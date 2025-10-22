توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): هل تستعد العملة للارتفاع بعد إعلان شركة إيفرنورث (Evernorth) عن خطط خزانة بقيمة مليار دولار؟

كشفت شركة ريبل (Ripple) عن تأسيس شركتها الاستثمارية الجديدة، والتي تهدف إلى إنشاء خزانةٍ ضخمةٍ بقيمة 1 مليار دولار مُخصصةٍ لشراء عملة ريبل (Ripple)، ويُعَد هذا الإعلان خطوةً مهمة كبيرةً لصالح العملة، إذ يُرجَّح أن تتم عمليات الشراء مباشرةً من السوق المفتوحة. ويُمكن النظر إلى هذه الشركة بوصفها “بلاك روك” خاصةٍ بعملة ريبل (Ripple)، إذ تشكل جسراً بين التمويل التقليدي وشبكة السيولة على بلوكشين ريبل (XRP Ledger).

وتُخطط الشركة للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص Armada Acquisition Corp II (SPAC)، وسيتم تداول أسهمها تحت الرمز XRPN.

Ripple-backed Evernorth targets Nasdaq debut in Q1 2026 to expand XRP adoption pic.twitter.com/641iAZ3M6E — Blockworks (@Blockworks_) October 20, 2025

فنظراً لإطلاقها من قبل شركة ريبل (Ripple)، فإنّ هدف شركة Evernorth هو تزويد المؤسسات بوصول مُنظَّم إلى عملة ريبل (Ripple)، وبناء صندوق خزانةٍ نشطٍ ومُدار باحترافية حولها.

لماذا تُعد إيفرنورث (Evernorth) أكثر أهمية لعملة ريبل (Ripple) مما يدركه معظم الناس؟

شركة إيفرنورث (Evernorth) ليست مجرّد مشروع عملات رقمية تقليدياً، بل هيَ كيان مؤسساتيٌّ مُنظَّمٌ ومُصمَّم لشراء واحتفاظ وإدارة عملة ريبل (Ripple) لصالح الشركات والصناديق الاستثمارية.

وتخطط الشركة لجمع أكثرَ من مليار دولار لتُصبح أكبر خزانةٍ عامةٍ مخصصةٍ لعملة ريبل (Ripple) في العالم، بهدف دفع المؤسسات نحو تبنيها بشكل أوسع. وتُوفر الشركة بذلك طريقة واضحة ومتوافقة للوصول إلى سوق العملات الرقمية عبر القنوات المالية التقليدية، ما يجعلها بمثابة “جسر وول ستريت” إلى شبكة السيولة على بلوكشين ريبل (XRP Ledger).

I’m proud to share that we’ve launched @evernorthxrp, a first-of-its-kind institutional vehicle built to accelerate XRP adoption. With over a decade of uptime and a rapidly growing DeFi ecosystem, XRP is well-positioned for adoption — and Evernorth is built to meet that moment.… pic.twitter.com/2YGgQsNWCd — Asheesh Birla | CEO at Evernorth (@ashgoblue) October 20, 2025

تتلقى الشركة دعماً من مستثمرين بارزين مثل ريبل (Ripple)، وإس بي آي هولدينغز (SBI Holdings)، وبانترا كابيتال (Pantera Capital)، وكراكن (Kraken)، وجي إس آر (GSR)، ما يجعلها لاعباً جاداً خاضعاً للقوانين التنظيمية يُدير البنية التحتية لسوق عملة ريبل (Ripple) المؤسساتي.

وبدلاً من انتظار البنوك لتجميع عملة ريبل (Ripple) شيئاً فشيئاً، تعمل إيفرنورث (Evernorth) على دمج رؤوس الأموال في كيان واحد مُنظم ومُدرَج علناً، ما يُسهّل وصول المؤسسات إلى عملة ريبل (Ripple)، ويزيد من قابلية التوسع، ويضمن التوافق مع متطلبات الصناديق المؤسساتية، ويعني هذا سيولة عميقة، ووصولاً متوافقاً، وإدارة خزانةٍ قوية.

فمن خلال الجمع بين غطاء السوق العام، وسياسة خزانةٍ تتسم بالشفافية، وداعمين كباراً، تتيح إيفرنورث للصناديق التي لا يُمكنها شراء العملات الرقمية مباشرةً إمكانية الاستثمار في أداة مُدرجةٍ بدلاً من ذلك.

