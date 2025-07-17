رغم تراجع الأسعار، قطاعات العملات المستقرة والتمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWAs) والعقود الآجلة لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) تسجل ازدهاراً غير مسبوق وفقاً لشركة Bitwise

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أفادت شركة بيتوايز (Bitwise) لإدارة الأصول بأن القيادة الأمريكية الجديدة نفذت إصلاحاتٍ شاملة عمّت مختلف فئات قطاع الكريبتو، وشملت إصدار أمر تنفيذي وطني يولي الأولوية للأصول الرقمية، وإنشاء احتياطي إستراتيجي من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، وإسقاط غالبية الدعاوى القضائية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مستهدفةً القطاع.

وربّما تكون الخطوة الأكثر تأثيراً هي إنهاء ما تمت تسميته بالمحاولة الثانية لخنق القطاع (Choke Point 2.0) رسمياً، وذلك عبر حملة تنظيمية استهدفت عرقلة وصول قطاع العملات الرقمية إلى النظم المصرفية التقليدية، لتمثل هذه الخطوة انتصاراً مؤزّراً للقطاع طال انتظاره في البلاد نظراً لتوفيرها وضوحاً تنظيماً طالما سعى قطاع الأصول الرقمية إلى بلوغه منذ أكثر من عقد مضى.

وعلى الرغم من هذا الزخم التنظيمي، جاءت استجابة أسواق الكريبتو لهذه التطورات سلبية، حيث تراجع مؤشر Bitwise المتتبع لأعلى 10 عملات رقمية ترتيباً بنسبة 18% في الربع الأول، واستقر سعر عملة إيثريوم (Ethereum-ETH) على تراجع بنحو 45%، كما تراجعت قيمة أسهم الشركات العملة في قطاع الكريبتو بنحو 27%، ليصف المدير التنفيذي لشركة Bitwise -مات هوجان (Matt Hougan)- هذه النتائج بـ “المحبطة”، وذلك بسبب إخفاق التحولات الهيكلية الإيجابية في تحسين المزاج العام للمُستثمرين.

زخم ملحوظ يعم قطاعي العملات المستقرة والتمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWA)

بينما تصدّرت أسعار العملات الرقمية عناوين الأخبار، ترسم بيانات Bitwise صورةً مختلفة تُواصل معالمها التطور بعيداً عن أعين المراقبين، فقد ازدادت قيمة الأصول الخاضعة لإدارة جهات توفير العملات المستقرة (Stablecoins) بنسبة 13.5% مقارنة بالربع السابق لتبلغ حالياً 218 مليار دولار، مع ازدياد أحجام معاملاتها بنسبة 30%.

من ناحيتها، اكتسبَت الأصول الملموسة الممثلة رقمياً (RWAs) زخماً قوياً بازدياد قيمتها الإجمالية بما يفوق 37% مقارنة بالربع الرابع لعام 2024، بينما سجلت أحجام تداول العقود الآجلة لعملة بيتكوين (Bitcoin) عبر منصات التداول الخاضعة للإشراف التنظيمي والفائدة المفتوحة في أسواق عقود المشتقات مستوياتٍ غير مسبوقة من حيث القيمة الإجمالية وأحجام التداول، وتشير هذه التطورات إلى الاهتمام المتزايد للمؤسسات وتحوّلها نحو الأصول الموفرة لاستخداماتٍ عمليةٍ أو مُصممةٍ لاتباع معايير الامتثال أولاً.

كما أشار هوجان إلى أن “بعض قطاعات الكريبتو تشهد دورة ازدهار قوية”، مُستدلاً بالنمو اللافت لقطاع العملات المستقرة، والأصول الملموسة الممثلة رقمياً (RWAs)، والعقود الآجلة لعملة بيتكوين (Bitcoin) كمساراتٍ محتملةٍ لمواصلة النمو.

محفزات قوية شهدها القطاع خلال الربع الثاني

أشارت تقارير Bitwise إلى عدة محفزاتٍ محتملةٍ في الربع الحالي من عام 2025، أبرزها ازدياد السيولة عالمياً، وتطورات قوانين العملات المستقرة في الولايات المتحدة، والاهتمام المتزايد بعملة بيتكوين (Bitcoin) كأحد أصول التحوط الإستراتيجي.

فمع تحوّل البنوك المركزية لاتباع سياساتٍ أقل صرامة، واكتساب الإصلاحات التشريعية الكبرى زخماً متزايداً، أصبحت البنية التحتية للقطاع مهيأةً لاختراق محتملٍ، ويُرجّح أن يتسبّب الإلغاء المحتمل لنشرة المراجعات المحاسبية رقم 121 (SAB 121) الصادرة عن SEC والقوانين المصرفية الجديدة بتعزيز المشاركة المؤسساتية في القطاع.

ومع تزايد حدة التوترات الجيوسياسية، اتجهت الحكومات والشركات لمراجعة موقفها بشأن الأصول الرقمية -كعملة بيتكوين (Bitcoin)- ودراسة ضمّها إلى أصول احتياطياتها الإستراتيجية. ورغم التحركات السعرية الضعيفة في الربع الأول، أشارت Bitwise إلى أن الدعائم الهيكلية لهذه الفترة قد تُمهد لانطلاقةٍ أقوى خلال الأشهر المقبلة.

المدير التنفيذي لشركة Bitwise يحذر من التقدم الهش دون دعم الكونجرس

في أيار/مايو الماضي، حذّر مات هوجان -المدير التنفيذي للشركة- من هشاشة الزخم المحيط بالقطاع، داعياً الكونجرس إلى تمرير قوانين توفر دعماً مستداماً للقطاع.

⚠️ Bitwise Chief Investment Officer @Matt_Hougan has voiced serious concerns over Congress's ability to pass meaningful crypto regulation.#Bitwise #Cryptohttps://t.co/dYQyGR2HTV — Cryptonews.com (@cryptonews) May 6, 2025

ففي مذكرة لعملاء الشركة، أشاد هوجان بالخطوات الأخيرة لإدارة ترامب، وأبرزها إنشاء احتياطي إستراتيجي من عملة بيتكوين (Bitcoin) وتخفيف الإجراءات التنفيذية الصارمة التي اتخذتها SEC، لكنه أكد أن هذه التحركات التنفيذية لا توفر دعماً مستداماً، مشيراً إلى إمكانية تراجع الإدارات القادمة عنها بكل بساطةٍ ما لم يتم سن قوانين ملزمة.

ومع تفاؤله طويل الأجل بمستقبل عملة بيتكوين (Bitcoin) وترجيحه استمرار سعرها بالارتفاع مسجلاً مستوياتٍ غير مسبوقةٍ قد تصل إلى 200,000 دولار، أشار هوجان إلى أن القطاع قد يمر “بصيفٍ عصيب” إذا أخفق المشرّعون بتوفير الوضوح التنظيمي، لتعكسَ هذه التصريحات المخاوف المتزايدة في القطاع من أن الدعم السياسي لا يكفي وحده لضمان مستقبله.