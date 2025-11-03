تقرير BBC: الأمير أندرو يستضيف رجال أعمال من مجال الكريبتو في قصر باكنغهام على خلفية صفقة بقيمة 1.4 مليون جنيه إسترليني

حصلت فيرغسون (Ferguson) على أكثر من 200,000 جنيه إسترليني من شركة Pegasus Group Holdings التي انهار لاحقاً مشروعُها لتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

أفاد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الأمير أندرو (Prince Andrew) رتّب جولةً خاصة في قصر باكنغهام لرجلَي أعمال أمريكييَن كانا يُديران مشروعاً فاشلاً لتعدين العملات الرقمية، وقد وافقا مسبقاً على دفع مبلغ يصل إلى 1.4 مليون جنيه إسترليني لزوجته السابقة سارة فيرغسون (Sarah Ferguson).

تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي يسعى فيه قصر باكنغهام لتجريد الأمير من ألقابه الملكية المتبقية.



وعُقِد الاجتماع المُشار إليه في حزيران/يونيو من عام 2019 أثناء إقامة الملكة إليزابيث الثانية، ما أثار تساؤلاتٍ جديدةً حول استغلال الأمير أندرو للامتيازات الملكية في علاقاته الخاصة.

الأمير أندرو استقبل في القصر رجلَي أعمال في مجال الكريبتو مرتبطين بصفقة بقيمة 1.4 مليون جنيه إسترليني

تم اصطحاب رجلي الأعمال جاي بلوم (Jay Bloom) ومايكل إيفرز (Michael Evers) -المُؤسسَين المُشاركين لمجموعة بيغاسوس القابضة (Pegasus Group Holdings) ومقرُّها أريزونا- عبرَ بوابات القصر بسيارة دوق يورك قبل حضور فعالية “Pitch@Palace” التجارية التي نظّمها الأمير أندرو في وقتٍ لاحق من ذلك اليوم.

وقد انضمت سارة فيرغسون -التي كانت تعمل لدى بيغاسوس “سفيرةً للعلامة التجارية”- إلى الضيفين لتناول العشاء في ذلك المساء مع أندرو وابنتهما الأميرة بياتريس.

وزعمت مجموعة بيغاسوس أنها تُنشِئ مشروعاً ضخماً لتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) باستخدام الطاقة الشمسية في صحراء أريزونا، لكنّ المشروع انهار في غضون عام مُكبّداً المُستثمرين خسائرَ فادحة بملايين الدولارات. وكشفت ملفات المحكمة لاحقاً أنه تم شراء 615 مولداً فقط من أصل 16,000 مولدٍ مُخططٍ لها، وقد أنتجت ما لا تتعدّى قيمته 25,000 جنيه إسترليني من عملة بيتكوين (Bitcoin).

في النهاية، حصل المستثمرون الأمريكيون على حكم تحكيم بقيمة 4.1 مليون دولار بعد اتهام الشركة بإساءة استخدام الأموال، إلا أن جاي بلوم ما يزال يعمل على استئناف الحكم. وتُظهر وثائق حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن فيرغسون تقاضت ما يزيد على 200,000 جنيه إسترليني مقابل عملها مع شركة بيغاسوس، بالإضافة إلى عقدٍ يُخوّلها الحصول على علاوةٍ إضافيةٍ قدرها 1.2 مليون جنيه إسترليني وأسهمٍ في الشركة، كما نصَّ عقدُها أيضاً على توفير رحلات سفر من الدرجة الأولى، وإقامةٍ فاخرة، وخدمات تنسيق أزياء احترافية، إضافةً إلى عدم تحمُّلها أيَّ مسؤوليةٍ عن المطالبات الفنية للشركة.

وتُثير هذه المعلومات مخاوفَ جديدةً بشأن العلاقات المالية بين أندرو وفيرغسون، وغياب الحدود الواضحة بين مكانتهما الملكية ومشاريعهما الخاصة.

رداً على ذلك، أكد قصر باكنغهام يوم الخميس أن خطواتٍ رسمية جارية لتجريد أندرو من ألقابه المتبقية ومن إقامته في وندسور، وسط تحقيقاتٍ مستمرة حول علاقاته السابقة، بما في ذلك صِلاتُه بجيفري إبستين (Jeffrey Epstein).

Prince Andrew stripped of all titles.



King Charles formally removes Style, Titles and Honours of Prince Andrew. Done with immediate effect.



He will now be known as Andrew Mountbatten Windsor.



Also, he's kicked out of Lodge too. pic.twitter.com/JA3XpBLzxE — Dina Shakti 🇬🇧 🇱🇰 (@Dina_Shakti) October 30, 2025

من جانبه، نفى جاي بلوم -المؤسس المشارك لشركة بيغاسوس- لقاءَه بالملكة الراحلة خلال زيارته للقصر، لكنه أقرّ بأنه شكرَ الأمير أندرو وفيرغسون على ترتيب الزيارة.

حرب أسعار تندلع بين مُصدري السندات المتداولة في البورصة (ETNs) المدعومة بالعملات الرقمية في المملكة المتحدة بعد إتاحة تداولها مجدداً أمام الأفراد

تفيد تقارير باندلاع حرب أسعار بين مُصدِري السندات المتداولة في البورصة (ETNs) المدعومة بالعملات الرقمية داخل المملكة المتحدة، بعد أن رفعت هيئة السلوك المالي (FCA) حظرَها الذي استمر أربع سنوات على مشاركة صغار المستثمرين.

ويسمح هذا القرار -الذي دخل حيز التنفيذ في 8 تشرين الأول/أكتوبر الفائت- للمستثمرين العاديين بشراء سنداتٍ متداولةٍ في البورصة (ETNs) مُرتبطةٍ بعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) من خلال حساباتٍ مُعفاةٍ من الضرائب مثل حسابات التوفير الفردية (ISAs)، ما يُمثل تحولاً كبيراً في النهج التنظيمي للمملكة المتحدة تجاه الأصول الرقمية.

وأدت هذه الخطوة إلى تخفيضاتٍ فوريةٍ في الرسوم لدى المُصدرين الرئيسيين، حيث خفّضت بيتوايز (Bitwise) رسومها الأساسية على السندات المتداولة في البورصة المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin) من 0.2% إلى 0.05%، بينما خفضت 21Shares رسوم منتجاتها المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 0.1%. كذلك، انضمّت شركات فيديليتي (Fidelity) وإنفيسكو (Invesco) وبلاك روك (BlackRock) إلى المنافسة عبر تخفيضاتٍ مؤقتةٍ، بينما واصلت كوين شيرز (CoinShares) ريادتها بالنسبة لسندات عملة إيثيريوم بعد إعفاءٍ كاملٍ من رسوم الإدارة، مع تعويض ذلك من خلال مكافآت الرهن.

وفي أعقاب هذه الخطوة، ارتفعت أحجام التداول في بورصة لندن للأوراق المالية بصورةٍ كبيرة، حيث زاد حجم التداول اليومي للسندات المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin) من 2.1 مليون دولار إلى 7.2 مليون دولار.