وتُعتبر هذه الطريقة التي يتحرّك بها رأس المال الحقيقي على نطاق واسع، إذ يَعني “الشراءُ في السوق المفتوحة” شراء عملة ريبل (Ripple) مباشرةً من منصات التداول بالسعر السائد، ما يدفع سعر العملة للارتفاع بشكلٍ طبيعي مع دخول المزيد من المشترين. وعلى عكس الصفقات الخاصة التي تحظى بخصوماتٍ فإنّ هذا النوع من النشاط يتسم بالشفافية الكاملة بالنسبة لصغار المستثمرين، وهذا بالضبط ما يرغبون برؤيته يحدث.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): هل سيتجاوز سعر العملة 3$؟

المصدر: XRPUSD / TradingView

يُحافظ سعر عملة ريبل (Ripple) على قوته فوق منطقة طلب قويةٍ حول مستويات 2.30$ بعد التراجع الأخير في السوق. أما المستوى الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته فهو 2.60$؛ فإذا نجَح السعر باختراقه والثبات فوقه، فمن الممكن أن يتجه بسهولةٍ نحو 2.80$ وربّما حتى 3.00$، حيث تتجمّع سيولة كبيرة.

كما يتراوح مؤشر القوة النسبية (RSI) حول مستوى 60، ما يُشير إلى زخم صاعد طفيفٍ، ولكنه بعيد جداً عن منطقة الشراء الزائد. أيضاً، يُشير المسار الأخضر إلى احتمال حدوث اختراق إذا استمرَّ المشترون بالدخول، بينما يُظهر المسار البرتقالي رفضاً مُحتملاً للسعر، وإعادة اختبار قبل أي حركةٍ صاعدة حقيقية.

حتى الآن، تبدو عملة ريبل (Ripple) في مسار إيجابي، لكنّ الاختبار الحقيقي سيظهرُ عند تجاوز مستوى 2.60$.

عملة ماكسي دوج (MAXI DOGE-MAXI): هل هيَ الوجهة التالية للمُستثمرين بعد عملة ريبل (Ripple)؟

بينما تتجه الأنظار نحو عودة عملة ريبل (Ripple) إلى الواجهة، بدأت المؤسسات تُظهر اهتماماً متزايداً بالأصول القائمة على البلوكتشين، في حين تواصل عملة ماكسي دوج (MAXI DOGE) اكتساب زخم متسارع.

ورغم عودة رأس المال المؤسساتي إلى سوق العملات الرقمية، إلا أنّ مُجتمعات صغار المستثمرين لا تزال تملك زمام الأمور وتقود التوجه العام. فبعد أن تُركّز المؤسسات على الأصول المنظمة والعملات الكبرى مثل عملة ريبل (Ripple)، يتجه رأس المال لاحقاً في العادة نحوَ العملات المدفوعة بالثقافة والمجتمع، والتي تتحرّك بشكلٍ أسرع وتُحقق مكاسبَ أكبر.

هنا، يأتي دورعملة ماكسي دوج (MAXI DOGE)، إذ تعيد هذه العملة إحياء روح عملات الميم الأصلية، ولكن وفق آليةٍ اقتصاديةٍ أكثر ذكاء وباستخداماتٍ حقيقية، حيث تمنح مكافآت رهن تصل إلى 82% سنوياً، ما يجعلها مشروعاً يجمع بين الطابع المرح والجدية الاستثمارية في آنٍ واحد. فهيَ ليست مجرّد عملة ميم عابرة، بل مشروع تم تصميمه كي يجذبَ السيولة ويُواكب تقلبات السوق بثقة.

حتى الآن، فقد تجاوز اكتتاب عملة ماكسي دوج (MAXI DOGE) حاجز 3.70 مليون دولار في إشارة إلى إقبال صغار المستثمرين والحيتان (كبار المستثمرين) معاً. ويَعتبرها البعض النسخة المُطوّرة من عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، أو ما يُعرف بدوجكوين 2.0.

ومع دوران الأرباح بين الأصول، من المتوقع أن تقتنص عملة ماكسي دوج (MAXI DOGE) فوائد الموجة القادمة من رأس المال المُضاربيّ.