نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity يتوقع أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) في نهاية عام 2025

أدلى نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity -منافِسُ نظيره ChatGPT- بتوقعاته لعملات ريبل (Ripple-XRP) وبيبي (Pepe-PEPE) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)، مُرجّحاً إمكانية توفيرها مكاسبَ استثنائية لمُستثمريها مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام.

ويبدو أن المسار الحالي للسوق يدعمُ هذه التوقعات، فقد سجّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أواخر الشهر الماضي أعلى مستوياته الجديدة عند 124,128$ متجاوزاً سابقه عند قيمة 122,838$، والتي سجّلها قبل بضعة أسابيعَ فقط، لكنّ وتيرة انطلاقته تباطأت بعد صدور تقرير التضخم لشهر تموز/يوليو من مكتب إحصاءات العمل الذي جاءت أرقامه أعلى من التوقعات.

أما على الصعيد التنظيمي، فقد وقّع الرئيس الأمريكي ترامب مؤخراً على قانون جينيوس (GENIUS)، وهو أول قانون شامل في البلاد لتنظيم العملات المستقرة، والذي يشترط أن يكون معروضها مدعوماً بالكامل باحتياطياتٍ موازية، فيما أطلقت -في ذات الوقت- لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مشروع الكريبتو (Project Crypto)، وهو مبادرة إصلاح شاملةٌ تهدف إلى تحديث قوانين الأوراق المالية وتوفير إرشاداتٍ أوضح لشركات قطاع البلوكتشين.

وقد أدت هذه التطورات إلى توقع مُحللين كُثر إمكانية مرور أسعار عملات الميم والعملات البديلة بموجة ارتفاعاتٍ قوية قد تفوق انطلاقة السوق الصاعدة لعام 2021. وإذا صحّت دقة توقعات نموذجPerplexity فيُمكن أن نشهد عملات ريبل (Ripple) وشيبا إينو (Shiba Inu) وبيبي (Pepe) في طليعة موجة الارتفاع التالية.

عملة ريبل (Ripple-XRP): نموذج Perplexity يتوقع تحقيق ارتفاع سعرها بنحو 5 أضعاف، مع إمكانية بلوغه علامة 15$

تشير توقعات نموذج Perplexity إلى إمكانية ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) وصولاً إلى 10$ في نهاية عام 2025، ما سيُمثل تضاعفاً لقيمتها بنحو 5 أضعاف سعرها الحالي البالغ 3$.

فقد أظهرت العملة أداءً قوياً، فارتفع سعرها إلى 3.65$ في 18 تموز/يوليو، متجاوزاً أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق عام 2018 عند 3.40$، قبل أن يتراجَع مجدداً بنحو 18%.

وتواصل شركة ريبل (Ripple) توسعها عالمياً، حيث أشاد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) عام 2024 بقدرات عملة ريبل (Ripple) كخيار واعد لتسهيل عمليات الدفع الدولية في الدول النامية.

كما نجحت شركة ريبل (Ripple) بتسوية نزاعها القضائي الممتد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سابقاً هذا العام بعد أن تخلت اللجنة عن طلب الاستئناف، ما أبقى على الحكم الصادر عام 2023 نافذاً. ونصَّ الحكم على أن مبيعات عملة ريبل (Ripple) لعامة المستثمرين لا يمكن تصنيفها كتعاملاتٍ غير مُصرّح بها في أوراق مالية، ما وفر الوضوحَ التنظيمي والثقة اللازمة لعملة ريبل (Ripple) وغيرها من العملات البديلة البارزة بشكلٍ عام.

وإذا استمر هذا الزخم، فتشير توقعات نموذجPerplexity المتحفظة إلى إمكانية بلوغ السعر نطاق 3.30$-5.50$ مع إمكانية مواصلة الارتفاع حتى 15$، شريطة وفاء إدارة ترامب (Trump) بوعود توفير توجيهاتٍ أوضَح للقطاع، إلى جانب مُحفز آخرَ يتمثل بموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على طلبات إنشاء صناديق تداول فوري للعملة في البورصة (XRP Spot ETFs).

من جانبها، تدعم المؤشرات الفنية التوقعات الإيجابية، حيث ارتفعت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من 54 في دلالةٍ على ازدياد ضغوط الشراء، ما قد يدفع السعر إلى 4$ بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر. وكان سعر عملة ريبل (Ripple) قد ارتفع العام الماضي بنسبة 456%، متفوقاً على عملة بيتكوين (Bitcoin) التي ارتفع سعرها بنسبة 98% وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) التي شهد سعرُها زيادةً بمعدل 86%.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB): نموذج Perplexity يرى إمكانية ارتفاع سعر عملة الميم القائمة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) بنحو 8 أضعاف

جرى إطلاق عملة شيبا إينو (Shiba Inu) في آب/أغسطس 2020، لتُحافظ بعدَها على مكانتها كأبرز منافسي عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، حيث تتمتع حالياً بقيمة سوقية تفوق 7.6 مليار دولار.

حالياً، يتم تداول عملة شيبا إينو (Shiba Inu) على انخفاض طفيفٍ بنسبة 0.2% حول 0.00001303$ في آخر 24 ساعة، وسَط تماسك سعرها بشكلٍ أفضل مقارنةً بعملتي دوجكوين (Dogecoin) وبيبي (Pepe) إثرَ تراجع قيمتيهما مساء الأمس بنسبة 1.5% و2.1% توالياً، فيما شهد قطاع عملات الميم (الذي تبلغ قيمته الإجمالية 80.2 مليار دولار) بشكلٍ عام تراجعاً طفيفاً بنحو 0.2% في ذات المدة.

