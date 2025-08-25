منصة سانتيمينت (Santiment) تحذر من أن الحديث المتزايد عن خفض معدلات الفائدة قد يؤثر سلباً على الأصول الرقمية

حذرت منصة Santiment من أن تزايد الحديث بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة قد يؤثر سلباً على الأصول الرقمية، مشيرةً إلى أن المزاج العام المجتمعي وصل حالياً إلى ذروة تفاؤله خلال 11 شهراً، ما قد يعني أن السوق على أعتاب أعلى مستوى قصير الأجل قبل أن يُواجه احتمالية تصحيح مؤقت.

سيطرَ التفاؤل بشأن إمكانية إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة -وأثره المتوقع في تحفيز انطلاقة أسعار العملات الرقمية- على المزاج العام للمستثمرين مؤخراً، لكنّ منصة سانتيمينت (Santiment) المُختصة بتحليل بيانات البلوكتشين حذرت من أن عقلية “الشراء بناء على الشائعات والبيع فورَ تحققها” ربّما تدق ناقوس خطر للمستثمرين.

وفي آخر “تقرير تحليلي لأسواق الكريبتو لهذا الأسبوع”، أشار برايان (Brian) -أحد محللي المنصة- إلى إظهار أسواق الكريبتو معالمَ قوة واضحة.

المزاج العام المجتمعي تجاه خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة يُعد جرس إنذار

بعد التصريحات المتساهلة لجيروم باول (Jerome Powell) -رئيس الاحتياطي الفيدرالي- في قاعة جاكسون هول (Jackson Hole) والتي ألمح فيها إلى إمكانية خفض معدلات الفائدة، لفتت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) الأنظار بأدائها القوي وتصدّرها قائمة ارتفاعات أسعار أبرز العملات الرقمية، حيث أشار المحلل برايان إلى إنجاز تسجيل سعرها أعلى مستوياته الجديدة، ما وضع نظام الكريبتو التقني بأكمله على أعتاب ما قد يكون انطلاقة تاريخية.

يأتي ذلك بينما يواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) تراجعه إلى قرابة 111,460$ بعد فشله في اختراق حاجز 120,000$ الحاسم، كما أن بيانات منصة Santiment المتعلقة بالمزاج العام المجتمعي تشير إلى ضرورة توخي الحذر، وبخاصةٍ بعد بلوغ مستوى النقاشات المتعلقة بمصطلحاتٍ مثل “الاحتياطي الفيدرالي” و”معدلات الفائدة” و”خفضها” عبر منصات التواصل الاجتماعي أعلى مستوياته خلال 11 شهراً.

يُذكر أن البيانات التاريخية تُظهرُ أن الازدياد الحاد للنقاشات بشأن أحد المستجدات المبشرة غالباً ما يعكس مستويات تفاؤلٍ مُفرطة، وقد يمثل إشارةً تحذيرية من إمكانية اقتراب السوق من أعلى مستوياتها لهذه المرحلة، خاصةً وأن المحلل أشار إلى مؤشر مميز للمزاج العام يرصد التوازن بين التعليقات المشيرة إلى “انطلاقةٍ سعرية قوية” ونظيرتها التي تتوقع تحركاتٍ “هابطة”.

من جهةٍ أخرى، تُظهر مقاييس البلوكتشين المتعلقة بعملة بيتكوين (Bitcoin) رؤية مستقبليةً متوازنة إلى حذرة؛ فمؤشرات الاستخدام الفعلي -بما فيها العناوين النشطة يومياً وأحجام المعاملات- أظهرت تراجعاً مقارنةً بمستوياتها السابقة، كما أن معدل القيمة السوقية طويلة الأجل مقارنةً بالقيمة المحققة- (MVRV) والتي تقيس مدى ربحية مالكي العملة الحاليين- يبلغ حالياً 18.5%، ما يضعُ الصفقات الجديدة طويلة الأجل ضمن نطاق مخاطرة مُعتدل.

كذلك، تُظهر معدلات التمويل (قيمة صفقات العقود الآجلة السارية) الإيجابية لعملة بيتكوين (Bitcoin) أن المتداولين يُراهنون بشكل متزايد على ارتفاع قيمتها، لكنّ أحد أكثر التطورات إثارةً للقلق على البلوكتشين -والتي أبرَزها تحليل منصة Santiment- هو ازدياد المعروض المتوفر على منصات التداول.

