سعر عملة بامب دوت فان (Pump.Fun-PUMP) ينخفض بنسبة 14% دون سعر الاكتتاب بعد أن أكد المؤسس عدم وجود نية لإطلاق توزيع مجاني
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ألون كوهين (Alon Cohen) يعلن أن عملية التوزيع المجاني الخاصة بعملة بامب دوت فان (Pump.Fun) “لن تتم في المستقبل القريب”.
انخفض سعر عملة بامب دوت فان (Pump.Fun) بنسبةٍ تجاوزت 14% خلال 24 ساعة عقب تأكيد المؤسس ألون كوهين عدم وجود خطة فورية لإطلاق أي توزيع مجاني للعملة. ففي بثٍّ مباشر جمعه بمايكل “ثريد غاي” جيروم، أشار كوهين إلى أن “التوزيع المجاني لعملة PUMP لن يتم في المستقبل القريب”، موضحاً أن الفريق سيعلن عن أيّ تفاصيل أو جداول زمنية في حال توافرها.
وأكّد كوهين أن الهدف من التوزيعات المجانية هو مكافأة المجتمع الذي ساهم في بناء المنصة منذ بدايتها، قائلاً: “نحرص على أن تكون عملية التوزيع مُجدية من حيث القيمة، وأن تتم بطريقةٍ مدروسة”، وأضاف: “نركز حالياً على استعادة الزخم والاهتمام داخل منظومة المشروع. مع ذلك، لا توجد خطط فوريةٌ لإطلاق أي توزيعاتٍ مجانية”.
سبق وأن طرَحت منصة إطلاق عملات الميم عملتها بامب دوت فان (Pump.Fun) بسعرٍ ابتدائي قدره 0.004$ خلال الاكتتاب، ما يمثل 12.5% من المعروض الكلي البالغ تريليون عملة. وفي 16 تموز/يوليو، وهو أول يوم تداول، بلغت العملة ذروتها السعرية عند 0.0068$، لكنها فقدت نحو نصف قيمتها منذ ذلك الحين.
سيناريو هبوط سعر عملة بامب دوت فان (Pump.Fun)، ما الذي يمكن أن يتوقعه المستثمرون؟
وفقاً لمؤسسها، تلتزم المنصة بنهج تطوير طويل الأجل، مع تركيزها على اعتماد معايير عادلةٍ ومنصفة لإطلاق التوزيعات المجانية، بعيداً عن المكافآت السريعة أو المحفزات المؤقتة.
غير أن انخفاض نشاط المستخدمين أثار تساؤلاتٍ بشأن توقعات السعر قصيرة المدى لمشروع Pump.Fun، لا سيّما في ضوء توزيع العملة وأحجام التداول الراهنة. فبحسب بيانات CoinMarketCap، تراجع سعر العملة بأكثر من 40% خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفضت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 14%، ويتم تداول العملة حالياً عند 0.0031$ وقتَ إعداد هذا التقرير.
في سياقٍ متصل، أظهرت بيانات منصة Lookonchain أن جيفري هوانغ -المعروف بلقب Machi Big Brother- قام بتدعيم صفقته التي فتحها للمضاربة على ارتفاع سعر عملة بامب دوت فان (Pump.Fun) رغم انخفاضه الحاد، وقد سجلت هذه الصفقة خسائرَ تزيد على 5.8 مليون دولار.
فضلاً عن ذلك، أقدمت محفظتان مرتبطتان بمستثمرين شاركوا في البيع الخاص على بيع ما يزيد على 1.2 مليار من عملة بامب دوت فان (Pump.Fun) بسعر 0.003$ خلال الساعتين الماضيتين، ما أسفرَ عن خسائر تقدّر بنحو 1.19 مليون دولار.
https://x.com/lookonchain/status/1948189406244012305 ومن المرجح أن يعتمد سعر عملة بامب دوت فان (Pump.Fun) من الآن فصاعداً على الاستخدام الوظيفي للمنصة بدلاً من الزخم الناتج عن التوزيعات المجانية. أما على المدى القصير، فعلى مالكي العملة الاستعداد لتقلبات السوق وتبعيات تفاعل المستثمرين مع الوضع الجديد.