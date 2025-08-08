نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity يتوقع أسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) وسولانا (Solana-SOL) وكاردانو (Cardano-ADA) نهاية عام 2025

يبدو نموذج بيربليكسيتي (Perplexity) متفائلاً بأداء عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة كاردانو (Cardano) لبقية العام.

مع استمرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بمواجهة تحدياتٍ في استعادة أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، أبدت برمجية الذكاء الاصطناعي بيربليكسيتي (Perplexity) تفاؤلها بشأن الأداء المتوقع لبعض أبرز العملات البديلة، في دلالةٍ على إمكانية مرور السوق بدورة ارتفاعاتٍ جديدة.

فعقبَ نجاح سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بتسجيل أعلى مستوياته الجديدة عند 122,838$ الشهر الماضي، تجدّدت أجواء الحماسة بين المحللين الذين يرون في هذا الإنجاز مُحفزاً لانطلاق موجة تبنٍّ واسعة النطاق للعملات الرقمية عالمياً.

وفي تحديثٍ تنظيمي هام، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخراً ما أسمته بـ “مشروع الكريبتو“، وهو عبارةٌ عن مبادرة محوريةٍ تهدف إلى تحديث قوانين الأوراق المالية كي تتلاءم بشكلٍ أفضل مع قطاع الكريبتو، وقد أشار بول أتكينز (Paul Atkins) -رئيس SEC- إلى هذا المشروع باعتباره يمثل “حجر الزاوية” في توافق اللجنة مع مساعي الرئيس ترامب لترسيخ ريادة الولايات المتحدة لقطاع الكريبتو عالمياً.

نتيجة ذلك ورغم مرور السوق بموجة تراجع، تجدّدت موجة التفاؤل نظراً لاعتقاد الكثيرين أن دورة الارتفاع التالية لأسواق الكريبتو قد تتيح لأبرز العملات الرقمية تجاوز مستوياتها السعرية القياسية عندما بلغت سابقتها لعام 2021 مداها. والآن، إليكم ثلاث عملاتٍ بديلةٍ رائدة مُرشحةٍ لتوفير أقوى المكاسب وفقاً لتوقعات نموذج Perplexity.

عملة ريبل (Ripple-XRP): نموذج Perplexity يتوقع إمكانية تضاعف قيمتها بنحو 300% أواخر عام 2025

تشير توقعات نموذج Perplexity إلى إمكانية بلوغ سعر عملة ريبل (Ripple) حوالي 9$ نهاية الربع الرابع لعام 2025، أي بزيادةٍ تقارب 300% مقارنة بقيمتها الحالية البالغة حوالي 3.34$.

يأتي هذا التوقع في أعقاب أداء قوي لسعر العملة خلال الأسابيع الأخيرة؛ ففي 18 تموز/يوليو، سجّل سعر عملة ريبل (Ripple) أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق عند 3.65$ متجاوزاً مستواه القياسي المسجل في عام 2018. ورغم استمراره بالتراجع منذ ذلك الحين بنحو 16%، إلا أنه ما يزال محتفظاً بمكاسبَ شهريةٍ تقارب 34%، متفوقاً على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) وغالبية العملات البديلة البارزة.

ويُعزى هذا المزاج الإيجابي -في جانبٍ كبير منه- إلى زيادة الوضوح التنظيمي وإمكانية الموافقة على إنشاء صندوق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (XRP ETF)؛ ومن المتوقع نجاح الصندوق باجتذاب عدد من مستثمري نظم التمويل التقليدي (TradFi) ممّن لا يفضلون المخاطرة.

يُذكر هنا إشادة صندوق تنمية رأس المال التابع للأمم المتحدة عام 2024 بعملة ريبل (Ripple) بفضل ما تُقدّمه من حلول دفع دولي متطورة تتسم بالسرعة وانخفاض التكلفة، ما عزَّز سمعتها في مجال التحويلات المالية العالمية، لتبدأ شركة ريبل (Ripple Labs) بتنفيذ مهمتها المتمثلة بالحلول محل نظام سويفت (SWIFT) العالمي للتحويلات المالية.

من جهةٍ أخرى، تم إسدال الستار رسمياً على النزاع القضائي طويل الأمد لشركة ريبل مع SEC بعد أن أسقطت اللجنة دعواها القضائية في آذار/مارس 2025، وقد صدَر سابقاً حكم قضائيٌّ في عام 2023 أكد أنّ معاملات الأفراد المتعلقة بعملة ريبل (Ripple) لا تُمثل تعاملاً غير مصرّح به في أوراق مالية، ما يمثل نقطة تحولٍ هامةٍ لوضعية العملة القانونية.

