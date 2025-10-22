انتهاء اكتتاب عملة سنورتر (Snorter-SNORT) بعد أن جمع 5.3 مليون دولار: إمكانية شرائها خلال خمسة أيام فقط بسعر إدراجها في منصات التداول

انتهى رسمياً اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) يوم الإثنين الماضي، إلا أن الفريق قرَّر فتح نافذة إضافية لمدة أسبوع من أجل السماح للمُشترين باقتنائها بسعر إدراجها في منصات التداول، ما يُعَد فرصة أخيرةً للمُستثمرين الأوائل من أجل شرائها قبل بدء تداولها، إذ قد يؤدي الطلب المكثف إلى دفع أسعارها سريعاً للأعلى.

ومع تحديد تاريخ تحصيل العملة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، يتبقى الآن خمسة أيام فقط للانضمام إلى هذه المرحلة قبل الإدراج.

وعقبَ حدث توليد العملة (TGE)، ستتحوّل خارطة طريق مشروع روبوت سنورتر (Snorter Bot) نحو التوسع عبر عدة شبكات بلوكتشين خارج بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ما يُمكّن محرك التداول الخاص به من مسح والتقاط عملات الميم التي قد تُحقق ارتفاعاتٍ مُذهلة عبر أنظمة تقنية أخرى.

وتتوافر عملة سنورتر (Snorter) الآن بسعر 0.1083$، وربّما كانت هذه فرصتكم الأخيرة لاقتنائها قبل إطلاقها في السوق المفتوحة.

لماذا يتهافت المستثمرون الأوائل على شراء عملة سنورتر (Snorter) من خلال اكتتابها؟

يُدرك أي متابع لاكتتاب عملة سنورتر (Snorter) أن مشروعها يسعى إلى أن يصل روبوت التداول الخاص به إلى القمة في سباق روبوتات التداول على تيليجرام، حيث يتنافس بشكلٍ مباشر مع روبوت بنانا جان (Banana Gun) وروبوت مايسترو (Maestro) وروبوت تروجان (Trojan).

وما يُميز هذا الروبوت عن سواه هي هو بنيته التقنية وسُرعته الفائقة، فنظراً لبنائه على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) يتمتعُ بميزات الشبكة مثل الرسوم المنخفضة ومعالجة المعاملات السريعة. وبدلاً من استخدام نقاط نهاية استدعاء الإجراءات عن بعد (RPC) العامة، والتي غالباً ما ينتجُ عنها ازدحام الشبكة أثناء التداول بأحجام ضخمةٍ، يعمل روبوت سنورتر (Snorter Bot) من خلال نقاط RPC مُخصصةٍ، وهي عُقد مُخصصةٌ على بلوكتشين سولانا تُعطي الأولوية لمعاملاته.

من جهته، لا يرفعُ هذا التصميم فقط من سرعة تنفيذ الصفقات، بل يمنح الروبوت ميزةً قوية في رصد انطلاق عملات الميم التي قد تُحقق مكاسب ضخمة، حيث يقوم الروبوت بمسح قوائم المعاملات المباشرة على بلوكتشين سولانا وتحديثات المُدققين اللحظية ومُجمّعات السيولة، بهدف اكتشاف العملات الجديدة، وضخ السيولة، والتحوّلات المفاجئة على البلوكتشين التي تشير عادةً إلى إطلاق عملات ميم في مراحلها المبكرة.

المصدر: https://snortertoken.com/

وبمجرّد اكتشاف تلك العملات، يُمكن للمتداولين التصرف فوراً من خلال واجهة تيليجرام الخاصة بروبوت سنورتر (Snorter Bot)، حيث يُمكنهم إجراء الصفقات مباشرةً من داخل التطبيق.

ورغم بساطته، تأتي دقة النظام من بروتوكول التصفية متعدد الطبقات الخاص به، حيث يتم فحص كل اكتشافٍ تلقائياً لضمان سلامة العقود وعُمق السيولة والعلامات التحذيرية، حيث تتم تصفية المشاريع الاحتيالية وعمليات سحب البساط (rug pulls) ومجمّعات السيولة الشحيحة خلال ثوانٍ، لتتبقى فقط تلك العملات التي تتوافق مع معايير السلامة على البلوكتشين الخاصة بروبوت سنورتر (Snorter Bot).

وقد ساهم هذا المزيج من السرعة والدقة والحماية في نجاح اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) المذهل، والذي جمع أكثر من أربعة أضعاف ما جمعه اكتتاب عملة بنانا جان (Banana Gun-BANANA)، ما يجعل الوصول المبكر إلى عملة سنورتر (Snorter) أحد أكثر المزايا قيمة في عالم روبوتات التداول اليوم.

مشروع عملة سنورتر (Snorter) يستعد لإطلاق ميزة التداول التلقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تيليجرام بعد حدث توليد العملة

تعني السرعة والدقة القليلَ إذا كان روبوت التداول على تيليجرام مقيداً بشبكة بلوكتشين واحدة. ومع سيطرة عملات الميم المبنية على بلوكتشين بينانس (BNB Chain) على الاهتمام مؤخراً، بما في ذلك عملية التداول الأسطورية التي حولت 3,500$ من عملة 币安人生 (Binance Life) إلى 7.9 مليون دولار في ثلاثة أيام فقط -محققة مكاسب بـ 2,260 ضعفاً- أصبحت القدرة على العمل عبر شبكات بلوكتشين متعددة هيَ المعيار الجديد.