يُذكر نجاح سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) باختراق زوج من الأنماط الفنية الصاعدة هذا العام، وهما نمط الوتد الهابط والعلم الصاعد، وقد يؤكد اختراق السعر لحاجز 0.000025$ توقعات نموذج Perplexity في نهاية العام، والتي تشير إلى إمكانية بلوغه نطاق 0.00005$-0.00008$ ما سيُمثل ارتفاعاً محتملاً بنطاق 5-8 ضعفاً وفقاً لمُستواه الحالي.

بذلك، تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً إلى 48 نتيجة موجة التصحيح الأخيرة، مع ترجيح انعكاس هذا المسار إثرَ تراجع التقلبات الناتجة عن التضخم.

وبعيداً عن مكانتها كعملة ميم بارزة، يدير مُطورو عملة شيبا إينو (Shiba Inu) حالياً شبكة شيباريوم (Shibarium)، وهي أحد حلول التوسّع من الطبقة الثانية (L2s)، والتي تتيح تنفيذ المعاملات بشكلٍ أسرَع وأقل تكلفةً، فضلاً عن دعمها تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps)، كما تتميز عن منافسيها بمزايا الخصوصية التي اكتسبتها مؤخراً.

عملة بيبي (Pepe-PEPE): نموذج Perplexity يتوقع ارتفاعاً بنحو 4 أضعاف لقيمة رائدة عملات الميم غير المرتبطة بالكلاب

تم إطلاق عملة بيبي (Pepe) في نيسان/أبريل 2023، لتنضمَّ سريعاً إلى قائمة عملات الميم الثلاثة الأوائل بقيمة سوقية توازي حالياً 4.4 مليار دولار، لتُصبح رائدة عملات الميم غير المرتبطة بشعارات فصائل الكلاب.

ورغمَ اشتداد المنافسة في القطاع، تواصل عملة بيبي (Pepe) ترسيخ مكانتها بفضل سيولتها القوية ومجتمع داعميها النشط؛ فحتى إيلون ماسك (Elon Musk) ألمح سابقاً إلى امتلاكه رصيداً من العملة إلى جانب عملة دوجكوين (Dogecoin)، مشيراً إليها بمزاحٍ على منصة X.

وبسعر 0.00001053$، جاء أداء عملة بيبي (Pepe) متخلفاً قليلاً عن قطاع عملات الميم الأوسع البالغة قيمته الإجمالية 80 مليار دولار، لكنها في آخر 7 أيام سجلت ارتفاعاً سعرياً بنسبة 7%، متقدمة على أداء عملات دوجكوين (Dogecoin) وبيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum) وريبل (Ripple) وغيرها من العملات الرقمية البارزة. وعليه، قد يُمهد اختراق حاجز نطاق 0.000018$-0.000022$ الطريق للانطلاق صوب 0.00003$ منتصف الخريف.

وإذا عمّت أسواق الكريبتو موجة ارتفاعاتٍ شاملة، فتشير توقعات نموذج Perplexity إلى إمكانية ارتفاع سعر عملة بيبي (Pepe) حتى 0.000035$، ما يعني مكاسب تفوق 3 أضعافٍ لصالح المستثمرين.

يكشف المخطط البياني عن تشكل نمط وتد هابطٍ بين تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس، والتي مثلت إشارةً صاعدةً على مر التاريخ. ومع ظهور أطر تنظيميةٍ أوضح، قد تتهيّأ عملة بيبي (Pepe) لاختراق سعري وشيك.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI): شبيهة عملة دوجكوين (Dogecoin) المُحسنة

للباحثين عن عملات ميم جديدة أبعدَ ممّا ناقشناه أعلاه، تبرز عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) كخيار جذاب، حيث اكتسبت لقب “شبيهة عملة دوجكوين المُحسنة” بتوفيرها نهجاً جديداً لتركيبة عملات الميم.

وفيما نضجت عملة دوجكوين (Dogecoin) لتصبح أصلاً مُقوّماً بمليارات الدولار غالباً ما يتبع المسار السعري لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum)، أصبحت تقلباتها أقلَّ حدةً ممّا كانت عليه عام 2021.

أما بالنسبة للمتداولين الباحثين عن عملات ميم عالية المخاطر ومرتفعة المكاسب المحتملة، فإن عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) تستحق الاطلاع عليها، حيث نجح اكتتابُها بجمع أكثر من 2 مليون دولار خلال بضعة أسابيع من إطلاقه.

https://youtu.be/FLSTSI-FQPI

وتُركّز عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) المُصمّمة للعمل وفق معيار ERC-20 على حشد مجتمع قوي على الإنترنت سيجتمع عبر قنوات منصتي ديسكورد وتيليجرام، مع توفير فريقها مسابقات تداول وتعاوناً مع المشاريع الأخرى.

ومن معروضها الكلي البالغ 150.24 مليار عملة، تم تخصيص 25% لدعم صندوق ماكسي (Maxi Fund) المُخصص لتمويل حملات التسويق والشراكات، كما يُمكن للمستثمرين رهنُ عملاتهم فور شرائها وتلقي عائد سنوي تبلغ نسبته حالياً 157%، علماً أن هذا المعدل سيتراجع مع ازدياد أعداد المشاركين.

ويُمكن للمهتمين شراء العملة الآن من خلال موقع الاكتتاب بسعر 0.0002565$ والمُقرر ارتفاعه خلال ساعات، كما يُمكنكم المشاركة في الاكتتاب عبر زيارة الموقع الرسمي لعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) واستخدام محافظ مثل ميتاماسك (MetaMask) وبيست واليت (Best Wallet) للشراء.

وللبقاء على اطلاع بآخر مستجدات المشروع، تابعوا حساباته الرسمية على منصتي X وتيليجرام.