فإذا ما استعاد سعر عملة ريبل (Ripple) أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، فإن نموذج Perplexity يرى إمكانية تخطيه حاجز 5$ بسهولةٍ، خاصة إذا بقيت عوامل الاقتصاد الكلي والأجواء الجيوسياسية مواتية، مع استمرار الوضوح التنظيمي بتعزيز ثقة السوق.

غير أن الإشارات الفنية تُوحي بإمكانية مرور سعر العملة بموجة استقرار نسبيّ؛ فرغمَ انخفاض قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من 86 إلى 54، إلا أنها تُواصل التعافي مجدداً، ما يوحي بتجدد الزخم نتيجة ورود استثماراتٍ جديدة.

فخلال العام الماضي، ارتفعت قيمة عملة ريبل (Ripple) بنسبة 484% موفرةً مكاسبَ تفوق كثيراً نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 103%.

عملة سولانا (Solana-SOL): إثارة الصناديق المتداولة (ETFs) قد تدفع سعرها إلى 500$ بحلول نهاية عام 2025 وفقاً لتوقعات Perplexity

عزّزت بلوكتشين سولانا (Solana-SOL) مكانتها كلاعبٍ رئيسي ضمن النظام التقني للعقود الذكية كي تتجاوز قيمتها السوقية حالياً 91.8 مليار دولار، مدعومةً بتزايد تبنّيها المؤسساتي وازدياد أنشطة المطورين.

ودفعت التكهنات باقتراب الموافقة على إنشاء صندوق تداول فوري لعملة سولانا في البورصات الأمريكية (Solana Spot ETF) سعرَ العملة للارتفاع، نظراً لإمكانية تسبّبها باجتذاب استثماراتٍ جديدة مثلما حدَث مع نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum-ETH).

من جهةٍ أخرى، تدور شائعات حول أحد مقترحات الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي مفادُها أن عملة سولانا (Solana) قد تنضم إلى قائمة الأصول المخصّصة للاحتفاظ الدائم ضمن مقترح الاحتياطي الوطني الأمريكي المُحتمل للعملات الرقمية، ما من شأنه تعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي الناشئ.

أما فنياً، فقد نجَح سعر عملة سولانا (Solana) باختراق خط الاتجاه الهابط الممتد من أعلى مستوياته المسجلة في كانون الثاني/يناير فوق 250$ إلى أدناها في نيسان/أبريل حول 100$، ليُعاود ارتفاعه مؤخراً إلى 176.17$، وسط توقعات مُحللين بإمكانية مروره بموجة ارتفاع قوية إثرَ نجاحه باختراق نمط الوتد الهابط المبشر.

ولعل ذلك ما دعا نموذج Perplexity إلى توقع إمكانية بلوغ سعر عملة سولانا (Solana) علامة 500$ بحلول نهاية عام 2025، أي قرابة ضعف أعلى مستوياته المُسجّلة آنفاً عند 293.31$، ما سيُمثل حينها مكاسبَ تُقدَّر بنحو 3 أضعاف مستواه الحالي إذا بقيت ظروف السوق مواتية لذلك.

أما إذا امتد زخم الارتفاع خلال الصيف، فقد يصل سعر عملة سولانا (Solana) إلى 320$ بحلول الخريف مع إمكانية تجاوزه النطاق الأقصى لتوقعات نموذج Perplexity عند 500$ إذا توفرت الأجواء المثالية.

وفي كافة الأحوال، من المنتظر أن يلعب الوضوح التنظيمي داخل الولايات المتحدة دوراً حاسماً في تحديد مسار عملة سولانا (Solana)، بخاصةٍ مع استمرارها اكتسابَ شعبية متزايدة لدى المؤسسات الاستثمارية.

عملة كاردانو (Cardano-ADA): نموذج Perplexity يؤكد قدرة عملة مشروع الكريبتو الرائد الصديق للبيئة على مضاعفة قيمة عملته بنحو 4 أضعاف

ارتفع سعر عملة كاردانو (Cardano) الشهر الماضي بنسبة 30% مع تزايد الحماسة بشان نظم البلوكتشين الصديقة للبيئة والقابلة للتوسّع.

