توقعات سعر عملة باي (Pi Coin-PI): تراجعٌ بنسبة 91% عن أعلى مستوياته على الإطلاق، لماذا يواصل أحد الحيتان الشراء؟

يُواصل مشترٍ غامضٌ ضخ ملايين الدولارات في الوقت الذي تتخلى فيه العامة عن عملاتها، ما يشير إلى رهان صاعد مُعاكس لاتجاه توقعات سعر عملة باي (Pi Coin).

استمرَّ حوتٌ غامض بتجميع عملة باي (Pi Coin) بهدوء، بينما يُسارع المستثمرون إلى التخلص منها، ما يطرح السؤال: ما الذي يعرفه هذا المشتري ويجهله الآخرون؟ وهل يشير ذلك إلى توقعات صاعدة لسعر عملة باي (Pi Coin)؟

رغم إطلاقها بزخم واسع، لم تنجَح عملة باي (Pi Coin) بتلبية التطلّعات، إذ تراجَع سعرُها بنسبة 91% عن أعلى مستوى لها عند 2.98$ سَجّلته في شباط/فبراير.

وتوحي وتيرة التجميع القوي من هذه المحفظة بأنها ربّما تعتمد على معلوماتٍ سريّةٍ أو قناعةٍ داخلية قوية. ووفقاً لبيانات Pi Scan، فإن المحفظة GASWBD[…]ODM تملك حالياً 383.3 مليون عملة باي (Pi Coin) بقيمةٍ تقديريةٍ تصل إلى 103 مليون دولار، ما يجعلها في المرتبة السابعة بين أكبر مالكي العملة متفوقة على منصات تداول رئيسية مثل Gate.io وBitget.

والأكثرُ لفتاً للانتباه، أنّ هذا الحوت أضاف 6.3 مليون عملة باي (Pi Coin) جديدة خلال الأسبوع الماضي فقط، في إشارة إلى استمرار ثقته بقراره رغم التراجع العام في السوق. وما تزال هوية المحفظة GASWBD[…]ODM غامضة، لكنّ موقعها في السوق أثار موجة واسعة من التكهنات؛ فهل يمتلك هذا المستثمر وصولاً مبكراً إلى خارطة طريق عملة باي (Pi Coin)، أو معرفةً حول إدراج مرتقب في منصة تداول جديدة، أو أن هناك تحديثاً وشيكاً للنظام التقني؟

مهما كانت الإجابة، فإن هذه التحركات تعزز بقوة سيناريو التوقعات بارتفاع سعر عملة باي (Pi Coin)، خاصة إذا تبعته حيتان أخرى في المسار ذاته.

توقعات سعر عملة باي (Pi Coin): مخاطر هبوط بنسبة 26% إذا فشلت باختراق مستوى 0.30$

شهدت عملة باي (Pi Coin) انتعاشاً طفيفاً بعد تسجيل أدنى مستوى جديد لها على الإطلاق قرب 0.22$ واستقرّت مؤخراً حول 0.26$، لكنّ ضعف السوق المستمر قد يدفع سعر العملة مجدداً نحو أدنى مستوياته خلال الأسبوع الماضي.

وعلى مخطط بياني ذي إطار زمني مدته 4 ساعات، بدأ مؤشر القوة النسبية (RSI) بإظهار إشارات تعافٍ، ما يشير إلى احتمال محاولة سعر عملة باي (Pi Coin) اختبار مستوى 0.30$ مجدداً. لكنْ في حال فشل السعر بالخروج من الاتجاه الهابط الحالي بشكلٍ حاسم، سيبقى المشهد العام داعماً لتوقعات انخفاض سعرها.

أما إذا تسارع زخم البيع، فإن مستوى 0.20$ يُصبح هدفاً مرجحاً، ما يعني خطر انخفاض بنسبة 26% عن المستويات الحالية.

وبدلاً من الاحتفاظ بالعملات ضعيفة الأداء خلال هذه الدورة، يتجه العديد من المتداولين نحو اكتتابات العملات الرقمية ذات إمكانيات النمو الكبيرة والتي تُظهر زخماً قوياً، ومن أبرز هذه المشاريع عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE)، وهو مشروع مبتكر يتيح للمستخدمين بناء منصات تعدين افتراضيةٍ لكسب العملات الرقمية.

عملة بيبي نود (PepeNode) تحوّل تعدين العملات الرقمية إلى لعبة مجزية

يتيح النظام التقني لعملة بيبي نود (PepeNode) أمام المستخدمين فرصة إنشاء منصة تعدين افتراضية خاصةٍ بعملات الميم.

ويُمكن للمستخدمين شراء العُقد وبناء غرف الخوادم وكسب المزيد من العملات الرقمية من خلال إنشاء المزيد من منصات التعدين، وتعتمد اللعبة على شعبية عملة بيبي (Pepe-PEPE) وتدمجُها مع نموذج تعدين افتراضي مبتكر يقوم على شراء وتحديث المنصات للتقدم في لوحة الصدارة.

كذلك، يستخدم المشتركون عملة بيبي نود (PepeNode) لإطلاق وتوسيع عمليات التعدين والدخول في منافسةٍ على مكافآتٍ مميزة مثل توزيعاتٍ مجانية لعملات ميم مثل عملة بيبي (Pepe)، وعملة بونك (Bonk-BONK). من جهته، فكلُّ تحديثٍ لعُقد التعدين يضيف لمسة انكماشية، إذ يتم حرق 70% من العملات المستخدمة في تحسين المنصات بشكلٍ دائم، ما يقلل المعروض المتداول مع توسّع المجتمع. ومع تزايد انتشار اللعبة، قد يشهد الطلب على عملة بيبي نود (PepeNode) قفزةً قوية.

للانضمام إلى الاكتتاب وشراء عملة بيبي نود (PepeNode) بسعرها الحالي، يُمكنكم زيارة الموقع الرسمي وربط محفظتكم -مثل محفظة بيست واليت (Best Wallet)– بواجهته، مع إمكانية الشراء باستخدام العملات الرقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.