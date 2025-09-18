لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تدعم بورصات Nasdaq وشيكاغو (CBOE) ونيويورك (NYSE) في تبسيط قواعد صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs)

من المتوقع أن تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بتمرير طلبات صناديق عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP) المتداولة في البورصة وفق القواعد الإدراج الجديدة والمُحسّنة.

وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الأربعاء على قواعد جديدة للإدراج في منصات التداول الكبرى، ما يُمهّد الطريق لنمو صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة.

وقد صوّتت اللجنة يوم الأربعاء على السماح لبورصات Nasdaq وCboe BZX وNYSE Arca بتطبيق معايير الإدراج النمطية بالنسبة لأسهم الصناديق القائمة على السلع، ويُزيل هذا القرار العائق الأخير في وجه شركات إدارة الأصول الراغبة بإطلاق صناديق تداولٍ فوري في البورصة (spot ETFs) مرتبطة بعملات رقمية غير عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثريوم (Ethereum-ETH).

كما حدّدت اللجنة في تموز/يوليو طريقة إدراج البورصات لمنتجاتٍ جديدة في السوق ضمن إطار العمل القائم، ويجبُ على البورصات وشركات إدارة الأصول حالياً الالتزامُ بمعايير معينةٍ دون الحاجة إلى مراجعاتٍ خاصةٍ بكل قضيةٍ على حدة.

الأولوية المتوقعة لصناديق عملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) المتداولة في البورصة

يُمكن بفضل النظام الجديد تخفيض المدة بين تقديم الطلبات والإدراج إلى 75 يوماً مقارنةً بمدة 240 يوماً وفق القواعد القديمة، كما شارك المحلل والباحث في وكالة بلومبيرج (Bloomberg) جيمس سيفارت (James Seyffart) منشوراً على X (تويتر سابقاً) توقع فيه موجةً من المنتجات الجديدة خلال الأشهر القادمة، وكتبَ ما يلي: “هذا هو إطار عمل صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة الذي كنا ننتظره”.

WOW. The SEC has approved Generic Listing Standards for "Commodity Based Trust Shares" aka includes crypto ETPs. This is the crypto ETP framework we've been waiting for. Get ready for a wave of spot crypto ETP launches in coming weeks and months. pic.twitter.com/xDKCuj41mc — James Seyffart (@JSeyff) September 17, 2025

ومن المرجّح أن تصبح طلبات صناديق عملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) أول المستفيدين بعد بقائها في المجهول لأكثرَ من عام.

في هذا السياق، صرّح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز (Paul Atkins) أن هذه الموافقة تعكس التزامها بإزالة الحواجز ورعاية الابتكار مع الحفاظ على حماية المستثمرين، وتأتي هذه الخطوة تحت إدارة الرئيس ترامب التي أشارت إلى دعمها الشديد للأصول الرقمية بعد سنواتٍ من التردد تحت إدارة بايدن.

المعايير الجديدة تستبدل المراجعات الطويلة والرفض المتكرر

قامت اللجنة سابقاً بمراجعة كلِّ حالةٍ بشكلٍ منفصل بوجود طلبٍ من شركة إدارة الأصول وطلبٍ آخر من منصة التداول، وقد استمرَّ هذا الإجراء المزدوج في بعض الحالات عدة أشهر وقاد إلى حوادث رفضٍ متكررة، فقد احتاجت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin) في البورصة سنواتٍ من المقاومة والصراع القضائي مع شركة Grayscale قبل الموافقة عليها في كانون الثاني/يناير 2024.

وبحسب محلل وكالة بلومبيرج (Bloomberg) للصناديق المتداولة في البورصة إريك بالتشوناس (Eric Balchunas)؛ يُمكن تطبيق هذه القواعد المُوحّدة على أي عملة رقمية تم تداول عقودها الآجلة لستة أشهر على الأقل ضمن منصة كوينبيس لتداول المشتقات (Coinbase Derivatives Exchange)، ما يعني ترشيح أكثرَ من 12 عملة رقمية للإدراج وربّما إطلاق موجةٍ جديدة من صناديق العملات البديلة المتداولة في البورصة.

لجنة الأوراق المالية والبورصات توافق على صندوق Grayscale Large Cap Fund الذي يتتبع مؤشر CoinDesk 5

وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على صندوق Grayscale Large Cap Fund الذي يتتبع مؤشر CoinDesk 5 الشامل لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة كاردانو (Cardano-ADA)، كما وافقت على إطلاق عقود خياراتٍ مرتبطةٍ بمؤشر Cboe Bitcoin US ETF وعقده المُصغّر، ما يُوسّع مسرح المشتقات المرتبطة بالكريبتو ضمن الأسواق الأمريكية المرخصة.

ويرى المحللون أن هذه التغيرات الأخيرة تشير إلى مدى تطور السياسات الأمريكية؛ حيث يُبدي المشرّعون المعارضون سابقاً للأصول الرقمية استعداداً متزايداً لدَمجها في النظام المالي التقليدي ضمن أطر آمنةٍ محددة.