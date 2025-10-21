إنشاء مؤسسة خزانة عملة ريبل (Ripple-XRP) بقيمة 1 مليار دولار يشعل مؤشرات التواصل الاجتماعي وفقاً لمنصة تتبع المؤشرات LunarCrush

أفادت منصة LunarCrush بازدياد النقاشات المرتبطة بعملة ريبل (Ripple) كثيراً عقبَ الإعلان عن خططٍ لجمع تمويل بقيمةٍ تفوق المليار دولار لإنشاء خزانة مؤسساتية لعملة ريبل (Ripple) بدعم من شركة ريبل (Ripple Labs)، ما أدى إلى ازدياد عدد الإشارات إلى العملة حتى نطاق 8,530 إشارة بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر، فيما بلغ إجمالي التفاعلات نحو 12.98 مليون تفاعل، وتَحسَّن مركزها وفقاً لمؤشر AltRank من 667 في 13 تشرين الأول/أكتوبر إلى 32 في 17 تشرين الأول/أكتوبر قبل أن يتراجع إلى 177، فيما ارتفعَ تصنيفها وفق مؤشر Galaxy Score إلى 56 من أصل 100 في دلالةٍ على استمرارها باكتساب اهتمام متوازن دون بلوغ نطاق الهوس المجتمعي.

وجاء تزايد الاهتمام بالعملة بالتزامن مع إعلان خطةٍ جديدة لجمع التمويل، فتبعاً لوكالة رويترز (Reuters)، ستسعى شركة Evernorth -المدعومة من شركة ريبل (Ripple Labs)- إلى تخصيص تمويلٍ بقيمةٍ تفوق المليار دولار عبر اندماجها مع شركةٍ مُدرجة في بورصات الولايات المتحدة بهدف إنشاء خزانة مؤسساتية مخصصةٍ لعملة ريبل (Ripple)، وتربط هذه الخطة النشاط الاجتماعي المُرتبط بالعملة بالتزايد المنتظر للطلب عليها نتيجة اتجاه المؤسسات لضم أرصدة العملة إلى احتياطيات ميزانيتها العمومية، ما يضع عملة ريبل (Ripple) في صميم اتجاه تمويل الشركات الناشئة.

Today, Ripple is breaking into the $120T corporate treasury payments market with the $1B acquisition of GTreasury.



The past few years have reminded this industry why payments, first and foremost, is THE primary use case for crypto and blockchain. Payments are where Ripple first… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 16, 2025

المؤشرات الاجتماعية لعملة ريبل (Ripple)

تُظهر بيانات منصة LunarCrush ازدياد أعداد الإشارة والتفاعلات المجتمعية حول إعلان إنشاء الخزينة المؤسساتية وتوابعها، فانطلاقها وفق تصنيف مؤشر AltRank من 667 إلى 32 يعكس ازدياد الاهتمام الاجتماعي وسط تطورات السوق لفترة وجيزة قبل أن يتراجع تصنيفها إلى 177، وهو ما يحدث عادةً مع تلاشي الاهتمام إثرَ الموجة الأولى.

أما مؤشر Galaxy Scoreفقد استقرت قراءته حول 56، ما يوحي بمزيج مستقر من الاستجابة السعرية وجودة التفاعل المجتمعي دون بلوغ نطاق موجة الهوس، واستمرارُها بالارتقاء في الترتيب قدماً يُمكنه تعزيز دلالات المؤشر.

يُشار إلى أن النقاشات المجتمعية تعدّت مجرّد ذكر الخبر لتتطرّق إلى تحديثات المُنتج الاستثماري، وأوضاع السيولة، ونشاط محافظ كبار اللاعبين، وامتداد التفاعل المجتمعي لفتراتٍ أطول؛ فعادةً ما تتلاشى النقاشات بشأن أحد المستجدات فور انتهاء موجة الاستجابة الأولى لإعلانه، ما يتيح للمتداولين إعادة تقييم أثر المستجدات بمرور الوقت.

عملياً، يعني ذلك مقارنة عدد الإشارات يومياً لعملةٍ ما مع نوعية الحسابات المثيرة للتفاعلات؛ فغالباً ما تتناسب المشاركة المُوسَّعة طردياً مع الاستجابة السعرية، بينما يختفي الاهتمام المفاجئ الناتجُ عن مجموعة حساباتٍ محدودة سريعاً دون تأثير على السعر.

السعر والسياق

يتم تداول عملة ريبل (Ripple) حالياً حول 2.46$، ما يُمثل ارتفاعاً بنسبة 2.5% في آخر 24 ساعة، رغم بقائه متراجعاً بنسبة 17 مقارنةً بمستواه قبل 30 يوماً.

وفيما تتراوح تحركات السعر خلال اليوم ضمن نطاق 2.36$-2.48$ مع أحجام تداول في آخر 24 ساعة تقارب 4 مليار دولار، بقيَ السعر مُحافظاً على نطاق تحرّكاته الأخير بوجود أقرب حواجز المقاومة عند 2.50$، إذ يتطلبُ اختراقه ازدياد أحجام التداول، بينما يُمكن لاستقرار السعر دون نطاق 2.20$-2.25$ تحويل الانتباه إلى إمكانية إعادة اختبار مستوى دعم 2.00$ مجدداً.

يُذكر هنا أن تطورات السوق تُحدد نطاق الاحتمالات، حيث يتراوح إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية بين 3.7 و3.8 تريليون دولار، مع بقاء أبرز الأصول الرقمية عرضة لتقلبات عوامل الاقتصاد الكلي.

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: CoinMarketCap

فاستقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) مع احتفاظ عملة ريبل (Ripple) بمكاسبها سيدعمُ المسار الصاعد، بينما يُمكن لتراجع أداء عملة ريبل (Ripple) مقارنةً ببقية السوق خلال موجات الارتفاع توفير مكاسبَ محدودة قصيرة المدى.

ما يجب مراقبته الآن

لربط النشاط الاجتماعي بالاستجابة السعرية، يُنصَح بمتابعة بيانات منصة LunarCrush، كأعداد الإشارة إلى العملة ومستوى التفاعل وتصنيفها ضمن موقعي AltRank وGalaxy Score عبر عدة جلسات، ثمَّ مقارنة هذه الاتجاهات بتطورات سعر عملة ريبل (Ripple) وأحجام تداولها في الأسواق الفورية خلال فترات التحسّن بالتزامن مع متابعة أي تصريحاتٍ رسميةٍ تتعلق بجولة تمويل Evernorth، فقد تُحوّل الخطوات الملموسة ذلك الخبر إلى طلب حقيقي ومُستدام على العملة.

فعادةً ما تتحسّن قراءة هذا المؤشر عندما تمتد النقاشات النشطة لفتراتٍ طويلةٍ بعد الموجة الأولى وإغلاق السعر مُحتفظاً بمكاسبه، مع ازدياد أحجام تداولها الفورية وليس تراجعها.

وغالباً ما يعتبرُ المتداولون الإغلاق على ارتفاع مقارنةً باليوم السابق مع ازدياد أحجام التداول إشارة تأكيد قوية على إمكانية مواصلة المسار الصاعد، بينما يشير تكرار فشل السعر بتجاوز حاجز 2.50$ وسط تراجع أحجام التداول إلى فقدان الانطلاقة للزخم اللازم.