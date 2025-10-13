البنك المركزي الروسي: التمثيل الرقمي للأصول سيُمكن الأجانب من شراء الأسهم المحلية

يرغب البنك المركزي بأن يعطي للمستثمرين الأجانب فرصة شراء الأسهم الروسية، مشدداً على أن الشركات الأجنبية يجب أن تُوفر حلولاً مناسبة للتداول.

يعتزم البنك المركزي الروسي استخدام حلول التمثيل الرقمي للأصول لإتاحة وصول المستثمرين الأجانب إلى أسهم الشركات المحلية، حيث أفادت إحدى وسائل الإعلام الروسية -وهي RBC– أن المطلعين على القطاع المحلي يقولون إن الحل المدعوم بتقنية البلوكتشين قد يكون “قابلاً للتطبيق وجذاباً للمستثمرين الأجانب”.

وقد تحدّث فلاديمير تشيستيوخين (Vladimir Chistyukhin) -النائب الأول لرئيس البنك المركزي- عن الموضوع على هامش منتدى مالي حديث، وأكد أن تمثيل الأسهم الروسية رقمياً يُعَد “خياراً مُحتملاً”.

فلاديمير تشيستيوخين، النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي. (المصدر: MGIMO/YouTube/لقطة شاشة)

البنك المركزي الروسي: تمثيل الأصول رقمياً قد يساعد الشركات على تجنب العقوبات

أشار تشيستيوخين إلى أن اللاعبين الأجانب سيحتاجون إلى تقديم حلولٍ تقنية ومبنيةٍ على المنصات، قائلاً:

“في هذا القطاع، سيلعب الشركاء الأجانب دوراً محورياً، وأنا أتحدّث عن الكيانات الأجنبية التي ترغب بتمثيل الأصول الروسية رقمياً من أجل شرائها وبيعها في الخارج”.

تأتي تعليقات تشيستيوخين في أعقاب الاقتراح الذي قدمه سيرجي شفيتسوف (Sergei Shvetsov) رئيس مجلس إدارة بورصة موسكو، والذي قال -في نهاية أيلول/سبتمبر من هذا العام- إن المستثمرين الأجانب يرغبون بشراء الأسهم الروسية، وأن تمثيل هذه الأصول رقمياً قد يُسهّل عليهم ذلك لأنه لا يعتمد على “البنية التحتية المقيدة بالعقوبات”.

كما أوضح شفيتسوف أن صانعي القرار في موسكو يجرون مناقشاتٍ علنية عن تمثيل الأسهم الروسية رقمياً، ويبدو أن البورصة تعتقد أنّ الحلول المدعومة بالتمويل التقليدي تميل إلى استخدام “البنية التحتية والوسطاء المقيدين بالعقوبات”، وهي مشكلةٌ أصبحت “شائعة -بكلِّ أسفٍ- في روسيا اليوم”، وأضاف أن تمثيل الأصول رقمياً يُعَد واحداً من عدة بدائل محتملةٍ قيد الدراسة.

الخبراء الروس يدعمون خطط تمثيل الأسهم رقمياً

نقلت وكالة RBC عن مسؤولٍ من مجموعة البنوك الروسية Sovcombank دعمَه للمقترح، حيث قال إن تمثيل الأصول رقمياً “يُمكن أن يصبح أداةً مناسبة للمستثمرين” في دول البريكس (BRICS) أو “الولايات القضائية الصديقة مثل الإمارات أو كازاخستان أو أرمينيا”. enia.”

مكاتب Sovcombank في موسكو، روسيا. (المصدر: غينادي غراشيف [CC BY 2.0])

وأضاف أيضاً أن تمثيل الأصول رقمياً -على المدى الطويل- قد “يُسرّع من وتيرة تضمين السوق الروسية في النظام المالي الرقمي عالمياً”.

من جهته، وافق أليكسي كورولينكو (Alexey Korolenko) -المدير التنفيذي لشركة Cifra Markets- على ذلك، وقال إن تمثيل الأصول رقمياً سيسمح للمتداولين ذوي رأس المال المحدود بشراء أجزاءَ من الأسهم ذات القيمة السوقية الضخمة. وتابع كورولينكو مُوضحاً أن قطاع التمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWAs) أصبح “رائجاً” الآن و”يجتذب طلباً كبيراً من قِبلِ المستثمرين”، واختتم حديثه قائلاً إن فكرة تمثيل الأسهم الروسية رقمياً “قابلة للتطبيق”، لكنّه حذر موضحاً أن موسكو يجب أن تضمن تلبية الموردين لمتطلبات الموثوقية “الخاصة بشبكة الملكية والتمثيل الرقمي للأصول”.

وأشارَ الخبراء إلى أن الجهات التنظيمية ستحتاج إلى النظر في قضايا البنية التحتية والسيولة، فضلاً عن “المخاطر السياسية” المُحتملة.