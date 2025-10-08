BTC $123,331.67 1.47%
ETH $4,526.98 1.65%
SOL $229.21 3.69%
PEPE $0.0000095 1.01%
SHIB $0.000012 1.15%
BNB $1,305.31 -0.41%
DOGE $0.25 4.02%
XRP $2.90 1.46%
Cryptonews اخبار البلوكتشين

الشرطة الروسية تصادر أكثر من 2,700 جهاز لتعدين العملات الرقمية خلال مداهمة في سانت بطرسبرج

وُجدت الأجهزة في عدة حاويات شحن خارج مركز تعدين بدأ العمل في آذار/مارس 2018.
المؤلف
غدير غسان
المؤلف
غدير غسان
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 

أعلنت الشرطة الروسية أنها صادرت أكثر من 2,700 جهاز تعدين للعملات الرقمية من منشأة في سانت بطرسبرج بدأت عملها في 2018، كما ذكرت وسيلة الإعلام الروسية RBC أن مُشغلي المنشأة استخدموا خبرتهم في شبكات الكهرباء للتلاعب ببيانات عدّادات الطاقة.

رجل يرتدي ملابس شرطي وبجانبه آخر يرتدي ملابس مدنية يفتش إحدى الحاويات
ضباط إنفاذ القانون الروس اقتحموا حاوية تحتوي مئات من أجهزة تعدين العملات الرقمية خلال إحدى حملات المداهمة. (المصدر: وزارة الداخلية/تيليجرام)

مصادرة 2,700 من أجهزة تعدين العملات الرقمية

أوضحت إيرينا فولك (Irina Volk) -المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية- أنه “قبل أكثرَ من سبع سنوات”، قام ثلاثة سكان مجهولي الهوية من سانت بطرسبرج “بتوقيع عقد لربط عقار تجاري بشبكة الكهرباء”.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، لاحظ مُحققو شبكة الطاقة وجود شبهةٍ حول استهلاك المنشأة للكهرباء، لتكشف التحقيقات عن وجود تفاوتٍ بين قراءات العدادات والاستخدام الفعلي للطاقة. من ثمَّ، انضمّت وزارة الداخلية والشرطة إلى التحقيق وأسفرَ ذلك عن مداهمة المنشأة، ونشرت فولك عبر قناة الوزارة على تيليجرام مقطعاً مصوراً يُوثق العملية.

ويُظهر الفيديو الضباط وهم يُجبرون رجلاً على الانبطاح داخل مبنى، ثم يقوم ضباط آخرون بفتح حاوية شحن مغلقةٍ باستخدام أداة العتلة، ليَجدوا أن الحاوية تضم آلاف الأجهزة العاملة على تعدين العملات الرقمية، كما ذكر الضباط أنهم وجدوا عدة حاوياتٍ من هذا النوع في الموقع. كذلك، تبيّن أن المراوح وغيرها من معدات التبريد كانت تعمل داخل الحاويات، وقام الضباط بعد ذلك بفتح باب مبنى آخر، ووجدوا بداخله مئاتٍ من هذه الأجهزة.

مراوح وأجهزة تبريد متصلة بالكهرباء
ضباط إنفاذ القانون الروس يعثرون على الآلاف من أجهزة تعدين العملات الرقمية خلال مداهمة. (المصدر: وزارة الداخلية/تيليجرام)

الضباط يصادرون المحولات ومعدات التبريد

وفي متابعة لهذا الخبر، قالت فولك إن مسؤولي الوزارة يعتقدون أن المشتبه بهم استخدموا خبراتٍ كهربائية متقدمة للتلاعب بعدادات الكهرباء، ما أدى إلى تسجيل قراءات منخفضةٍ لمزوّد الطاقة، وقد مكّنهم ذلك من دفع مبلغ ضئيل لقاء الطاقة التي استهلكوها.

من جهتها، أكدت المتحدثة أن منشأة تعدين العملات الرقمية “عملت بدون عوائق في الفترة بين آذار/مارس 2018 وآب/أغسطس 2025″، وذكرَ الضباط أنهم صادروا جميع أجهزة التعدين بالإضافة إلى محولين اثنين ومُعدات تبريد.