فمنذ أوائل حزيران/يونيو، ازدادت أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) المُحتفظ بها على المنصات بنحو 70,000 عملة، وهو تحوّلٌ ملحوظ عن النمط المستمر لنقل الأصول إلى محافظ التخزين البارد (غير المتصلة بالإنترنت)، ما قد يشير إلى أن المزيد من مالكي العملة يستعدون لتصفية مراكزهم.

أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) يبدو مبشراً، لكنه لا يخلو من مخاطر

يبدو أداء سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مُشجعاً، غير أن مقاييس MVRV الخاصة بها تشير إلى ضرورة توخي الحذر؛ فمُعدل MVRV قصير المدى (بنطاق 30 يوماً) يفوق عتبة 15%، وهو ما يُعرف بـ “منطقة الخطر”، إذ غالباً ما تشهد العملات البديلة موجات تراجع عند بلوغها هذه النسبة، لكنّ الأكثرَ إثارةً للقلق هي قراءة MVRV طويلة الأجل التي تفوق 58.5%، ما يزيد بشكلٍ كبير من احتمال قيام مالكي العملة بجني الأرباح.

وضمن ملاحظاته الختامية، أوضح برايان أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) ما يزال يتمتع بآفاق قوية لتجاوز أعلى مستوياته المسجلة واختبار حاجز 5,000$، خاصةً وأن موجة الخوف من فوات فرصة الكسب (FOMO) لم تبلغ مداها بعد، لكنّ خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يظل يمثل التهديد الرئيسي لاستقرار السوق؛ فإذا ظهرَت تطورات تتعارض مع توقعات خفض معدلات الفائدة، قد نشهد موجة تصحيح قوية.

التحليل الفني: سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يواجه خطر التصحيح إلى 104,000$

يكشف المخطط البياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) اليومية عن ضعفٍ واضح بعد فشله في استعادة حاجز المقاومة الحرج البالغ 120,000$، خاصةً وأنه كسرَ خط اتجاهه الصاعد في تأكيد على تبدل الزخم. وفي آخر محاولاته، فشل السعر أيضاً في اختراق نطاق الدعم السابق الذي تحوَّل إلى حاجز مقاومةٍ ليتراجع بعدها إلى مستواه الحالي.

المصدر: TradingView

وبمراجعة مستويات تصحيح فيبوناتشي، يظهرُ تعرّض السعر لضغوطٍ حول مستوى 0.382 البالغ 114,355$، ليُصبح مستهدف موجة التراجع المرتقبة 108,200$ وربّما 103,800 إذا اشتدت ضغوط البيع، خاصةً وأن محاولة الاختبار الفاشلة وكسرَ خط الاتجاه الصاعد يُرجحان إمكانية حدوث تصحيح أعمق في المدى المنظور يُمكنه دفع السعر إلى نطاق 108,000$-104,000$ ما لم يتمكن المشترون من استعادة حاجز 120,000$ بشكلٍ حاسم.

التحليل الفني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum): استعادة مستوى 4,600$ ضروري لاختراق حاجز 5,000$

يقع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً داخل نمط الوتد على المخطط البياني لأربع ساعاتٍ بعد حركةٍ صاعدة قوية، حيث يتم تداول العملة حالياً عند 4,551$ بانخفاض نسبته 4.16% خلال 24 ساعة ما يجعله قريباً من مستوى الدعم السابق عند 4,600$، وتشير وضعيته الفنية إلى ارتدادة وشيكةٍ نظراً لاعتبارها منطقة إعادة اختبار إيجابية لفتح صفقات مضاربةٍ على ارتفاع السعر.

المصدر: TradingView

أخيراً، يَظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 45 ما يعكس حالة حيادية نسبياً مع ميل خفيفٍ للبيع، ويترك مجالاً لمزيد من الزخم الصاعد إذا تمكن السعر من استعادة مستوى الدعم. وفي حال استعاد السعر مستوى 4,600$، فمن المرجّح انطلاقه لاختبار حاجزي المقاومة الأقرب عند 5,006$ و5,210$.