وهذا ما ينتظر روبوت سنورتر (Snorter Bot) في المستقبل، حيث سيبدأ المشروع خطط توسعه عبر شبكات بلوكتشين عدة عقبَ حدث توليد العملة، بدءاً من تضمينه في بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain)، ثمّ التوسع إلى شبكات بلوكتشين بينانس (BNB Chain) وبيس (Base Blockchain) وبوليجون (Polygon Blockchain)، لتمنحه هذه الخطوة وصولاً إلى أكثر أنظمة عملات الميم نشاطاً وتضعه في مقدمة المنافسين، مثل روبوت Trojan الذي لا يزال محصوراً ببلوكتشين سولانا فقط.

أما من حيث الميزات، يضيف مشروع روبوت سنورتر (Snorter Bot) المزيد من الأدوات مباشرةً داخل تيليجرام، وأبرز تحديثاته الكبرى هي لوحة معلومات الحقيبة الاستثمارية، حيث يُمكن للمستثمرين كتابة الأمر “portfolio” للحصول على بطاقة أداء شاملةٍ تعرض الأرباح والخسائرَ والتكلفة الأساسية والأرباح المُحققة، كلُّ هذا بشكلٍ آني وبدون مغادرة التطبيق.

المصدر: https://snortertoken.com/

وفي المستقبل، تتضمّن خارطة طريق روبوت سنورتر (Snorter) إدخال خوارزميات تداول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُمكّن المستخدمين من تنفيذ الصفقات تلقائياً ومباشرةً عبر تيليجرام، إلى جانب استمرار دعم نظام ميزة نسخ الصفقات الحالي.

كما يتم التخطيط لشراكاتٍ إضافيةٍ في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) من أجل زيادة الاستخدامات الوظيفية لعملة سنورتر (Snorter)، والتي ستشمل حقوق التصويت في الحوكمة الداخلية، ما يسمحُ لمالكيها بالمشاركة في قرارات البروتوكول الرئيسية والتحديثات المستقبلية للميزات.

حتى حصة صغيرة من السوق قد ترفع من قيمة عملة سنورتر (Snorter) بشكل كبير

تُعد عملة سنورتر (Snorter) حجرَ الأساس لنظام تداول قوي قد يُعيد تعريف كيفية تداول العملات الرقمية. وخلال الأسبوع الماضي فقط، بلغ إجمالي حجم التداول الذي تعاملت معه روبوتات التداول الرائدة مثل Banana Gun وMaestro وTrojan نحو 392 مليون دولار. وفي حال تمكن روبوت سنورتر من تحقيق هدفه في أن يكون البديل الأسرع والأذكى، فإن معالجته لنسبةٍ ضئيلةٍ من أحجام التداول هذه قد يدفع القيمة السوقية للمعروض الكلي لعملته الأساسية البالغ 54 مليون دولار إلى الارتفاع عدة مرات.

المصدر: https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

مع ذلك، يستفيد من هذا النوع من الاستثمارات الواعدة فقط أولئك الذين يتحركون سريعاً ومبكراً، فمع إتاحة مشروع عملة سنورتر (Snorter) فرصة أخيرةً لمدة خمسة أيام لشراء عملته بسعر إدراجها بحيث يوفر ذلك فرصة عادلة لاقتنائها قبل تداولها في منصات التداول الكبرى، قد يجدرُ بالمستثمرين المهتمين بالمشروع اقتناص الفرصة قبل فوات الأوان.

ونظراً للاهتمام المتزايد بالمشروع وخارطة الطريق الطموحة الخاصة به، قد تمثل هذه الفرصة الأخيرة لشراء عملة سنورتر (Snorter) بأدنى سعر لها على الإطلاق.

الفرصة الأخيرة لشراء عملة سنورتر (Snorter) قبل الجميع

لشراء عملة سنورتر (Snorter) بسعر إدراجها في منصات التداول، يُمكنكم زيارة موقعها الرسمي ومبادلة ما بحوزتكم من عملة سولانا (Solana-SOL) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)، أو شرائها بواسطة الفيزا والماستركارد.

كما يُمكنكم رهن مشترياتكم من عملة سنورتر (Snorter) فور شرائها والاستمتاع بعائد رهن متغير (APY) تبلغ نسبته حالياً 103% سنوياً.

أما لتجربة شراء أفضل، فقد يجدرُ بكم استخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) التي ذاع صيتها كإحدى أفضل محافظ الكريبتو المتاحة في القطاع، وأبرزُ مزاياها أنها تتيح لكم استعراض أرصدتكم ضمن تطبيقها، ما سيُسهل عليكم عملية تحصيل أرصدة عملات سنورتر (Snorter) فور إطلاقها، كما يتمتع مالكوها بوصول حصري لعملات مشاريع الكريبتو الواعدة عبرَ أداة “العملات المنتظرة” (Upcoming Tokens).

أخيراً، يُمكنكم تنزيل تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet) مجاناً عبر متجري التطبيقات Google Play وApple App Store. وللبقاء على اطلاع بآخر مستجدات المشروع، انضموا إلى مجتمعه على منصتي X (تويتر سابقاً) وإنستجرام.