كما أمرت الشرطة بحبس الأشخاص الثلاثة ووجهت لهم تهمة “إحداث ضرر بالممتلكات من خلال الخداع أو إساءة الأمانة”.

استمرار أعمال التعدين غير القانوني للعملات الرقمية في روسيا ومراكز التعدين تحت الأرض

عن ذلك قالت فولك إن الوزارة تُواصل بحثها عن شركاء محتملين، فيما لم تكشف الوزارة عن مقدار الكهرباء التي تعتقد أن المشتبه بهم سرقوها من الشبكة، ولا قيمتها النقدية أو نوع العملات التي قام الثلاثة بتعدينها.

مع ذلك، يبدو أن تعدين العملات الرقمية غير القانوني يتزايد في روسيا والمناطق الخاضعة لسيطرتها. ففي منتصف أيلول/سبتمبر، اكتشفت الشرطة الروسية شبكة صغيرةً من مراكز التعدين غير القانونية فيما تسميه موسكو “جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وقال المسؤولون إن مشغلي المراكز ربطوا 25 جهاز تعدين مباشرةً بالشبكة متجاوزين العدادات في هذه العملية، ما تسبّب بأضرار تقدر بقيمة 14 مليون روبل (170,633$)، وفقاً لما ذكره المسؤولون.

ويُعتبر تعدين العملات الرقمية غير القانوني شائعاً بشكلٍ خاص في البؤر التقليدية لتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في روسيا مثل شمال القوقاز وجنوب سيبيريا. وفي العام الماضي، أعلنت شركات الطاقة في داغستان أنها اكتشفت مراكز تعدين تحت الأرض، يبدو أنها بُنيت لتجنب اكتشافها من قبل مسؤولي الطاقة.

كما بدأ بعض المُعدّنين غير القانونيين باستخدام وحداتٍ متنقلةٍ موجودة في شاحناتٍ كبيرة وسياراتٍ ضخمة لمساعدتهم على الانتقال بسرعةٍ إذا اكتشفت شركات الطاقة نشاطهم.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): التحديثات التقنية المرتقبة قد تقلب الموازين، وبلوغ سعرها 1,000$ ربّما يكون على بُعد أسابيع
2025-10-08 18:34:00
الشرطة الروسية تصادر أكثر من 2,700 جهاز لتعدين العملات الرقمية خلال مداهمة في سانت بطرسبرج
2025-10-08 16:32:53
بنك إنجلترا المركزي يخطط لإعفاءات من القيود المقترحة على الاحتفاظ بأرصدة العملات المستقرة
2025-10-08 11:16:41
توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) بعد تفوقها على عملة ريبل (Ripple-XRP) وارتفاع حجم تداولها: عودة قوية لعملات الميم
2025-10-08 11:11:46
جهة إصدار عملة الميم المرتبطة بالرئيس ترامب تسعى إلى جمع 200 مليون دولار لإنشاء خزانة مؤسساتية لدعمها
2025-10-08 10:23:19
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 8 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يتراجع إلى 121 ألف دولار مع تباطؤ موجة الصعود... هل التصحيح قادم؟
2025-10-08 09:59:51
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): أرباح سايلور البالغة 3.9 مليار دولار، وتحوّل اليابان إلى دعم العملات الرقمية، ومسار فني يمهّد لمستوى 160,000$
2025-10-08 09:48:51

لا تفوّت الفرصة

أخبار
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): التحديثات التقنية المرتقبة قد تقلب الموازين، وبلوغ سعرها 1,000$ ربّما يكون على بُعد أسابيع
علي ب.
علي ب.
2025-10-08 18:34:00
أخبار
بنك إنجلترا المركزي يخطط لإعفاءات من القيود المقترحة على الاحتفاظ بأرصدة العملات المستقرة
أحمد سلام
أحمد سلام
2025-10-08 11:16:41
غدير غسان
اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين