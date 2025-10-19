المستثمرون الصغار يخسرون 17 مليار دولار بعد تراجع أسهم خزائن عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وفقاً لتقرير صادر عن شركة 10x Research

ذكرَت الشركة أنّ الخسائر ناتجة عن الفروق السعرية في الأسهم، والتي كانت تُقدّر هذه الشركات في السابق بأكثرَ من احتياطياتها المحفوظة بعملة بيتكوين (Bitcoin).

خسر المستثمرون الصغار الذين يسعون إلى التعرّض لعملة بيتكوين (Bitcoin) من خلال الشركات العامة مثل ميتابلانيت (Metaplanet) وشركة Strategy التابعة لمايكل سايلور (Micheal Saylor) بحوالي 17 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة 10x Research.

نقاط رئيسية: خسر المستثمرون الصغار حوالي 17 مليار دولار أثناء سعيهم إلى التعرض لعملة بيتكوين (Bitcoin) عبرَ هذه الشركات.

قال المحللون أن المستثمرين دفعوا مبالغ زائدةً تقدر بحوالي 20 مليار دولار نتيجة بيع الشركات لأسهمها بأسعار أعلى بكثير من قيمة ممتلكاتها الحقيقية من عملة بيتكوين (Bitcoin).

يتوقع التقرير تحوّل السوق نحو شركات إدارة أصول عملة بيتكوين (Bitcoin) ممّن يتبعون نهجاً منضبطاً قائماً على التحكيم لتحقيق العوائد.

وأوضحت الشركة أن هذه الخسائر نتجت عن علاوات الأسهم التي كانت ترفع قيمة هذه الشركات بشكلٍ مبالغ فيه مقارنةً بالاحتياطيات الفعلية من عملة بيتكوين (Bitcoin)، وهي علاوات قد تلاشت الآن.

وكتب المُحللون من شركة 10x Research في تقرير بعنوان “بعدَ السحر: كيف يجبُ أن تتطور شركات الخزينة التي تمتلك عملة بيتكوين (Bitcoin) كي تتجاوز أوهام صافي قيمة الأصول” قائلين: “عصر السحر المالي لشركات خزينة عملة بيتكوين (Bitcoin) على وشك أن ينتهي”.

صغار المستثمرين دفعوا مبالغ أكبر بقيمة 20 مليار دولار مقابل التعرّض لعملة بيتكوين (Bitcoin)، وفقاً لتقرير صادر عن 10x Research

أفادَ التقرير أن المستثمرين الصغار “دفعوا مبالغ زائدةً بما يقارب 20 مليار دولار من أجل التعرض لعملة بيتكوين (Bitcoin)”، في حين قامت الشركات بهدوء بتحويل أسعار الأسهم المُرتفعة إلى عملات بيتكوين (Bitcoin) في ميزانيتها العمومية.

وقد قارن البحث إستراتيجية شركات خزينة الأصول الرقمية (DAT) بما وصفه بـ “السحر المالي”، إذ تمَّ بيع الأسهم بأسعار مبَالغ فيها بشكلٍ متكرر لشراء المزيد من عملات بيتكوين (Bitcoin). وعليه، فقد ارتفعت القيمة السوقية لشركة ميتابلانيت من قاعدة تبلغ مليار دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 8 مليار دولار في ذروتها قبل أن تنخفض إلى 3.1 مليار دولار، على الرغم من أنها لا تزال تحتفظ بعملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 3.3 مليار دولار.

وذكرَ التقرير أنّ المساهمين “خسروا خلال هذه العملية 4.9 مليار دولار من قيمة الشركة، بينما تمكنت الشركة من جمع 2.3 مليار دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin)”.

وقد اتبعت شركة Strategy (MSTR) نمطاً مشابهاً، فقد تم تداول أسهم الشركة سابقاً عند مضاعفاتٍ تتراوح بين 3 إلى 7 أضعاف قيمة ممتلكاتها الفعلية من عملة بيتكوين (Bitcoin). أما الآن، فيتم تداولها بحوالي 1.4 من ضعف صافي قيمة الأصول (NAV)، ما أدى إلى محو قسم كبير من علاوة المضاربة (أي الزيادة غير المنطقية في السعر) التي ميّزت الدورة السابقة.

ووفقاً لـ 10x Research، فإنّ تطبيع صافي قيمة الأصول (NAV) هذا قد يُشكل نقطة تحوّلٍ للقطاع. وقد يتم النظر إلى الشركات التي يجري تداول أسهمها الآن بقيمةٍ تقاربُ قيمة ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) أو أقل على أنها تمثل “تعرّضاً خالصاً للعملة مع إمكانية تحقيق أرباح تداول في المستقبل”.

ويؤكد المحللون أن الشركات القادرة على التكيف والانتقال من خزائن مدفوعةٍ بالضجة الإعلامية إلى نماذج إدارة أصولٍ تعتمد على إستراتيجيات المراجحة قد تُحقق عوائد سنوية تتراوح بين 15% و20%. كذلك، يذكر التقرير أن “عصر السحر قد انتهى، لكن عملية التصحيح ستخلق جيلاً جديداً من شركات إدارة أصول عملة بيتكوين (Bitcoin). ومع نضوج السوق، ستحدد الشركات التي تتمتع بقاعدة رأسمالية قويةٍ وفرق خبيرة بالتداول ماهية السوق الصاعدة التالية”.

نوفوجراتز (Novogratz): طفرة شركات الخزينة الرقمية بلغت ذروتها، والتركيز يتحوّل إلى ما تبقى من شركات

صرّح مايكل نوفوجراتز الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital أنّ موجة تأسيس شركات خزانة الأصول الرقمية الجديدة قد بلغت ذروتها، ويتحوّل الاهتمام حالياً إلى الشركات القائمة القادرة على التوسع والسيطرة. وأوضح نوفوجراتز خلال تقرير أرباح الربع الثاني لشركة Galaxy قائلاً: “يبدو أننا قد تجاوزنا مرحلة ذروة إصدار شركات الخزانة”، مشيراً إلى دخول السوق مرحلة أكثرَ تنافسية في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الطفرة في شركات خزانة الأصول الرقمية تُعزى إلى القوانين التنظيمية الأمريكية الملائمة، بعد أن خصّصت شركات مثل Strategy وGameStop وTrump Media وSharpLink احتياطياتها للاستثمار في عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وغيرها من الأصول الرقمية.

مع ذلك، حذر نوفوجراتز من أنّ التشبّع قد يُصعّب على المستثمرين الجدد اكتساب موطئ قدم، لا سيّما في ظل استمرار توسع شركات الخزانة التي تُركز على عملة إيثيريوم (Ethereum) مثل BitMine وSharpLink.