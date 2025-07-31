أرباح شركة روبنهود (Robinhood) في الربع الثاني تتجاوز التوقعات بفضل ارتفاع أنشطة الكريبتو، وإليكم الأرقام

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ارتفعت إيرادات العملات الرقمية في المنصة بنسبة 98% لتصل إلى 160 مليون دولار، مدعومة بزيادة أحجام التداول وصفقة الاستحواذ على منصة بيتستامب (Bitstamp) التي وسعت تراخيصها لتشمل أكثر من 50 سوقاً في 30 دولة أوروبية.

أعلنت شركة روبنهود (Robinhood) يوم أمس الأربعاء عن ربع مالي قوي آخر، حيث ساهمت زيادة أنشطة الكريبتو وإدماج خدمات منصة Bitstamp في تجاوز أداء روبنهود لتوقعات وول ستريت.

وتشير أرباح الشركة إلى نفوذها المتزايد في سوق الأصول الرقمية وسعيها إلى تنويع خدماتها لتتجاوز تداولات صغار المستثمرين، حيث أعلنت روبنهود عن إيراداتٍ بلغت 989 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025، بزيادةٍ قدرُها 45% على أساس سنوي، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 908 مليون دولار.

وحقق السهم أرباحاً بمقدار 0.42$، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.31$، كما ارتفعت الإيرادات الناتجة عن المعاملات بنسبة 65%، حيث ساهمت العملات الرقمية بقوةٍ في هذا النمو.

Robinhood Markets has just released financial results for the second quarter of 2025.



Check out the highlights from @vladtenev below, and catch our earnings call live at: https://t.co/W92tO1JASh pic.twitter.com/0Sm2N8ZN3w — Robinhood (@RobinhoodApp) July 30, 2025

إطلاق عملة جلوبال دولار (Global Dollar-USDG) المستقرة يُعزز حضور روبنهود في الاتحاد الأوروبي

ارتفعت إيرادات منصة روبنهود من أنشطة الكريبتو بنسبة 98% لتصل إلى 160 مليون دولار بفضل ارتفاع أحجام التداول ومزايا استحواذها على منصة Bitstamp في وقتٍ سابق من هذا العام، وقد وسّعت شركة روبنهود بموجب هذه الصفقة نطاقَ امتثالها التنظيمي ليشمل أكثر من 50 ترخيصاً عالمياً أتاح لها تقديم خدمات الكريبتو في 30 دولة أوروبية.

ويُشير حجم التداول البالغ 7 مليار دولار على منصة Bitstamp منذ الاستحواذ عليها إلى مساعٍ حثيثةٍ من جانب روبنهود لمنافسة منصة كوينبيس (Coinbase) على حصةٍ من سوق تداول صغار المستثمرين للكريبتو. لتحقيق ذلك، وسّعت الشركة نطاق منتجاتها عبر إطلاق عملة جلوبال دولار (USDG)، وهي عملة مستقرة خاضعةٌ إلى التنظيم الكامل في الاتحاد الأوروبي، مع الاستعداد لإطلاق عقود عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) الآجلة.

وتتوفر الآن خدمات رهن العملات الرقمية للمُستخدمين في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ تُقدّم عوائد على الأصول الرقمية وتُعزّز تفاعل المستخدمين.

ارتفاع عدد حسابات العملاء إلى 26.5 مليون مع حركة إيداع قوية

تضاعفَ إجمالي أصول منصة روبنهود (Robinhood) تقريباً على أساس سنوي ليصل إلى 279 مليار دولار، مدفوعاً جزئياً بارتفاع قيمة العملات الرقمية. وبلغ صافي الودائع 13.8 مليار دولار، بمعدل نموٍ سنوي قدره 25%، بينما ازدادت حسابات العملاء المُموَّلة بمقدار 2.3 مليون لتصل إلى 26.5 مليون حساب. من جهةٍ أخرى، ارتفع متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 34% ليصل إلى 151$، بالتوازي مع نموّ أنشطة روبنهود في مجال العملات الرقمية وتداول صغار المستثمرين.

من جانب آخر، توسّعت أعمال شركة روبنهود في أوربا إلى ما هو أبعد من الكريبتو. فقد اكتسبت الأسهم الأمريكية الممثلة رقمياً وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) زخماً في جميع أنحاء المنطقة، مستفيدةً من الطلب المتزايد على الملكية الجزئية. وترى الشركة في التمثيل الرقمي للأصول بوابةً لأسواق جديدة، بما في ذلك العقارات والأعمال الفنية، مع تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الرقمية.

وعلى الرغم من أن الاستحواذ على منصة Bitstamp أدى إلى تعزيز قدرات شركة روبنهود (Robinhood) في مجال العملات الرقمية، إلا أنه رفع التكاليف التشغيلية لعام 2025 بمقدار 65 مليون دولار، حيث تتوقع الإدارة أن تتراوح هذه التكاليف هذا العام بين 2.15 و2.25 مليار دولار.

ارتفعت قاعدة مشتركي خدمة Gold بنسبة 76% لتصل إلى 3.5 مليون مستخدم

على الرغم من ارتفاع التكاليف، بلغت هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) نسبة 56%. من جانبه، انخفض سعر أسهم الشركة بشكلٍ طفيفٍ بعد إعلان الأرباح بسبب المخاوف بشأن النفقات، لكنّها لا تزال مرتفعةً بنسبة 185% منذ بداية العام، ما يعكس ثقة المستثمرين.

وما تزال Robinhood Gold -خدمة الاشتراك التي تقدمها الشركة- أحد المحركات الرئيسية لنمو الشركة، فقد ارتفع عدد المشتركين فيها بنسبة 76% ليصل إلى 3.5 مليون مشترك، وارتفعت أرصدة السيولة النقدية التي يتم تحويلها تلقائياً إلى حساباتٍ عالية العائد لتتجاوز 30 مليار دولار؛ كما ارتفعت أصول حسابات التقاعد لتصل إلى 20 مليار دولار ما يعزز جهود شركة روبنهود في التحوّل إلى إدارة الثروات طويلة الأجل.

وشهدت أسواق التوقعات الخاصة بالشركة تداول عقود بقيمةٍ تقارب مليار دولار في الربع الماضي، مع استحواذ رهانات الكريبتو على جانبٍ كبير من الاهتمام. وإلى جانب الأصول الممثلة رقمياً والمنتجات التقليدية، تُعزّز هذه الخطوة مكانة روبنهود كمنصةٍ متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات طيفٍ واسع من المستثمرين.

أخيراً، ما تزال المخاطر التنظيمية مصدرَ قلق لقطاع الكريبتو، إلا أن التزام شركة روبنهود (Robinhood) بالامتثال مسبقاً، والاستفادة من مزايا تراخيص Bitstamp منحَها ميزةً تنافسية. وقد أدت مرونة الشركة في التركيز على نشاط تداول أسهم الميم والعملات الرقمية إلى تحقيق عائد بنسبة 420% على أسهمها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.