ثروة ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto) تزداد إلى 132.8 مليار دولار بوصول سعر عملة بيتكوين ((Bitcoin-BTC إلى 120,000$، ليُصبح في المرتبة الـ 11 بين أغنى أغنياء العالم

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وفق الأسعار الحالية، فإن قيمة حيازة ناكاموتو البالغة قرابة 1.096 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin) -والموزّعة على آلاف المحافظ- تفوق 132 مليار دولار.

مع تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) علامة 120,000$ أمس الأحد، صعد ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto) -مُبتكر بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) مجهول الهوية- في سلم ترتيب أغنى أغنياء العالم.

أبرز النقاط: قيمة ممتلكات ساتوشي ناكاموتو من عملة بيتكوين (Bitcoin) تفوق حالياً 132.8 مليار دولار.

مُحللون يتوقعون تدرّج ناكاموتو ليصبح ثاني أغنى أغنياء العالم بحلول عام 2026 إذا تواصل الزخم الصاعد لعملة بيتكوين (Bitcoin) وفق المعدلات السابقة.

تُقدّر منصة أركام Arkham)) -المختصة بتحليل بيانات البلوكتشين- امتلاك ناكاموتو قرابة 1.096 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin) موزّعةً على آلاف المحافظ بقيمةٍ تتجاوز 132.8 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، لتمنحَ هذه الثروة الهائلة -نظرياً- ناكاموتو المرتبة الـ 11 على قائمة فوربس (Forbes) للمليارديرات، متجاوزاً رائد التكنولوجيا مايكل ديل (Michael Dell) الذي تقدر ثروته بـ 125.1 مليار دولار.

انطلاقة ساتوشي ناكاموتو قد تستمر

يتوقع بعض المحللين استمرار صعود ناكاموتو في تصنيف المليارديرات، حيث توقع إيريك بالتشوناس (Eric Balchunas) -مُحلل وكالة بلومبيرج (Bloomberg)- مطلع حزيران/يونيو اعتلاء ناكاموتو المرتبة الثانية بحلول عام 2026 إذا استمر تنامي قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) وفق معدله السنوي المعتاد البالغ 50%.

وأشاد بالتشوناس بقرار مؤسس بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) عدم بيع ما بحوزته من العملة، خلافاً للمستثمر الأسطوري جاك بوغل (Jack Bogle) الذي جمَع ثروةً متواضعة رغم إحداثِهِ ثورةً في عالم الاستثمار.

If bitcoin does its normal 50%/ann then Satoshi will pass Buffett this year and Zuck sometime next year-ish to be #2 richest in world (Elon has huge lead). It's fascinating to ponder that the founder of something so successful never cashed in. It echoes Jack Bogle in that regard https://t.co/tu9MRzUD5h — Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 2, 2025

يُذكر أن ثروة ناكاموتو لا تقارن ببقية كبار مالكي أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) الآخرين، حيث تمتلك الشركات وجهات الحفظ الوصائي مجتمعةً قرابة 847,000 منها، أي نحو 4% فقط من معروضها الكلي المُحدّد مُسبقاً.

ومن بين أبرز مالكي أرصدة رائدة القطاع التوأمان وينكلفوس (Winklevoss) بنحو 70,000 عملة BTC، والمستثمر تيم دريبر (Tim Draper) بحوالي 30,000 منها اشتراها في مزاد عام 2014، ومايكل سايلور (Michael Saylor) أحد مؤسسي شركة ستراتيجي (Strategy)، والذي يُشاع امتلاكه شخصياً قرابة 18,000 منها.

غير أن تصنيف مجلة فوربس يستبعد حيازات الكريبتو، ويُركز على الأصول القابلة للتحقق العلني من قيمتها كالأسهم. فعلى الرغم من انطلاقة سعر العملة الرقمية الأبرز عالمياً، ما يزال ناكاموتو متأخراً في الترتيب عن أمثال إيلون ماسك (Elon Musk) متصدّر القائمة بثروة تُقدر بنحو 404 مليار دولار.

وحتى يتصدّر ناكاموتو القائمة، فإنه بحاجةٍ إلى ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بمعدلٍ يقارب 208% ليبلغ 370,000$ مع افتراض بقاء ثروات بقية المليارديرات كما هي، ما سيُمكّنه من تخطي لاري إليسون (Larry Ellison) -أحد مؤسسي شركة أوراكل- ومارك زوكربيرج (Mark Zuckerberg) -الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (Meta)- واللذين تُقدّر ثروة كلٍّ منهما بنحو 274 مليار دولار.

تحويل بقيمة 20,000$ من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى محفظة ساتوشي ناكاموتو

خلال الشهر الماضي، قامت محفظة مجهولة بتحويل رصيد من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 20,000$ إلى العنوان المرتبط بـ “كتلة التكوين” (Genesis Block) -أول كتلةٍ على بلوكتشين بيتكوين- الخاص بساتوشي ناكاموتو، في أكبر حركة تحويلٍ إلى تلك المحفظة خلال أربعة أشهر. وأفاد محللو منصة Arkham Intelligence بأن المعاملة قد لا تعدو كونها نقلاً خاطئاً من منصة تداول أو ربّما لفتة تكريمية متعمدةً من أحد داعمي العملة الأوائل لناكاموتو، في سياق نمط متكرر من التحويلات الدورية إلى محافظه، والتي غالباً ما ترتبط بأنشطة سحب للأرصدة من منصات التداول، فبيانات الأعوام السابقة تُظهر تحويلاتٍ بقيمة تتراوح بين آلاف الدولارات وما يفوق المليون دولار.

جدير بالذكر أن محافظه الخاملة التي تضم حالياً أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 117 مليار دولار لم تُمس منذ اختفاء ناكاموتو عام 2011 ، ويُرجّح أن أي حركةٍ كبيرة من هذه المحافظ قد تُحدث اضطراباً قوياً في السوق.

مع هذا النشاط، ازدادت التكهنات بشأن هوية ناكاموتوالحقيقية، فقد أشار باحثون مؤخراً إلى جاك دورسي (Jack Dorsey) -أبرز مؤسسي منصة X (تويتر سابقاً)- كمُرشح مُحتمل وفقاً لأدلةٍ معينةٍ، بينما رَفض القضاء مزاعم كريج رايت (Craig Wright) الذي سبق وادّعى أنه ناكاموتو.