتخاذ خطواتٍ مستقلةٍ حيال الطلبات المُعلقة.

مؤشرات السوق تشير إلى تصاعد التبني المؤسساتي

ارتفع الطلب المؤسساتي رغم حالة عدم اليقين التنظيمي المستمرة، فقد سجل صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) دخول استثمارات بقيمة 147.36 مليون دولار في 28 تموز/يوليو، لتصل بذلك الاستثمارات الإجمالية في ETFs التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin) خلال ذلك اليوم إلى 157 مليون دولار. أما صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum)، فقد جذبت 65.14 مليون دولار في اليوم ذاته، منها 131.95 مليون دولار لصالح صندوق ETHA التابع أيضاً لشركة بلاك روك.

علاوةً على ذلك، لم تعد احتياطيات الشركات من العملات الرقمية تقتصر على عملة بيتكوين (Bitcoin)، إذ أصبحت شركة SharpLink Gaming أكبر شركة امتلاكاً لعملة إيثيريوم (Ethereum) بواقع 280,706 عملة ETH بقيمةٍ تقارب 840 مليون دولار، متجاوزةً مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) نفسها. وقد اشترت الشركات عملات إيثيريوم بقيمةٍ لا تقل عن 1.6 مليار دولار خلال الأسابيع الأخيرة، كما انخرطت في رهن هذه العملات على البلوكتشين بغرض توليد العوائد.

💰 Only spot crypto ETFs tracking Bitcoin and Ether are available right now… but all that could be about to change#SEC #WallStreethttps://t.co/0ybONqsB6s — Cryptonews.com (@cryptonews) April 30, 2025

وفقاً لهذا، تضم قائمة الموافقات المنتظرة 72 طلباً لصناديق متداولة في البورصة (ETFs) مقدمة من جهات كبرى مثل شركات Grayscale وCoinShares وFranklin Templeton وVanEck. وتقدّر وكالة بلومبيرج (Bloomberg) احتمالاً بنسبة 95% للموافقة على صناديق عملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) وعملة لايتكوين (Litecoin) قبل نهاية العام.

ومن بين التطورات المثيرة للجدل مؤخراً، تأتي موافقة SEC في 22 تموز/يوليو -ثم تراجعها السريع- على صندوق10 Crypto Index ETF الخاص بشركة Bitwise، والذي كان يَعتزم تتبع أداء عشرة أصول رقمية مع تخصيص 85% لأصول سبق أن حصلت على الموافقة مثل عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum)، قبل أن تصدر نائب السكرتير شيري هيوود (Sherry Haywood) أمراً بوقف التنفيذ بموجب القاعدة 431.

كما امتد الغموض التنظيمي إلى صناديق ETFs التي تتضمن الرهن أيضاً، إذ تساءلت اللجنة عن الطريقة التي تنوي شركتا REX Financial وOsprey Funds اعتمادها لتأسيس هذه الصناديق -على شكل شركاتٍ من نوع C-Corp كي تستفيد من بعض المزايا الضريبية أو التشغيلية- وعمّا إذا كانت تتوافق مع قانون شركات الاستثمار.