وفي تطورٍ لافتٍ، ذكر الرئيس دونالد ترامب مؤخراً عملة كاردانو (Cardano) على منصة Truth Social خلال حديثه عن مقترح إنشاء احتياطي إستراتيجي أمريكي للعملات الرقمية. ورغمَ أن عملة بيتكوين (Bitcoin) كانت محور الاهتمام، إلا أن عملة كاردانو (Cardano-ADA) طُرحَت أيضاً كأصلٍ يُمكن للحكومة الاحتفاظ به إذا استحوذت عليه من خلال مصادرات إنفاذ القانون.

وقد تأسّست بلوكتشين كاردانو (Cardano Blockchain) على يد تشارلز هوسكينسون (Charles Hoskinson)، ونالت إشادةً واسعة نظراً لعملها وفق خوارزمية إثبات الرهن (PoS) المُوفّرة للطاقة والتزامها بنهج البحث والتطوير القابل لمُراجعة النُظراء، وهما عاملان يُواصلان الإسهام في اجتذاب اهتمام المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

حالياً، يتم تداول عملة كاردانو (Cardano) بالقرب من 0.7894$، وبقيمة سوقية تبلغ 27.5 مليار دولار، وسَط آراء تفيد بأنها ما تزال مُقَوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنةً بإمكانياتها؛ ويتوقع نموذج Perplexity إمكانية ارتفاع سعرها إلى 2.69$ بحلول نهاية عام 2025، ما سيُمثل حينها زيادةً بنحو 3.5 ضعفاً.

فمن زاوية التحليل الفني، تُشكل حركة سعر عملة كاردانو (Cardano) نمط وتدٍ هابط ممتد منذ أواخر عام 2024، وقد يُمهّد اختراقُ مستوى المقاومة البالغ 1.10$ الطريق نحو بلوغ 1.50$ بحلول الخريف، بينما يعني بلوغ مستهدف النموذج عند 2.69$ بقاء السعر على بعد 13% فقط من أعلى مستوياته المُسجّلة على الإطلاق عند 3.09$ عام 2021.

عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900): عملة ميم محبوبة يُمكنها توفير مكاسب تصل إلى 1,000 ضعف مقارنةً بسعر الاكتتاب

فيما تتركز الأضواء غالباً على العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة، تظل عملات الميم محتفظة ببريقها الخاص في أعين صغار المستثمرين بفضل قدرتها على توفير أقصى المكاسب الممكنة، وتُعَد عملة توكن 6900 (TOKEN6900) القائمة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) إحدى هذه العملات المُنتظرة بقوة، خاصةً وأنها تستمد تَميُّزَها من طرافتها المثيرة، ما مكّن اكتتابها من جمع ما يزيد على 1.65 مليون دولار بعد أسبوعين فقط على انطلاقه، في دلالةٍ على اهتمام أوليّ قوي بالعملة.

تعتمد عملة توكن 6900 (TOKEN6900) بالكامل على ثقافة عملات الميم ولكن بنكهةٍ أكثرَ سخريةً، ويؤكد مبتكروها أن طرافتها مُستمدة من “التخبط والسخرية والهلاوس الجمعية للمتداولين من مدمني الإنترنت” وتفضيل الشعبية والانتشار الواسع على الركائز الفنية لمشاريع الكريبتو.

فعملة توكن 6900 (TOKEN6900) تستلهم نهجَها من سابقتها عملة الميم البارزة إس بي إكس (SPX-SPX6900) التي تسخر أيضاً من التقييمات المبالغ بها للأصول خلال ذروات الدورات السابقة وسط احتدام المضاربات.

ولإضفاء المزيد من المرح، تم تحديد معروض عملة توكن 6900 (TOKEN6900) عند 930,993,091 عملة، أي ما يزيد بعملةٍ واحدة فقط على نظيره لعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900).

وبالرغم من طبيعتها الساخرة، توفر عملة توكن 6900 (TOKEN6900) آلية رهنٍ تُتيح لمالكيها كسب دخلٍ تلقائي دون عناء، وذلك لتشجع المتداولين على احتفاظٍ طويل الأجل بأرصدتها وسَط إثارة بالغة وسرعةٍ في الإيقاع.

أخيراً، يبلغ سعر العملة خلال الاكتتاب الجاري حالياً 0.006875$ على الموقع الرسمي للمشروع، ومن المقرر ارتفاعه بحلول مرحلته الجديدة في أقل من 48 ساعة، ما يجعل المسارعة الآن ضرورية لتحقيق الانضمام المبكر استغلالاً لأقل سعرٍ متاح؛ ويُمكنكم متابعة آخر مستجدات عملة توكن 6900 (TOKEN6900) عبر حساباتها الرسمية على منصتي X وإنستجرام.